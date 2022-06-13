Этот насыщенный день подарит вам красоту и молодость. Громкие слова, но, поверьте, в Новом Свете это возможно. Вы погуляете по экологической тропе Голицына, которая проходит через можжевеловую рощу вдоль моря — идеально для дыхательной системы. В программе также Арпатские водопады в каньоне, отдых на пляже и магазин шампанского Новый Свет.

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Что вас ожидает

Заповедные Арпатские водопады

По пути в уголок Крыма, прозванный Зеленогорьем, автобус остановится у храма-маяка Николая Чудотворца, который так гармонично возвышается над морем. Следом вы окажетесь в небольшом каньоне, в урочище Панагия. Приготовьтесь к прогулке в горы и фантастическим ландшафтам Арпатских водопадов! Вы услышите легенды этого места и увидите озеро в форме сердца — влюбленные бросают в него монетки, чтобы быть вместе.

Тропа Голицына — идеальные пейзажи и воздух

Этот маршрут создали в 1912 году специально к приезду Николая II. Как и императора, здесь вас ждут красивейшие крымские пейзажи, чистейший воздух и целебные ароматы можжевельника, убивающего вирусы и микробы. Тропа плавно опоясывает мыс и ведет к природному гроту Шаляпина. Вы увидите эстраду в глубине грота, где устраивают концерты, и хранилище уникальных голицынских вин. А после спуститесь в бухту, где у вас будет время отдохнуть и искупаться в море.

Новосветские шампанское и вино

В поселке Новый Свет расположен завод, основанный виноделом Львом Голицыным в конце 19 века. Вы узнаете историю предприятия и сможете купить знаменитое шампанское и вина в фирменном магазине.

Организационные детали