Александра проводит ещё 6 экскурсий

Александра – экскурсионное агентство из Алушты

Керчь бережно хранит страницы античной, средневековой и современной истории 📖.



Вы погуляете по руинам греческого города Пантикапей, подниметесь на гору Митридат и прокатитесь по самому протяженному в стране Крымскому мосту.



А мы расскажем, когда и кто основал Керчь, какие знаменитые люди здесь бывали и чем живет город 🏙️ сегодня.

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