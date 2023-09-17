Большое путешествие на остров Борнео и 2 дня в Куала-Лумпуре: авиаперелёты из Москвы и обратно

Отдохнуть на райских пляжах и познакомиться с китайскими и малайскими обычаями

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Ответы на вопросы
Ваш идеальный отпуск уже спланирован от и до: международные и внутренние перелёты, места в роскошных отелях, трансферы от аэропортов и обзорная экскурсия по удивительному Куала-Лумпуру.

Вам осталось лишь захватить свой купальник, освободить место на смартфоне для эффектных кадров и приготовиться к полному релаксу под жарким солнцем Борнео.

Вы сможете самостоятельно составлять программу на день: наполнить отпуск экскурсиями или проваляться на белоснежном пляже.
Большое путешествие на остров Борнео и 2 дня в Куала-Лумпуре: авиаперелёты из Москвы и обратно
Большое путешествие на остров Борнео и 2 дня в Куала-Лумпуре: авиаперелёты из Москвы и обратно
Большое путешествие на остров Борнео и 2 дня в Куала-Лумпуре: авиаперелёты из Москвы и обратно
Большое путешествие на остров Борнео и 2 дня в Куала-Лумпуре: авиаперелёты из Москвы и обратно
Большое путешествие на остров Борнео и 2 дня в Куала-Лумпуре: авиаперелёты из Москвы и обратно
Большое путешествие на остров Борнео и 2 дня в Куала-Лумпуре: авиаперелёты из Москвы и обратно
Большое путешествие на остров Борнео и 2 дня в Куала-Лумпуре: авиаперелёты из Москвы и обратно
Большое путешествие на остров Борнео и 2 дня в Куала-Лумпуре: авиаперелёты из Москвы и обратно
Большое путешествие на остров Борнео и 2 дня в Куала-Лумпуре: авиаперелёты из Москвы и обратно
Ближайшие даты:
17
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Для граждан РФ виза не требуется.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, аэропорт Шереметьево, рейс QR 338 в Доху, 00:55. Прибытие в 05:45. Вылет в Куала-Лумпур рейсом QR4993 в 08:05, прибытие в 20:55 (по местному времени)
Завершение: Куала-Лумпур, рейсом QR 845 в Доху в 09:55, прибытие - в 12:20. Рейсом QR 337 в 15:35 в Москву, прибытие в 20:25, аэропорт Шереметьево
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 8% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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