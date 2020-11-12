31 отзыв оставили туристы

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Долина Привидений, или по следам «Кавказской пленницы»

Посетить места съемок знаменитых фильмов и полюбоваться горными пейзажами на джип-туре

5
31 отзыв
Алексей
Алексей – представитель из Алушты
Вы насладитесь величием горы ⛰️ Демерджи, рассмотрите таинственные каменные изваяния причудливой формы и услышите несколько версий их образования.

А также ощутите себя героями легендарных советских фильмов и полакомитесь местными ягодами и фруктами.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🛣Джиппинг
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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Долина Привидений, или по следам «Кавказской пленницы»
Долина Привидений, или по следам «Кавказской пленницы»

Что вас ожидает

Загадочная долина Привидений
На внедорожнике мы приедем к подножию самой живописной горы ⛰️ Крыма — Демерджи. Вы увидите здесь таинственную долину Привидений, усеянную каменными изваяниями в виде пальцев, зверей и людей. Пройдете сквозь волшебный камень «Разбитое сердце», насладитесь панорамой Алуштинской долины со скалы и выпьете воды из горного родника.

Путешествие в мир «Кавказской пленницы» и не только
Вы побываете в местах, где снимали «Спортлото 82», «Сердца трех» и знаменитую «Кавказскую пленницу». Потанцуете на камне как героиня Варлей, покидаете с дерева грецкие орехи как Балбес Никулина и споете песню Труса в блестящем исполнении Вицина. А если позволит сезон, полакомитесь дикими ягодами и фруктами: ежевикой, черешней, виноградом и кизилом.

Организационные детали

  • Наш автопарк 🌳 состоит из подготовленных джипов Mitsubishi L200 до 4 мест, Mitsubishi Pajero до 6 мест, Toyota Hilux до 4 мест.
  • Место встречи: город 🏙️ Алушта, трансфера из других городов Крыма у нас нет.
  • По маршруту будет 6 остановок: 1 — видовая на Алуштинский амфитеатр гор ⛰️, 2 и 3 — вид на долину привидений, 4 — места съемок фильмов, 5 — ущелье «Камень Разбитое Сердце», 6 — автомобили, как в фильмах Гайдая
Начало и место завершения
🚩 — город Алушта, заберём от отеля
Долина Привидений, или по следам «Кавказской пленницы»
Долина Привидений, или по следам «Кавказской пленницы»
Долина Привидений, или по следам «Кавказской пленницы»
Долина Привидений, или по следам «Кавказской пленницы»
Долина Привидений, или по следам «Кавказской пленницы»
Долина Привидений, или по следам «Кавказской пленницы»
Долина Привидений, или по следам «Кавказской пленницы»
Долина Привидений, или по следам «Кавказской пленницы»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алексей
Алексей
Меня зовут Алексей. Работаю в составе профессиональной команды гидов. Я родился и вырос в Алуште и связал всю свою жизнь с горами. Работал в Контрольно-спасательной службе Крыма и инструктором по туризму. Уже более 9 лет занимаюсь джип-турами. С радостью покажу вам наши удивительные места и расскажу о них самое интересное!
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31 отзыв оставили туристы

12 ноя 2020
Сегодня были на экскурсии по местам съёмок фильмов Гайдая с Алексеем. Очень понравилось. По времени неутомительная, но познавательная экскурсия, интересные локации для красивых фото. Алексей дал достаточно интересной и полезной информации. Отдельная благодарность за то, что настоял, чтобы я прошла через камень "Разбитое сердце" ))) Было круто! Спасибо! Рекомендую!
13 окт 2020
Евгений отличный и очень эрудированный рассказчик и профи-водитель. Спасибо!
10 окт 2020
Отличная экскурсия. Рекомендую. Понравилось и детям и взрослым.
Александр
2 окт 2020
Нашим гидом был Антон, целью - побывать на месте съемок фильма "Кавказская пленница" в долине Привидений. Остальные места съемок в Алуште мы посетили накануне самостоятельно. Гид отлично владел информацией где и что снималось, а так же был интересным рассказчиком.
27 сен 2020
Прекрасная экскурсия! Отличные виды, необременительна по времени. Экскурсию проводил Антон. Отлично ездит по непростым дорогам и интересно рассказывает!
26 сен 2020
Понравилось все. Гид, машина, виды отличные!
21 сен 2020
Замечательная экскурсия, красивые пейзажи. Огромное спасибо нашему гиду Антону, рассказал очень много интересного! Большой плюс экскурсии - она неутомительная!!! Получили массу впечатлений. Рекомендую!!!
18 сен 2020
Экскурсия доставила массу приятных впечатлений. Особенный интерес вызвало посещение мест, связанных с фильмами Гайдая. Экскурсовод демонстрировал фотографии с кадрами из фильмов и рассказывал где и как снимали сюжеты. Путешествие было не затянутое, много интересных фактов о местности и истории Крыма. Подходит для всех возрастов.
12 сен 2020
Экскурсия интересная, не затянута, правильно подобрано время и транспорт, насыщена историческими деталями. Отлично провели время! Спасибо!
11 сен 2020
Экскурсия по времени не большая. всего 2, 5ч. и должна проходить динамично. К сожалению мы это не увидели. Гид нам показался уставшим, то ли от количества экскурсий, то ли от жаркой погоды. Посоветовал бы возить с собой планшет и показывать видеонарезку из фильмов, связанных со всеми интересными местами экскурсии.
7 сен 2020
Все было прекрасно!
4 сен 2020
Было чудесно!
2 сен 2020
Замечательная экскурсия! Если у вас есть пару свободных часов потратьте их на поездку в горы в компании с замечательным гидом. Антон, наш гид, замечательный рассказчик. Интересно было послушать рассказ и по теме экскурсии и просто пообщаться. Все остались довольны, и взрослые и дети. Маршрут спланирован отлично, никто не устал, все получили прекрасные фото и впечатления. Спасибо ребятам за прекрасную организацию поездки! Рекомендую!
23 авг 2020
Ездили с мужем и дочерью 7 лет. Всем экскурсия понравилась. Машина комфортная. Горы и виды прекрасны. Рекомендуем!
22 авг 2020
Замечательная экскурсия, необычная, насыщенная, абсолютно не утомительная, драйвовая! Советую ехать всем, не раздумывая. Нам очень повезло с погодой- было облачно и не жарко, и движение наплывающих на горы облаков создавало просто космические ощущения. Алушта видна как на ладони, панорама очень впечатляет! Сама Долина Привидений очень живописна, но без гида гадать- какое каменное изваяние что обозначает, неинтересно. Именно красочный рассказ Антона, знающего эти места не то что доскональности, а практически наощупь, сделал впечатления от экскурсии такими яркими. Экскурсия подойдёт всем, кто любит горы, необычные природные ландшафты, места силы и просто всем активным и позитивным!
Ещё 16 отзывов

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