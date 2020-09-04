9 отзывов оставили туристы

Инструктаж и правила на яхте: мы встретимся на причале и отправимся в открытое море 🌊. По дороге у вас будет быстрое обучение азам дайвинга и правилам пребывания на судне. С каждым из участников инструктор погружается отдельно, максимальное время под водой — 30 минут. На группу из 5 человек может быть 2 инструктора.
На яхте 🛥️ и под водой: после инструктажа договоримся об очерёдности участников, вы облачитесь в специальное снаряжение — и навстречу подводному миру. Пока один человек ныряет, другие наслаждаются отдыхом на яхте, купаются в открытом море, а если повезёт — любуются резвящимися дельфинами. Во время дайвинга по желанию вам устроят профессиональную съёмку.
Организационные детали
Обратите внимание: это развлекательная поездка, а не экскурсия ⛳ с информационным наполнением
Погружение возможно от 8 лет
Фотосъёмка не входит в стоимость поездки (500 руб. )
Начало и место завершения
🚩 — Балаклава, Таврическая набережная, 23
Экскурсия проводится ежедневно в 09:00 и 14:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Наш команда работает на Черном море уже более 10 лет. В 2018 году дайвцентр был тематическим партнером МДЦ «Артек», организовав и проведя смену для отряда детей-дайверов. Руководитель дайвцентра — рекордсменка мира по погружению на затонувшие корабли (2008г — 180м), Тримикс инструктор-тренер, инструктор по погружениям в пещеры и на затонувшие корабли.
Спасибо большущее Вашей Всей команде!!!Море впечатлений. И я всё-таки видела черепаху)))
София
31 августа 2020
Нам все очень понравилось!!! Сначала было страшно, но потом настроилась и все прошло хорошо! Инструктор Геннадий был с юмором, поэтому помог справиться с волнением! Мастер своего дела, ему можно и нужно довериться!!! Там такая красота, что ради этого стоит решиться и погрузиться в море 😉
Дмитрий
31 августа 2020
На мои вопросы инструктор отвечает армейскими шуточками в духе "потонете если - новые приедут". Не любит море. Никаких рассказов о том что предстоит увидеть. По ходу дайвинга просто плывет вперёд не отвлекаясь на окружающее. На BCD отсутствовало крепление - получил шуточки в духе "ну потонешь значит". Вообщем всем любителям Петросяна - Хайли рекомендед.
Оксана
Ответ гида:Такое общение у нас не принято. Мы обсудили данный случай внутри команды и уверены, что такая интерпритация могла быть только следствием ошибки коммуникации. Нам жаль, что подобная ошибка имела места быть и мы учтем этот опыт на будущее.
Ксения
23 августа 2020
Интересная команда, не остановившаяся на коммерческих погружениях, а группа исследователей-постоянных практиков. Посмотрите книгу Оксаны-я была ошарашена и не могла поверить, что они совершали все эти погружения - 80 метром для меня что-то фантастическое. Что касается интердайверов (=новичков, без корочек), то тут полная безопасность-есть с чем сравнивать. Спасибо Оксане, Александру, а также капитану-очень приятно наблюдать работу профессионалов!
Оксана
20 августа 2020
Спасибо большое! Все было прекрасно!
Александр
13 августа 2020
Прошло все просто великолепно! Прекрасный и слаженный коллектив. Дмитрий и Геннадий чётко нас проинструктировали, как вести под водой. Постоянно интересовались, все ли у нас хорошо. Молодцы!!! Желаем им удачи, здоровья и послушных отдыхающих. Отдельное спасибо капитану судна. Так дкржать!!!!
Илья
8 августа 2020
Спасибо нашим инструкторам, Оксане иГене. Профессионалы в своем деле. Сначала было страшно, но благодаря грамотным и спокойным действиям инструкторов, все пришло в норму и мы получили массу положительных впечатлений. Очень рекомендуем.
Фёдор
7 августа 2020
Очень классно!!!
Ксения
30 июля 2020
Это супер! Эмоции зашкаливают от восторга! Я была с сыном 9 лет. И у нас с ним все получилось благодаря профессиональнализму инструкторов. Александр и Геннадий- Вы наши герои! Сын сделал все спокойно, а я очень боялась и был момент, что я хотела отказаться от идеи. Но терпение и четкие инструкции Геннадия помогли мне успокоиться и выполнить погружение. Незабываемые впечатления) Благодарю за такое мероприятие!