Путешествие по Малайзии 2в1 с перелётами из Москвы и обратно: Лангкави и Куала-Лумпур

Погадать на китайских палочках, отдохнуть на пляже и увидеть «хрустальные» небоскрёбы

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О гиде
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Ответы на вопросы
Отправляемся в путешествие по Малайзии — ничего планировать не нужно, все перелёты и трансферы уже продуманы. От вас — лишь желание отдохнуть.

За 1 тур успеем и понежиться на белоснежных пляжах, получая идеальный загар, и прогуляться по современному мегаполису.

Вы увидите город, где сплетаются малайская, китайская и индуистская культуры, насладитесь местной кухней, увидите черепашье озеро и убедитесь, что Куала-Лумпур не зря называют зелёной столицей.

Вас ждёт 1 обзорная экскурсия и максимум свободных дней, для которых вы сможете сами составить свою идеальную программу.
Путешествие по Малайзии 2в1 с перелётами из Москвы и обратно: Лангкави и Куала-Лумпур
Путешествие по Малайзии 2в1 с перелётами из Москвы и обратно: Лангкави и Куала-Лумпур
Путешествие по Малайзии 2в1 с перелётами из Москвы и обратно: Лангкави и Куала-Лумпур
Путешествие по Малайзии 2в1 с перелётами из Москвы и обратно: Лангкави и Куала-Лумпур
Путешествие по Малайзии 2в1 с перелётами из Москвы и обратно: Лангкави и Куала-Лумпур
Путешествие по Малайзии 2в1 с перелётами из Москвы и обратно: Лангкави и Куала-Лумпур
Путешествие по Малайзии 2в1 с перелётами из Москвы и обратно: Лангкави и Куала-Лумпур
Путешествие по Малайзии 2в1 с перелётами из Москвы и обратно: Лангкави и Куала-Лумпур
Путешествие по Малайзии 2в1 с перелётами из Москвы и обратно: Лангкави и Куала-Лумпур
Ближайшие даты:
17
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Для граждан РФ виза не требуется.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, аэропорт Шереметьево, рейс QR 338 в Доху, 00:55
Завершение: Доха, рейсом QR 337 в 15:35. Прибытие в 20:25, аэропорт Шереметьево
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 8% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Групповые
Можно с детьми
Летние
Выездные

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