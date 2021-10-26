Индивидуальное восхождение по Виа-Феррата

Увлекательный треккинг к подножью Ильяс Кая и Храму Солнца по «железной тропе»

5
12 отзывов
Раньше покорить вершины гор могли лишь заядлые альпинисты — но тропа Виа-Феррата посвятит в мир скалолазания каждого! Приглашаю вас открыть этот новый вид активности: по надежной стальной тропе мы заберемся на гребень горы Лягушка и дойдем до легендарного Храма Солнца.

А в пути полюбуемся горными панорамами и поговорим об истории и легендах Крыма.
Индивидуальное восхождение по Виа-Феррата
Индивидуальное восхождение по Виа-Феррата
Индивидуальное восхождение по Виа-Феррата
Индивидуальное восхождение по Виа-Феррата
Индивидуальное восхождение по Виа-Феррата
Индивидуальное восхождение по Виа-Феррата
Индивидуальное восхождение по Виа-Феррата
Индивидуальное восхождение по Виа-Феррата
Индивидуальное восхождение по Виа-Феррата
Индивидуальное восхождение по Виа-Феррата
Индивидуальное восхождение по Виа-Феррата

Что вас ожидает

🧗 Несложное восхождение по Виа-Феррата
Покорять самый красивый гребень Южного Крыма мы будем по Виа-Феррате: «железной тропе» со стальными скобами для опоры и страхующим тросом. С маршрутом смело справятся и взрослые, и дети от 10 лет: этот участок тропы не имеет технических сложностей, а небольшие вертикальные подъемы встречаются лишь пару раз. На старте я расскажу о снаряжении, страховке и самостраховке. Затем отправимся в путь — пройдем по кромке горы Лягушка до подножия Ильяс Кая. А по пути с высоты полюбуемся искрящимся морем и соседними скалами.

Что скрывают Крымские горы
Кроме роскошных панорам вас ждут и нескучные истории об этих местах. Я расскажу о топонимике гор — как каждая из них получила своё имя и что оно означает. А еще, если вам будет интересно, раскрою секреты крымских мест силы: кстати, одно из них, Храм Солнца, мы посетим в конце маршрута.

Кому подойдет восхождение

  • всем, кто не имеет патологической боязни высоты
  • людям, которые сомневаются в своих способностях к скалолазанию, хотят увидеть всю красоту Ласпинских гор, но при этом не лезть на вертикальные стены
  • тем, кто никуда не спешит

Организационные детали

  • В указанную стоимость входит все: комплект современного виа-ферратовского снаряжения, сопровождение гида-проводника, трансфер из Алушты.
  • Для восхождения важно правильно одеться и обуться, взять с собой рюкзак (руки должны быть свободны), легкий перекус и 1-1, 5 литра воды. Накануне восхождения гид проинструктирует вас, что надеть и обуть и где взять то, чего у вас нет.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у удобного вам места в Алуште
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Александр
Александр
Я местный абориген – родился и вырос в Крыму. С детства я часто хожу в горы. В какой-то момент горы стали для меня настолько близкими, что мы перешли на «ты». Мне интересен каждый уголок моего родного края. Я увлекаюсь изучением его истории и топонимики. С прошлого года любовь к своему краю захлестнула меня настолько, что я стал ею делиться – водить людей в горы. А с этого года я даже решил сделать перерыв в своей профессиональной деятельности и полностью посветить себя горам.
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12 реальных отзывов от туристов

Н
26 окт 2021
Прекрасное восхождение для тех, кто не боится высоты. Прекрасные виды, замечательный маршрут. Александр предоставляет всю амуницию, без которой Вы не доберётесь в эти прекрасные места! Настоящее приключение для детей и взрослых! Это не просто прогулка в лесу. Вы почувствуете, что Вы реально совершили восхождение на вершину!
А
25 окт 2021
Большое спасибо Александру за отлично проведенный день 23.102021г. По ходу экскурсии он успевал подсказывать на сложных участках как их преодолеть, об истории края и еще успевал фотографировать. Очень хорошая организация экскурсии! Буду планировать в следующем году повторить путешествие.
О
19 сен 2021
Впечатляющая экскурсия! Завораживающие виды - море, горы! Александр отличный инструктор, всегда подсказывал на трудных участках как лучше их пройти, т. к. страх высоты у меня есть. Много интересного рассказывал о Крыме. Я получила море удовольствия и незабываемых эмоций! А так же, Александр делал фото на протяжении всего маршрута. Рекомендую эту экскурсию всем, кто любит экстрим и великолепную природу! Александр, благодарю!
Е
15 сен 2021
Ходили в начале сентября на экскурсию с Александром на виа Феррата с подъемом на Ильяс Кайя. Очень понравилось! Александр не просто показывает дорогу и объясняет как и что делать, но и рассказывает по пути много интересных фактов из истории и жизни в Крыму. Снаряжение все надежное, абсолютная уверенность в безопасности. Виды по всему маршруту просто восхотительные. Пляс огромный бонус - это то, что Александр во время похода сам фотографирует на проф фотоаппарат с разных ракурсов. Поэтому через несколько дней мы получили отличные фото.
Спасибо огромное)
А
14 сен 2021
Нам все очень понравилось. Александр прекрасный гид и отличный рассказчик. Помогал и поддерживал на протяжении всего маршрута. Спасибо!
Екатерина
4 сен 2021
Мы в полнейшем восторге от восхождения по Виа-Феррате! Александр всегда помогал, все объяснял и поддерживал во время подъема. Сложностей не возникало, а если где-то было страшновато страховал и подбадривал. Кроме того, он отлично знает Крым и рассказал много интересного.
А ещё он сделал нам замечательные снимки на память!
День прошёл просто отлично.
Очень рекомендую экскурсии с Александром!
P.S. Поднимались с мамой, а ей 56. Она ещё в большем восторге! Так что, смело идите!
Ш
30 авг 2021
Ходили с подростками 14 и 17 лет. Сказать, что понравилось- ничего не сказать! Однозначно рекомендую к посещению! Александр - отличный инструктор. Все показал, рассказал, мотивировал, в меру попугал)), чтобы мы потом ещё больше гордились собой))
Из рекомендаций:
1. много на провале не ешьте - в сон клонит), про палатку начинаешь мечтать)
2. Берите с собой запасные носки. Обратный путь для меня и дочки был тяжеловато из-за того, что на спуске отбили мыски. Александр посоветовал переодеть носки. Стало лучше.
3. Если есть, то обувайте спец обувь
Но это не обязательно.
Эмоции зашкаливают! Супер день!
А
30 авг 2021
Походы в горы - лучшее, что может случиться в отпуске. В августе, посетив Крым, мы совершили увлекательный треккинг к подножию Ильяс Кая и Храму солнца по "железной тропе" с гидом Александром. Путь временами непростой, но это с лихвой компенсируется обилием захватывающих видов. Александр всю дорогу создавал оптимистический настрой, он оказался приятным, интересным человеком и что очень приятно, сделал фото нашего путешествия.
Ю
29 авг 2021
Это одна из самых впечатляющих экскурсий в моём списке! Потрясающая местность, горы, море! Особенно с высоты горы Лягушка и Ильяс-кая! Прогулка по лесной тропинке, сменяется прохождением трассы по скалам с использованием снаряжения. Подъем на Ильяс-кая- это испытание с большой буквы! Но оно того стоит! Рекомендую, если любите природу во всем великолепии, небольшой экстрим, физическую нагрузку. Гид Александр открыл нам много нового о природе Крыма! Эрудирован, внимателен, вежлив, заботлив! Благодарю!
С
15 авг 2021
Если вам повезло и у Александра есть свободная экскурсия, то берите не задумываясь. Александр очень опытный гид и знаток природы западного Крыма.
Во время подъема поднялся шквалистый ветер и Александр позаботился о нашей безопасности, и мы переждали ветер в безопасном месте. Также отмечу, что Александр очень аккуратный водитель, что важно в условиях дорог Крыма. Узнали много интересных фактов из истории Крыма, и не только.
О
9 авг 2021
Заказывая эту экскурсию, я планировала ярко прожить ситуацию контролируемого экстрима. Мега-благодарность Александру за то, что помог реализовать этот план на 200 процентов. Спасибо как гиду за: подробную, но дозированную по времени и месту информацию, снаряжение, моральную поддержку, наглядные примеры прохождения напряженных участков трассы, спуск с гребня - отдельный респект. Как человека благодарю Вас за тактичность, терпеливость, обмен энергетикой. Александр-фотограф выбирал удачные ракурсы (поверьте, на маршруте это требовало изрядной сноровки) и, как договаривались, выслал фотоотчет о восхождении. Отдельное спасибо скале Лягушка за то, что пустила меня на свою потрясающую спинку. Рекомендация для тех, кто планирует пройти маршрут - внимательно слушайте Александра и свой организм, наслаждайтесь потрясающими видами и проживайте каждый миг экскурсии с позитивным настроем!
Т
10 июля 2021
Прекрасная экскурсия с таким талантливым, увлеченным, любящим свое дело и свой край гидом.

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