Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Алушты

Что вас ожидает

Лес, озеро и захватывающие дух виды

Мы пройдем по чудесному лесу, в тени которого спряталось Бирюзовое озеро. Далее отправимся к вершине горы Парагильмен! Все усилия будут вознаграждены фантастическими панорамами: вы увидите половину Южного берега Крыма, бухту Артек и Алуштинскую долину. В хорошую погоду также отлично просматривается восточная часть до Судакской бухты, на западе — Медведь-гора и Бабуган-яйла. По пути назад мы покажем волшебный лес с редкими деревьями.

Парагильмен: история и легенды

Гора Парагильмен известна с древности. Вы расшифруете ее название и услышите, как с этими местами связаны грозные тавры и цивилизованные греки. Раскроете историю происхождения Крымского полуострова и узнаете много интересного о необычных растениях, которые увидите: 500-летнем ягодном тисе и лесном буке.

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