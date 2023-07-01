Гармония культур, природного и человеческого в Малайзии

Познакомиться с племенем, посетить чайную плантацию и священные храмы

Описание
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О гиде
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Ответы на вопросы
Увидим современные города Малайзии и тропические джунгли с дикими животными и необычными растениями.

Зайдём в гости к кочевому племени, которые до сих пор живут преимущественно за счёт охоты и собирательства.

Пересечём реку на традиционных деревянных лодках в природном заповеднике и прокатимся на речном трамвайчике в Малакке.

Узнаем об истории Куала-Лумпура, восхитимся «хрустальными» башнями-близнецами и золотой статуей Муругана.

Отправимся в поход по джунглям с гидом-натуралистом, искупаемся в водопаде, дарующем здоровье, и попробуем выращенную в горах клубнику. Увидим чайные плантации в Камерунском нагорье и центр восстановления орангутанов. Покатаемся на «цветочной» рикше и каждый день будем пробовать малайзийские блюда.
Гармония культур, природного и человеческого в Малайзии
Гармония культур, природного и человеческого в Малайзии
Гармония культур, природного и человеческого в Малайзии
Гармония культур, природного и человеческого в Малайзии
Гармония культур, природного и человеческого в Малайзии
Гармония культур, природного и человеческого в Малайзии
Гармония культур, природного и человеческого в Малайзии
Гармония культур, природного и человеческого в Малайзии
Гармония культур, природного и человеческого в Малайзии
Гармония культур, природного и человеческого в Малайзии
Гармония культур, природного и человеческого в Малайзии
Гармония культур, природного и человеческого в Малайзии
Гармония культур, природного и человеческого в Малайзии
Гармония культур, природного и человеческого в Малайзии
Гармония культур, природного и человеческого в Малайзии
Ближайшие даты:
1
июл
15
июл
22
июл
19
авг
28
окт
25
ноя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

кочевое племя
чайные плантации
орангутаны
прогулка по джунглям с гидом-натуралистом
храмы
смешение культур
купание в водопаде
прокатиться на цветочной рикше

Организационные детали

Для граждан РФ виза не требуется.

Возможно участие с детьми от 6 лет.

Обращаем внимание, в зависимости от ситуации с трафиком и времени прилета в Малайзию всех участников групповой программы, тур в город Путраджая может быть проведен во второй день в комбинации с туром в город Малакка. В зависимости от колебания уровня воды и других природных условий, прогулка по реке Мелака во 2-й день может быть заменена на прогулку по центру Малакки на рикшах. В зависимости от интенсивности течения в реке Тахан, посещение рыбного заповедника “Икан Келах” может быть отменено без компенсации.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Международный аэропорт Куала-Лумпур, до 10:00
Завершение: Международный аэропорт Пенанг, 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 8% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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На машине
Можно с детьми
Летние
Природа и пейзажи

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