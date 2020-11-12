31 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Загадочная долина Привидений

На внедорожнике мы приедем к подножию самой живописной горы ⛰️ Крыма — Демерджи. Вы увидите здесь таинственную долину Привидений, усеянную каменными изваяниями в виде пальцев, зверей и людей. Пройдете сквозь волшебный камень «Разбитое сердце», насладитесь панорамой Алуштинской долины со скалы и выпьете воды из горного родника.

Путешествие в мир «Кавказской пленницы» и не только

Вы побываете в местах, где снимали «Спортлото 82», «Сердца трех» и знаменитую «Кавказскую пленницу». Потанцуете на камне как героиня Варлей, покидаете с дерева грецкие орехи как Балбес Никулина и споете песню Труса в блестящем исполнении Вицина. А если позволит сезон, полакомитесь дикими ягодами и фруктами: ежевикой, черешней, виноградом и кизилом.

Организационные детали