Александра проводит ещё 6 экскурсий

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Керчь и Крымский мост

Проехать по знаменитому мосту через Керченский пролив и посетить один из древнейших городов мира

Александра
Александра – экскурсионное агентство из Алушты
Керчь бережно хранит страницы античной, средневековой и современной истории 📖.

Вы погуляете по руинам греческого города Пантикапей, подниметесь на гору Митридат и прокатитесь по самому протяженному в стране Крымскому мосту.

А мы расскажем, когда и кто основал Керчь, какие знаменитые люди здесь бывали и чем живет город 🏙️ сегодня.
Задать вопросОбычно отвечает за 24 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 14 000 ₽ за экскурсию

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Керчь и Крымский мост
Керчь и Крымский мост

Что вас ожидает

Керчь сквозь столетия
Керчь — самобытный и очень древний город 🏙️. Здесь находили не только образцы античного искусства, но и бивни мамонта. Вы раскроете богатую историю 📖 этих мест, погуляете по живописному центру и увидите главные достопримечательности 🏛️. В программе экскурсии:

  • Церковь ⛪ Иоанна Предтечи — один из старейших христианских храмов не только Крымского полуострова, но и всей Европы. Вы полюбуетесь его нарядным обликом и услышите о традициях византийской архитектуры.
  • Гора Митридат — главная достопримечательность 🏛️ города. Преодолев 436 ступеней, вы окажетесь на ее вершине и насладитесь чудесной панорамой керченской бухты.
  • Обелиск Славы — вы увидите первый памятник на территории СССР, посвященный Великой Отечественной войне.
  • Античный город 🏙️ Пантикапей — основанный в VII веке до нашей эры греческими переселенцами, он был столицей ⭐️ Боспорского царства. Вы погуляете по руинам некрополя, дошедших до нас с тех времен.

Организационные детали

  • С собой нужно иметь удостоверение личности (паспорт, свидетельство о рождении)
  • В Керчи мы сделаем остановку на обед. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Керчь и Крымский мост
Керчь и Крымский мост
Керчь и Крымский мост
Керчь и Крымский мост
Керчь и Крымский мост
Керчь и Крымский мост
Керчь и Крымский мост
Керчь и Крымский мост

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Александра
Александра
Я работаю с командой гидов, каждый из которых аккредитован в Министерстве по курортам и туризму Республики Крым. Отличительная особенность — любовь к родному краю. Наше главное увлечение — походы и путешествия!
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Александра проводит ещё 6 экскурсий

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