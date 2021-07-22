Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Алушты

Насыщенное путешествие по восточному Крыму

Собрать коллекцию природных памятников, побывать в Генуэзской крепости и получить отличные снимки

5
1 отзыв
Водопады и чаши для купания, Бирюзовое озеро, сырные скалы и горные пейзажи со всех ракурсов — вот что ждет вас в этой поездке.

Мы поднимемся на Демереджи, побываем в урочище Панагия, заедем в Судак и совершим треккинг в Новом Свете.

Я дополню эту красоту рассказами о природе и истории этих мест и запечатлею на фото вашу встречу с восточным Крымом.
Насыщенное путешествие по восточному Крыму
Насыщенное путешествие по восточному Крыму
Насыщенное путешествие по восточному Крыму
Насыщенное путешествие по восточному Крыму
Насыщенное путешествие по восточному Крыму
Насыщенное путешествие по восточному Крыму
Насыщенное путешествие по восточному Крыму
Насыщенное путешествие по восточному Крыму
Насыщенное путешествие по восточному Крыму
Насыщенное путешествие по восточному Крыму
Насыщенное путешествие по восточному Крыму

Что вас ожидает

Водопады и целебные ванны Демереджи

С южного берега мы отправимся на восток, к горе Демереджи. По деревянным мосткам мы поднимемся к вечно журчащему водопаду Джур-Джур, по пути встретим старый граб и обсудим, чем примечательно это дерево. А после вас ждут ванны Любви, Молодости и Богатства — вы сможете искупаться и проверить легенды об их чудодейственной силе.

Храм-маяк и Сырные скалы

Природные памятники разбавим рукотворными — и посетим храм-маяк в Малореченском, самый высокий в Крыму. Вы вглядитесь в детали его архитектуры, побываете на смотровой площадке в виде корабля с мачтой и сможете посетить необычный музей морских катастроф. Затем спустимся к морю, к сырным скалам Тузлух — фотографии на фоне этих инопланетных текстур получаются фантастические. А далее в программе урочище Панагия и Бирюзовое озеро, раскинувшееся в амфитеатре гор.

Генуэзская крепость и треккинг на гору в Новом Свете

В Судаке у вас будет возможность посетить Генуэзскую крепость, услышать о ее хрониках и проникнуться атмосферой старины, прогуливаясь среди мощных стен.
После отправимся в поселок Новый Свет. Мы выберем один из маршрутов: по тропе Голицына взойдем на пик Космос, по пути любуясь панорамами Царского пляжа и долин Рая и Ада.
Либо же поднимемся на гору Сокол, с которой вам откроются завораживающие виды на Судак и крепость, мыс Меганом, живописные горы и заливы. А пока вы наслаждаетесь этой красотой, я поделюсь легендами Птичьей горы и расскажу об удивительной геологии этих мест.

Организационные детали

  • Фотографии на память о нашей поездке входят в стоимость. В течение недели после экскурсии я отправлю вам через облако до 30 снимков с цветокоррекцией.
  • Трансфер от Алушты и обратно входит в стоимость экскурсии
  • Дополнительные расходы: питание, посещение Музея катастроф на водах (30-50 руб. /человека) и вход в Генуэзскую крепость (200-400 руб. /человека)
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Роман
Роман
Коренной житель Крыма, профессиональный фотогид, владею теорией и практикой пейзажной фотографии. Провожу многодневные и однодневные экскурсии, для своих программ подбираю самые живописные места — и дополняю их рассказами о природе Крыма и истории его памятников.
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1 реальный отзыв

Л
22 июля 2021
Само название себя оправдывает. Экскурсия действительно насыщенная, интересная и продумана до мелочей. Ну и самое главное, что день пролетел незаметно, на одном дыхании и оставил только приятные воспоминания.

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