Новый Свет, или солнечные тропы рая

Из Алушты на юго-восток Крыма - за здоровьем, дивными видами и знаменитым шампанским

Этот насыщенный день подарит вам красоту и молодость. Громкие слова, но, поверьте, в Новом Свете это возможно.

Вы погуляете по экологической тропе Голицына, которая проходит через можжевеловую рощу вдоль моря — идеально для дыхательной системы. В программе также Арпатские водопады в каньоне, отдых на пляже и магазин шампанского Новый Свет.
Новый Свет, или солнечные тропы рая
Новый Свет, или солнечные тропы рая
Новый Свет, или солнечные тропы рая
Новый Свет, или солнечные тропы рая
Новый Свет, или солнечные тропы рая
Новый Свет, или солнечные тропы рая
Новый Свет, или солнечные тропы рая
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Что вас ожидает

Заповедные Арпатские водопады

По пути в уголок Крыма, прозванный Зеленогорьем, автобус остановится у храма-маяка Николая Чудотворца, который так гармонично возвышается над морем. Следом вы окажетесь в небольшом каньоне, в урочище Панагия. Приготовьтесь к прогулке в горы и фантастическим ландшафтам Арпатских водопадов! Вы услышите легенды этого места и увидите озеро в форме сердца — влюбленные бросают в него монетки, чтобы быть вместе.

Тропа Голицына — идеальные пейзажи и воздух

Этот маршрут создали в 1912 году специально к приезду Николая II. Как и императора, здесь вас ждут красивейшие крымские пейзажи, чистейший воздух и целебные ароматы можжевельника, убивающего вирусы и микробы. Тропа плавно опоясывает мыс и ведет к природному гроту Шаляпина. Вы увидите эстраду в глубине грота, где устраивают концерты, и хранилище уникальных голицынских вин. А после спуститесь в бухту, где у вас будет время отдохнуть и искупаться в море.

Новосветские шампанское и вино

В поселке Новый Свет расположен завод, основанный виноделом Львом Голицыным в конце 19 века. Вы узнаете историю предприятия и сможете купить знаменитое шампанское и вина в фирменном магазине.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается в Алуште
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на УЛ.В. Хромых
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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