Увидим современные города Малайзии и тропические джунгли с дикими животными и необычными растениями. Зайдём в гости к кочевому племени, которые до сих пор живут преимущественно за счёт охоты и собирательства. Пересечём реку на традиционных деревянных лодках в природном заповеднике и прокатимся на речном трамвайчике в Малакке. Узнаем об истории Куала-Лумпура, восхитимся «хрустальными» башнями-близнецами и золотой статуей Муругана. Отправимся в поход по джунглям с гидом-натуралистом, искупаемся в водопаде, дарующем здоровье, и попробуем выращенную в горах клубнику. Увидим чайные плантации в Камерунском нагорье и центр восстановления орангутанов. Покатаемся на «цветочной» рикше и каждый день будем пробовать малайзийские блюда.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

кочевое племя

чайные плантации

орангутаны

прогулка по джунглям с гидом-натуралистом

храмы

смешение культур

купание в водопаде

прокатиться на цветочной рикше

Организационные детали

Для граждан РФ виза не требуется.

Возможно участие с детьми от 6 лет.

Обращаем внимание, в зависимости от ситуации с трафиком и времени прилета в Малайзию всех участников групповой программы, тур в город Путраджая может быть проведен во второй день в комбинации с туром в город Малакка. В зависимости от колебания уровня воды и других природных условий, прогулка по реке Мелака во 2-й день может быть заменена на прогулку по центру Малакки на рикшах. В зависимости от интенсивности течения в реке Тахан, посещение рыбного заповедника “Икан Келах” может быть отменено без компенсации.