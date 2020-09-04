9 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Инструктаж и правила на яхте: мы встретимся на причале и отправимся в открытое море 🌊. По дороге у вас будет быстрое обучение азам дайвинга и правилам пребывания на судне. С каждым из участников инструктор погружается отдельно, максимальное время под водой — 30 минут. На группу из 5 человек может быть 2 инструктора.

На яхте 🛥️ и под водой: после инструктажа договоримся об очерёдности участников, вы облачитесь в специальное снаряжение — и навстречу подводному миру. Пока один человек ныряет, другие наслаждаются отдыхом на яхте, купаются в открытом море, а если повезёт — любуются резвящимися дельфинами. Во время дайвинга по желанию вам устроят профессиональную съёмку.

Организационные детали