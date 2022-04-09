Фотопрогулка «Дворец княгини Гагариной и мыс Плака»

Прогуляться по романтическим местам Крыма и получить душевные фото на память

Для красивых фото
Крым покорит вас чарующими пейзажами и необычными зданиями.

Мы пройдем по ухоженной территории дворца имени Гагариной, возведенного в начале XX века: разгадаем его тайны и оценим сказочную архитектуру.

А также побываем на мысе Плака, спустимся к морю и увидим Птичьи скалы.
Фотопрогулка «Дворец княгини Гагариной и мыс Плака»
Фотопрогулка «Дворец княгини Гагариной и мыс Плака»
Фотопрогулка «Дворец княгини Гагариной и мыс Плака»
Фотопрогулка «Дворец княгини Гагариной и мыс Плака»
Фотопрогулка «Дворец княгини Гагариной и мыс Плака»
Фотопрогулка «Дворец княгини Гагариной и мыс Плака»
Фотопрогулка «Дворец княгини Гагариной и мыс Плака»
Фотопрогулка «Дворец княгини Гагариной и мыс Плака»
Фотопрогулка «Дворец княгини Гагариной и мыс Плака»
Фотопрогулка «Дворец княгини Гагариной и мыс Плака»
Фотопрогулка «Дворец княгини Гагариной и мыс Плака»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

История любви длиной в полвека

Вы услышите прекрасную и печальную историю дворца княгини Гагариной. Я расскажу о его хозяйке, сохранившей верность мужу даже после его смерти. О ее уединенном образе жизни, о занятиях благотворительностью и о прекрасном саде, который она так любила. Расшифрую причудливую архитектуру дворца, покажу его входную группу и раскрою, что находится в этом волшебном здании сегодня.

Горы, море и прогулка по пирсу

Мыс Плака — одно из самых красочных мест Южного берега Крыма. Поднявшись на него, мы будем вознаграждены великолепным видом на море, Медведь-гору и скалистые обрывы. Я расскажу, из чего они состоят и как они образовались миллионы лет назад. В завершение мы спустимся к морю и прогуляемся по пирсу к живописным Птичьим скалам.

Организационные детали

  • Я буду фотографировать вас на камеру Nikon. В течение 10 дней после прогулки вы получите не менее 100 снимков.
  • Дополнительно оплачивается входной билет на территорию дворца — 400 руб. /чел.
  • Мы можем встретиться прямо у дворца. Или в Алуште и вместе поехать на маршрутке или такси.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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