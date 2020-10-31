1 отзыв оставили туристы

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Трекинг к вершине Северной Демерджи

Подняться на гору Кузнец, в пути любуясь панорамами Алушты и знакомясь с историей региона

5
1 отзыв
Анна
Анна – представитель из Алушты
Северная Демерджи — одна из вершин главной гряды Крымских гор ⛰️ на массиве Демерджи-Яйла.

В пути до вершины вы заглянете в древнюю пещеру, отыщете горный родник и другие интересные объекты, а также насладитесь головокружительными видами на окрестности.
Задать вопросОбычно отвечает за 8 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 1 500 ₽ за человека

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Трекинг к вершине Северной Демерджи
Трекинг к вершине Северной Демерджи

Что вас ожидает

Горный трекинг
Наш маршрут стартует от Ангарского Перевала и лежит через тернистый буковый лес 🌳. На пути вам встретятся несколько достопримечательностей: памятник строителям первой дороги, соединившей Симферополь с Южным берегом Крыма, родник Индек-Чокрак и пещера МАН. Вы насладитесь завораживающими видами на скальный уступ Сарпа-Кая, в народе называемый «Козырёк» и гору Кастель — «сестру» знаменитой Медведь-Горы ⛰️ (Аю-Дага). Я расскажу, чем они похожи, и поделюсь другими интересными фактами.

Северная Демерджи
Мы вышли на Демерджи-Яйлу — царство трав! Слово «яйла» происходит от обще-тюркского яй/(д)жай, означающего «лето». И это неспроста, ведь в былые времена плоскогорья Главной гряды Крымских гор ⛰️ служили летними пастбищами для скота. Мы взойдем на вершину Пахкал-Кая, откуда с высоты 1138 метров разглядим приметный лесистый хребет Эльх-Кая, Чатыр-Даг и массив Бабуган.

Организационные детали

До места начала экскурсии 🧭 можно добраться на любом общественном транспорте, который следует из Симферополя в Алушту: троллейбусе, маршрутке, автобусе 🚌.

Начало и место завершения
🚩 у Ангарского перевала
Трекинг к вершине Северной Демерджи
Трекинг к вершине Северной Демерджи
Трекинг к вершине Северной Демерджи
Трекинг к вершине Северной Демерджи
Трекинг к вершине Северной Демерджи
Трекинг к вершине Северной Демерджи
Трекинг к вершине Северной Демерджи
Трекинг к вершине Северной Демерджи
Трекинг к вершине Северной Демерджи
Трекинг к вершине Северной Демерджи

Экскурсия проводится в субботу и воскресенье в 09:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Анна
Анна
Меня зовут Анна, по образованию я архитектор и ландшафтный дизайнер. Живу в Крыму всю жизнь и очень люблю горы. Мы с дружной командой гидов проводим однодневные и многодневные походы по самым живописным местам нашего края: водопадам, рекам, каньонам, долинам и пещерным городам. Мы «болеем» своим делом и сделаем все, чтобы вам понравилось наше совместное приключение!
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1 отзыв оставили туристы

31 окт 2020
Ещё одна Крымская гора в мою копилочку. Начали маршрут от Ангарского перевала, по дороге остановились у памятника русским строителям дороги Симферополь-Алушта. Первая дорога через эти горы была построена в 1824-26 гг. Пройдя по красивому, осеннему лесу мы вышли к двум любопытным вершинам Эльх-Кая — Пахкал-Кая, а в простонародье Кудрявая Марья и Лысый Иван. Немного пройдя попали на поляну МАН, отлична полянка для пикников, перекусов и просто отдыха, чем люди там и занимались! Еще чуть чуть и мы на месте! Виды очень красивые! С вершины открывается живописный вид, а облака, которые ниже нас добавляют своё очарование этим красотам! Мы даже успели пройтись по тропе через Козырёк. Тропа по Козырьку очень видовая и красивая! Скалы выглядят просто сказочно! С вершины открывается живописный вид, а облака, которые ниже нас добавляют своё очарование этим красотам! В общем поход очень понравился! На заметку туристу, берите не меньше литра чая, воду обязательно и треккинговые палки, эти вещи не заменимые в походах в горы! Ну и отдельное спасибо Ане за то что открыла взору эти красоты, много рассказывала о том что встречали в пути. Уже не первый раз хожу с ней в однодневные походы и обязательно пойду с ней ещё раз!

Анна проводит ещё 2 экскурсии

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