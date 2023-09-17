Отправляемся в путешествие по Малайзии — ничего планировать не нужно, все перелёты и трансферы уже продуманы. От вас — лишь желание отдохнуть.



За 1 тур успеем и понежиться на белоснежных пляжах, получая идеальный загар, и прогуляться по современному мегаполису.



Вы увидите город, где сплетаются малайская, китайская и индуистская культуры, насладитесь местной кухней, увидите черепашье озеро и убедитесь, что Куала-Лумпур не зря называют зелёной столицей.



Вас ждёт 1 обзорная экскурсия и максимум свободных дней, для которых вы сможете сами составить свою идеальную программу.