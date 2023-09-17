Погадать на китайских палочках, отдохнуть на пляже и увидеть «хрустальные» небоскрёбы
Отправляемся в путешествие по Малайзии — ничего планировать не нужно, все перелёты и трансферы уже продуманы. От вас — лишь желание отдохнуть.
За 1 тур успеем и понежиться на белоснежных пляжах, получая идеальный загар, и прогуляться по современному мегаполису.
Вы увидите город, где сплетаются малайская, китайская и индуистская культуры, насладитесь местной кухней, увидите черепашье озеро и убедитесь, что Куала-Лумпур не зря называют зелёной столицей.
Вас ждёт 1 обзорная экскурсия и максимум свободных дней, для которых вы сможете сами составить свою идеальную программу.
За 1 тур успеем и понежиться на белоснежных пляжах, получая идеальный загар, и прогуляться по современному мегаполису.
Вы увидите город, где сплетаются малайская, китайская и индуистская культуры, насладитесь местной кухней, увидите черепашье озеро и убедитесь, что Куала-Лумпур не зря называют зелёной столицей.
Вас ждёт 1 обзорная экскурсия и максимум свободных дней, для которых вы сможете сами составить свою идеальную программу.
Ближайшие даты:
17
сен
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Для граждан РФ виза не требуется.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Москва, аэропорт Шереметьево, рейс QR 338 в Доху, 00:55Завершение: Доха, рейсом QR 337 в 15:35. Прибытие в 20:25, аэропорт Шереметьево
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 8% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — Организатор в Куала-Лумпуре
Официальный туроператор. Организуем путешествия с 2001 года. Предлагаем большой выбор программ в Азии, на Ближнем Востоке, в Африке, Европе и России. Являемся членом Международной воздушной ассоциации (ИАТА), консолидатором группы компаний Русско-Китайского Клуба, членом Гонконгского Делового Совета (HKTDC), одним из старейших членов Российско- Китайского Делового Совета.
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Летние
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