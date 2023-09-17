Начало: Москва, аэропорт Шереметьево, рейс QR 338 в Доху, 00:55. Прибытие в 05:45. Вылет в Куала-Лумпур рейсом QR4993 в 08:05, прибытие в 20:55 (по местному времени)

Завершение: Куала-Лумпур, рейсом QR 845 в Доху в 09:55, прибытие - в 12:20. Рейсом QR 337 в 15:35 в Москву, прибытие в 20:25, аэропорт Шереметьево