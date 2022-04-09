Что вас ожидает

История любви длиной в полвека

Вы услышите прекрасную и печальную историю дворца княгини Гагариной. Я расскажу о его хозяйке, сохранившей верность мужу даже после его смерти. О ее уединенном образе жизни, о занятиях благотворительностью и о прекрасном саде, который она так любила. Расшифрую причудливую архитектуру дворца, покажу его входную группу и раскрою, что находится в этом волшебном здании сегодня.

Горы, море и прогулка по пирсу

Мыс Плака — одно из самых красочных мест Южного берега Крыма. Поднявшись на него, мы будем вознаграждены великолепным видом на море, Медведь-гору и скалистые обрывы. Я расскажу, из чего они состоят и как они образовались миллионы лет назад. В завершение мы спустимся к морю и прогуляемся по пирсу к живописным Птичьим скалам.

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