Еще несколько необычных экскурсий в Алуште

Что вас ожидает

Крепость Фуна и долина Привидений

Вы зайдете в византийскую крепость Фуна 14 века и рассмотрите знаменитый никулинский орех из «Кавказской пленницы». В долине Привидений оцените причудливые скальные изваяния и отыщете отложения песка и камней в слоях горной породы. А мы расскажем, как Демерджи связана с древним морем Тесис и где снимали знаменитые фильмы 🎥 «Спортлото-82» и «Сердца трех».

Горное озеро и водопад Джурла

После долины Привидений начнется подъем на вершину Демерджи. Вы увидите скалу Аленга и насладитесь восхитительной панорамой Крымских гор ⛰️ и Алуштинской долины. С высшей точки — 1239 метров над уровнем моря 🌊 — полюбуетесь видом на Волчью пасть и горы ⛰️ Аватара. А на обратном пути мы покажем горное озеро, водопад Джурла и реликтовый буковый лес 🌳.

Организационные детали