Отдохнуть в Малайзии и Индонезии, как пожелает душа
Роскошные пляжи или насыщенные прогулки по джунглям к водопадам — единственное, с чем осталось определиться вам.
Об остальном позаботимся мы: купим билеты, подберём идеальный отель, организуем трансфер и обзорную экскурсию в Куала-Лумпуре.
Вы увидите лазурный Индийский океан, попробуете вкуснейшие овощи, фрукты и морепродукты, накупаетесь в лазурных водах и сможете выбирать занятия по душе на каждый день.
Бали порадует вас своей природой, рисовыми террасами, богатым водным миром, необычными храмами и выбором SPA-процедур.
В Куала-Лумпуре вдохновитесь сочетанием человеческого и нерукотворного, узнаете историю города, где сплетаются малайская, китайская и индуистская культуры.
Об остальном позаботимся мы: купим билеты, подберём идеальный отель, организуем трансфер и обзорную экскурсию в Куала-Лумпуре.
Вы увидите лазурный Индийский океан, попробуете вкуснейшие овощи, фрукты и морепродукты, накупаетесь в лазурных водах и сможете выбирать занятия по душе на каждый день.
Бали порадует вас своей природой, рисовыми террасами, богатым водным миром, необычными храмами и выбором SPA-процедур.
В Куала-Лумпуре вдохновитесь сочетанием человеческого и нерукотворного, узнаете историю города, где сплетаются малайская, китайская и индуистская культуры.
Ближайшие даты:
17
сен
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Малайзия — въезд для граждан России без визы. Бали — виза по прилету 35$.
Возможно участие с детьми от 6 лет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Москва, аэропорт Шереметьево, рейс QR 338 в Доху, 00:55. Прибытие в 05:45. Вылет в Куала-Лумпур рейсом QR4993 в 08:05, прибытие в 20:55 (по местному времени)Завершение: Куала-Лумпур, рейсом QR 845 в Доху в 09:55, прибытие - в 12:20. Рейсом QR 337 в 15:35 в Москву, прибытие в 20:25, аэропорт Шереметьево
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 8% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — Организатор в Куала-Лумпуре
Организуем путешествия с 2001 года. Предлагаем большой выбор программ в Азии, на Ближнем Востоке, в Африке, Европе и России. Являемся членом Международной воздушной ассоциации (ИАТА), консолидатором группы компаний Русско-Китайского Клуба, членом Гонконгского Делового Совета (HKTDC), одним из старейших членов Российско- Китайского Делового Совета.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании