Что вас ожидает

🧗 Несложное восхождение по Виа-Феррата

Покорять самый красивый гребень Южного Крыма мы будем по Виа-Феррате: «железной тропе» со стальными скобами для опоры и страхующим тросом. С маршрутом смело справятся и взрослые, и дети от 10 лет: этот участок тропы не имеет технических сложностей, а небольшие вертикальные подъемы встречаются лишь пару раз. На старте я расскажу о снаряжении, страховке и самостраховке. Затем отправимся в путь — пройдем по кромке горы Лягушка до подножия Ильяс Кая. А по пути с высоты полюбуемся искрящимся морем и соседними скалами.

⛰ Что скрывают Крымские горы

Кроме роскошных панорам вас ждут и нескучные истории об этих местах. Я расскажу о топонимике гор — как каждая из них получила своё имя и что оно означает. А еще, если вам будет интересно, раскрою секреты крымских мест силы: кстати, одно из них, Храм Солнца, мы посетим в конце маршрута.

Кому подойдет восхождение

всем, кто не имеет патологической боязни высоты

людям, которые сомневаются в своих способностях к скалолазанию, хотят увидеть всю красоту Ласпинских гор, но при этом не лезть на вертикальные стены

тем, кто никуда не спешит

Организационные детали