Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Алушты

Покорение горы Парагильмен

Погулять по сказочному лесу, подняться на вершину горы и полюбоваться фантастическими видами

Крым — кладезь живописных мест.

Вы увидите озеро с ярко-бирюзовым цветом воды, ощутите таинство древнего леса и совершите восхождение на Парагильмен.

С вершины вам откроются невероятные панорамы величественных гор и бескрайнего моря! В пути мы не дадим вам заскучать: расскажем о редких растениях и поделимся историей этих мест.
Покорение горы Парагильмен
Покорение горы Парагильмен
Покорение горы Парагильмен
Покорение горы Парагильмен
Покорение горы Парагильмен
Покорение горы Парагильмен
Покорение горы Парагильмен
Покорение горы Парагильмен

Что вас ожидает

Лес, озеро и захватывающие дух виды

Мы пройдем по чудесному лесу, в тени которого спряталось Бирюзовое озеро. Далее отправимся к вершине горы Парагильмен! Все усилия будут вознаграждены фантастическими панорамами: вы увидите половину Южного берега Крыма, бухту Артек и Алуштинскую долину. В хорошую погоду также отлично просматривается восточная часть до Судакской бухты, на западе — Медведь-гора и Бабуган-яйла. По пути назад мы покажем волшебный лес с редкими деревьями.

Парагильмен: история и легенды

Гора Парагильмен известна с древности. Вы расшифруете ее название и услышите, как с этими местами связаны грозные тавры и цивилизованные греки. Раскроете историю происхождения Крымского полуострова и узнаете много интересного о необычных растениях, которые увидите: 500-летнем ягодном тисе и лесном буке.

Организационные детали

  • В стоимость включены: трансфер из Алушты и обратно, чай из горных трав, сухой паек, домашние вареники ручной лепки на ужин
  • Протяженность маршрута — 11 км, набор высоты — 450 м. Допускаются дети от семи лет.
🚩 Начало и место завершения: по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Наталия
Наталия
Всем привет! Мы сплоченная команда гидов, проверенная временем. Каждый из нас — энтузиаст своего дела, влюбленный в природу Крыма. Уже пять лет мы организуем комфортные и безопасные походы вдали от шумного города. С радостью покажем нетуристические маршруты нашего удивительного полуострова.
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