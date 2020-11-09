6 отзывов оставили туристы

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Покорение Ай-Петри

Подняться на вершину горы Ай-Петри по культовой канатной дороге

4.2
6 отзывов
Александра
Александра – экскурсионное агентство из Алушты
Ай-Петри — место неземной красоты, где море 🌊 и горы ⛰️ сливаются в фантастическую, захватывающую дух панораму.

Вы подниметесь на вершину Ай-Петри по удивительной подвесной дороге, подышите ароматным лесным воздухом на плоскогорье, увидите горный водопад Учан-Су и узнаете все самое главное о Южном побережье Крыма.
Задать вопросОбычно отвечает за 24 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 28 человек

  • 1 200 ₽ за человека

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Покорение Ай-Петри
Покорение Ай-Петри

Что вас ожидает

Захватывающий подъем по канатной дороге «Мисхор-Ай-Петри»
Полчаса на комфортабельном автобусе 🚌 — и мы в Мисхоре, самой теплой местности Крыма. Отсюда вагончик подвесной канатной дороги поднимет вас на высоту 1234 метра. Вы проведете в пути всего 15 минут, но это впечатление, которое запомнится на всю жизнь: под вами будут простираться невероятной красоты хвойные леса и кажущееся бесконечным Черное море 🌊. Канатная дорога «Мисхор-Ай-Петри» занесена в книгу рекордов Гиннеса за самый протяженный в Европе безопорный пролет — 1670 метров. На создание «канатки» ушло целых 20 лет, зато сейчас она входит в пятерку самых посещаемых мест Крыма.

Прогулка 👣 по горному плато
Увлекательный подъем позади — и вы на величественном плато Ай-Петри! Отсюда откроется потрясающая воображение панорама южного берега Крыма с простирающейся на 135 км линией морского горизонта. Вы сможете разглядеть очертания горы ⛰️ Аю-Даг на востоке и курортное местечко Симеиз с горой Кошка на западе. Вдали вы увидите загадочные белые купола. Я обязательно расскажу вам происхождение этих таинственных сооружений. Еще Ай-Петри славится скалами под названием «белые зубцы». Желающие смогут подняться на них по уникальной экологической тропе Ялтинского горно-лесного заповедника. На плато открыты кафе и восточный рынок: у вас будет возможность купить сувениры, выпить 🍹 ароматного крымского вина и перекусить прямо на вершине.

Живописный спуск к подножию Главной гряды и водопад Учан-Су
Спускаться с Ай-Петри по извилистой горной дороге, построенной еще в XIX веке, мы будем автобусом. В пути сделаем остановку у «Серебряной беседки», откуда вам откроется ошеломительный вид на Ялту. В дороге я расскажу любопытные факты о Южном береге Крыма и отвечу на ваши вопросы. Финальным аккордом экскурсии 🧭 станет выход на смотровую площадку с видом на стремительный горный водопад Учан-Су. Он похож на две изящные и одновременно могущественные серебряные нити, которые низвергаются с высоты 99 метров. Недаром название водопада переводится как «летящая вода».

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билет 🎫 в одну сторону на канатную дорогу – 400 руб. для взрослых, 250 руб. для детей (с 6 до 12 лет). Если автодорога будет перекрыта, также понадобится билет 🎫 для спуска с горы ⛰️ (стоимость также 400 руб. ).
  • Экскурсию ⛳ проведет один из гидов нашей команды
Начало и место завершения
🚩 ул. Горького, у кинотеатра "Шторм"
Покорение Ай-Петри
Покорение Ай-Петри
Покорение Ай-Петри
Покорение Ай-Петри
Покорение Ай-Петри
Покорение Ай-Петри

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 28 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Александра
Александра
Я работаю с командой гидов, каждый из которых аккредитован в Министерстве по курортам и туризму Республики Крым. Отличительная особенность — любовь к родному краю. Наше главное увлечение — походы и путешествия!
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6 отзывов оставили туристы

9 ноя 2020
Экскурсия была перенесена с 1. 11 на 3. 11, за что большое спасибо команде - несмотря на то, что набралось не так много человек, она все же состоялась и причем в весьма комфортных условиях. Гид Николай всю дорогу радовал интересными фактами, в том числе даже про флору и фауну Крыма - каких змей и пауков бояться, каких нет. Прям запомнилось :))) Мы успешно поднялись до вершины на канатке. Единственный момент в организации, который мог бы быть лучше - сначала дали время сбора через полчаса, подошли, потом еще на полчаса продлили. Я как фотограф, знай, что у меня есть целый час, могла бы подняться на самые скалы, а так уже не успевала, т. к. постоянно сверялась с часами :( На обратном пути по рекомендации вся группа заехала перекусить в отличное кафе в весьма аутентичном месте, сытыми остались до конца дня! В общем, в хорошей компании и в несезон - отличный вариант для приключений! Особенно если вы путешествуете в одиночку.
27 окт 2020
Все было очень интересно! Спасибо!
10 окт 2020
Нам очень повезло. У нас был супер-генеральную Ирина. Серьезно. Я очень много путешествую, в основном по Европе, но такого отличного гида как Ирина, видела/слышала может пару раз. Отличный интересный рассказчик, позитивная, организация на высоте. Очень рекомендую и сама хотела бы попасть на экскурсию именно к ней. Спасибо Ирина за прекрасную экскурсию!
1 сен 2020
Все прошло отлично!
27 авг 2020
Все понравилось, кроме последней смотровой площадки.
22 июл 2020
Работа агенства и гида в данной экскурсии примерно равна нулю! По сути ты платишь только за то чтобы гид провёл тебя на канатную дорогу практически без очереди и на этом все! В описании написано только о доплате в 400 руб за канатную дорогу, но не говорится что подъем и спуск оплачиваются отдельно и это уже 800 руб Также в описании говорится о водопаде, но по факту экскурсии вы узнаете что летом то водопад пересушен и вы его не увидите Гид Татьяна женщина хорошая, но простите, как гид - никакая, тихий невнятный голос, ее плохо слышно, неуверенно что-то рассказывает, причём говорит что на обратной дороге ей что-то рассказывать уже запрещено, да и по дороге «туда» и на самой горе рассказано что-то ей практически не было Спускал нас с горы местный водитель на своём микроавтобусе, которому мы доплатили 300 руб и он при спуске очень много и интересно рассказывал (но отмечу что это также к гиду и агенству не имеет никакого отношения) Итог:гора Ай-Петри место потрясающее, туда можно добраться другими способами но не с данной «экскурсией»
Александра
Ответ гида:Спасибо за Ваш комментарий! Экскурсия начинается в Алуште, а Вы присоединились в «Массандре», потому рассказ по Южнобережной трассе не услышали. На канатную дорогу экскурсовод провел группу по специальному пропуску на определенное время. Группа еле успела на свое время из-за безумной пробки на трассе. Ай-Петри действительно потрясающее место и побывать там всегда интересно! А водопад действительно на пару летних месяцев летом пересыхает и превращается в водокап. Именно сейчас засушливый период. Автомобильная дорога на Ай-Петри в тот день была перекрыта ГБДД и поэтому экскурсионный автобус не смог подняться на горное плато за группой. Такие случаи летом бывают и потому в строчке с местом встречи с группой написано, что нужно взять 400 рублей на спуск на всякий случай. В следующий раз, если соберетесь в путешествие с нами, напишите мне и я лично поеду с Вами на экскурсию!

Александра проводит ещё 5 экскурсий

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