1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Путешествие по горной дороге и Беседка ветров

Маршрут экскурсии 🧭 проложен по знаменитому Романовскому шоссе, через самый высокий крымский перевал — Никитский. Во время остановок на смотровых площадках перед вами раскинутся дивные панорамы крымских ландшафтов: виды на высочайшую точку полуострова, гору Роман-Кош, лесистый Чучельский перевал, а также на южный берег с Беседки Ветров. По пути гид расскажет о животном и растительном мире горного Крыма, о создании заповедника, о любимых местах охоты императоров и правителей Советского Союза.

Космо-Дамиановский монастырь и святой источник

В окружении трех гор ⛰️ с середины 19 века стоит монастырь. С этим местом связано много легенд, сюда приезжают неизлечимо больные люди в надежде на выздоровление. Вы услышите чудесные истории 📖 и побываете у источника Савлых-Су. Его приятная на вкус вода содержит ионы серебра и очень полезна для здоровья. По дороге вас также ждет форелевое хозяйство в верховьях реки Альма.

Крым в 20 веке: Правительственная дача и Музей 🖼 партизанской славы

Проехав через ущелье Уч-Кош с горной речкой, вы перенесетесь в советские времена. На правительственной даче рассмотрите шикарную мебель и посуду, оружие, одежду и трофеи. В финале посетите Музей 🖼 партизанской славы. Активисты и волонтеры собрали здесь вещи, принадлежавшие партизанам в годы Великой Отечественной войны.

Организационные детали

Дополнительно оплачивается посещение Крымского заповедника: 800 руб. — взрослый, 400 руб. — детский до 12 лет (при предъявлении документов).