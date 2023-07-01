Познакомиться с племенем, посетить чайную плантацию и священные храмы
Увидим современные города Малайзии и тропические джунгли с дикими животными и необычными растениями.
Зайдём в гости к кочевому племени, которые до сих пор живут преимущественно за счёт охоты и собирательства.
Пересечём реку на традиционных деревянных лодках в природном заповеднике и прокатимся на речном трамвайчике в Малакке.
Узнаем об истории Куала-Лумпура, восхитимся «хрустальными» башнями-близнецами и золотой статуей Муругана.
Отправимся в поход по джунглям с гидом-натуралистом, искупаемся в водопаде, дарующем здоровье, и попробуем выращенную в горах клубнику. Увидим чайные плантации в Камерунском нагорье и центр восстановления орангутанов. Покатаемся на «цветочной» рикше и каждый день будем пробовать малайзийские блюда.
Зайдём в гости к кочевому племени, которые до сих пор живут преимущественно за счёт охоты и собирательства.
Пересечём реку на традиционных деревянных лодках в природном заповеднике и прокатимся на речном трамвайчике в Малакке.
Узнаем об истории Куала-Лумпура, восхитимся «хрустальными» башнями-близнецами и золотой статуей Муругана.
Отправимся в поход по джунглям с гидом-натуралистом, искупаемся в водопаде, дарующем здоровье, и попробуем выращенную в горах клубнику. Увидим чайные плантации в Камерунском нагорье и центр восстановления орангутанов. Покатаемся на «цветочной» рикше и каждый день будем пробовать малайзийские блюда.
Ближайшие даты:
1
июл
июл
15
июл
июл
22
июл
июл
19
авг
авг
28
окт
окт
25
ноя
ноя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
кочевое племя
чайные плантации
орангутаны
прогулка по джунглям с гидом-натуралистом
храмы
смешение культур
купание в водопаде
прокатиться на цветочной рикше
Организационные детали
Для граждан РФ виза не требуется.
Возможно участие с детьми от 6 лет.
Обращаем внимание, в зависимости от ситуации с трафиком и времени прилета в Малайзию всех участников групповой программы, тур в город Путраджая может быть проведен во второй день в комбинации с туром в город Малакка. В зависимости от колебания уровня воды и других природных условий, прогулка по реке Мелака во 2-й день может быть заменена на прогулку по центру Малакки на рикшах. В зависимости от интенсивности течения в реке Тахан, посещение рыбного заповедника “Икан Келах” может быть отменено без компенсации.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Международный аэропорт Куала-Лумпур, до 10:00Завершение: Международный аэропорт Пенанг, 15:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 8% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — Организатор в Куала-Лумпуре
Организуем путешествия с 2001 года. Предлагаем большой выбор программ в Азии, на Ближнем Востоке, в Африке, Европе и России. Являемся членом Международной воздушной ассоциации (ИАТА), консолидатором группы компаний Русско-Китайского Клуба, членом Гонконгского Делового Совета (HKTDC), одним из старейших членов Российско- Китайского Делового Совета.Задать вопрос
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Летние
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Дата и количество участников выбирается при бронировании