1 отзыв оставили туристы

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Крымский заповедник: по местам царской охоты

Полюбоваться захватывающими видами, посетить исторические места и узнать о природе полуострова

4
1 отзыв
Александра
Александра – экскурсионное агентство из Алушты
Экскурсия ⛳ по крупнейшему заповеднику Крыма впечатлит каждого путешественника: в нашей программе и смотровые точки для отличных фото, и монастырь, и музеи 🖼, и форелевое хозяйство.

Вы проедете по живописной Романовской дороге, побываете у романтичной Беседки ветров, осмотрите правительственную дачу и даже попьете воды с серебром.
Задать вопросОбычно отвечает за 24 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6.5 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 1 400 ₽ за человека

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Крымский заповедник: по местам царской охоты
Крымский заповедник: по местам царской охоты

Что вас ожидает

Путешествие по горной дороге и Беседка ветров
Маршрут экскурсии 🧭 проложен по знаменитому Романовскому шоссе, через самый высокий крымский перевал — Никитский. Во время остановок на смотровых площадках перед вами раскинутся дивные панорамы крымских ландшафтов: виды на высочайшую точку полуострова, гору Роман-Кош, лесистый Чучельский перевал, а также на южный берег с Беседки Ветров. По пути гид расскажет о животном и растительном мире горного Крыма, о создании заповедника, о любимых местах охоты императоров и правителей Советского Союза.

Космо-Дамиановский монастырь и святой источник
В окружении трех гор ⛰️ с середины 19 века стоит монастырь. С этим местом связано много легенд, сюда приезжают неизлечимо больные люди в надежде на выздоровление. Вы услышите чудесные истории 📖 и побываете у источника Савлых-Су. Его приятная на вкус вода содержит ионы серебра и очень полезна для здоровья. По дороге вас также ждет форелевое хозяйство в верховьях реки Альма.

Крым в 20 веке: Правительственная дача и Музей 🖼 партизанской славы
Проехав через ущелье Уч-Кош с горной речкой, вы перенесетесь в советские времена. На правительственной даче рассмотрите шикарную мебель и посуду, оружие, одежду и трофеи. В финале посетите Музей 🖼 партизанской славы. Активисты и волонтеры собрали здесь вещи, принадлежавшие партизанам в годы Великой Отечественной войны.

Организационные детали

Дополнительно оплачивается посещение Крымского заповедника: 800 руб. — взрослый, 400 руб. — детский до 12 лет (при предъявлении документов).

Начало и место завершения
🚩 на улице Горького в Алуште
Крымский заповедник: по местам царской охоты
Крымский заповедник: по местам царской охоты
Крымский заповедник: по местам царской охоты
Крымский заповедник: по местам царской охоты
Крымский заповедник: по местам царской охоты
Крымский заповедник: по местам царской охоты
Крымский заповедник: по местам царской охоты
Крымский заповедник: по местам царской охоты

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Александра
Александра
Я работаю с командой гидов, каждый из которых аккредитован в Министерстве по курортам и туризму Республики Крым. Отличительная особенность — любовь к родному краю. Наше главное увлечение — походы и путешествия!
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1 отзыв оставили туристы

Анастасия
16 окт 2020
Экскурсия хорошая. Но описание не соответствует действительности: в госдаче нет оружий ни даже муляжей ружья для создания атмосферы охотничьего домика. Нет никакого посещения музея Партизанской Славы. Эта точка на маршруте последняя, либо организаторы не договариваются о посещении музея( нас там не ждут и не встречают), либо так специально задумано: группа приезжает поздно ( начало экскурсии в 13:30) что музей уже не работает. В год 75-летия победы не посетить такое место... Стыдно организаторы вам должно быть за свою работу!

Александра проводит ещё 6 экскурсий

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