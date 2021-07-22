Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Алушты

Что вас ожидает

Водопады и целебные ванны Демереджи

С южного берега мы отправимся на восток, к горе Демереджи. По деревянным мосткам мы поднимемся к вечно журчащему водопаду Джур-Джур, по пути встретим старый граб и обсудим, чем примечательно это дерево. А после вас ждут ванны Любви, Молодости и Богатства — вы сможете искупаться и проверить легенды об их чудодейственной силе.

Храм-маяк и Сырные скалы

Природные памятники разбавим рукотворными — и посетим храм-маяк в Малореченском, самый высокий в Крыму. Вы вглядитесь в детали его архитектуры, побываете на смотровой площадке в виде корабля с мачтой и сможете посетить необычный музей морских катастроф. Затем спустимся к морю, к сырным скалам Тузлух — фотографии на фоне этих инопланетных текстур получаются фантастические. А далее в программе урочище Панагия и Бирюзовое озеро, раскинувшееся в амфитеатре гор.

Генуэзская крепость и треккинг на гору в Новом Свете

В Судаке у вас будет возможность посетить Генуэзскую крепость, услышать о ее хрониках и проникнуться атмосферой старины, прогуливаясь среди мощных стен.

После отправимся в поселок Новый Свет. Мы выберем один из маршрутов: по тропе Голицына взойдем на пик Космос, по пути любуясь панорамами Царского пляжа и долин Рая и Ада.

Либо же поднимемся на гору Сокол, с которой вам откроются завораживающие виды на Судак и крепость, мыс Меганом, живописные горы и заливы. А пока вы наслаждаетесь этой красотой, я поделюсь легендами Птичьей горы и расскажу об удивительной геологии этих мест.

Организационные детали