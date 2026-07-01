Индивидуальная
до 6 чел.
Пещера Прометея и Мартвильский каньон за 1 день
Погулять по древней пещере, полюбоваться величественным каньоном и посетить парк Музыкантов
Начало: У места вашего проживания в Батуми
«Парк Музыкантов в поселке Шекветили — мы погуляем по ароматной эвкалиптовой роще и оценим скульптуры звезд мировой музыкальной сцены»
10 июл в 08:30
16 июл в 08:30
от €175 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Батуми - в каньон Окаце + кулинарный мастер-класс (по желанию)
Тайны древней Колхиды, смотровые площадки, парк Музыкантов и вкусы грузинской кухни
Начало: У дельфинария
«По пути — посещение парка Музыкантов в Шекветили с коллекцией из 37 интерактивных скульптур, посвященных выдающимся грузинским и мировым музыкантам»
3 июл в 08:30
6 июл в 08:30
€170 за всё до 4 чел.
Групповая
до 18 чел.
Сказка Батуми: Храм Самеба и 3 парка за 1 день
Увидеть редких птиц, послушать музыку, рассмотреть символы страны
Начало: По договорённости с организатором
«Парк Музыкантов (около 1 часа)»
Расписание: во вторник в 10:00
7 июл в 10:00
14 июл в 10:00
€56 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Магнитные пески и парки Шекветили: экскурсия из Батуми
Изучить богатую коллекцию растений, отыскать знакомых музыкантов и отдохнуть на магнитном пляже
Начало: У места вашего проживания в Батуми
«На территории представлены скульптуры грузинских мировых звёзд — певцов, музыкантов, композиторов, выполненные в полный человеческий рост»
4 июл в 09:00
10 июл в 09:00
от €137 за всё до 3 чел.
Групповая
Из Батуми: каньон Мартвили, пещера Прометея и Парк музыки
Увидеть природу Западной Грузии с разных сторон без длительных переездов
Начало: По договорённости
«После этого сделаем остановку в Парке музыки — зелёном пространстве с аллеями, необычными музыкальными инсталляциями и скульптурами известных исполнителей»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
3 июл в 08:30
€40 за человека
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