Еще несколько необычных экскурсий в Алуште

Крепость Фуна и долина Привидений Вы зайдете в византийскую крепость Фуна 14 века и рассмотрите знаменитый никулинский орех из «Кавказской пленницы». В долине Привидений оцените причудливые скальные изваяния и отыщете отложения песка и камней в слоях горной породы. А мы расскажем, как Демерджи связана с древним морем Тесис и где снимали знаменитые фильмы 🎥 «Спортлото-82» и «Сердца трех».
Горное озеро и водопад Джурла После долины Привидений начнется подъем на вершину Демерджи. Вы увидите скалу Аленга и насладитесь восхитительной панорамой Крымских гор ⛰️ и Алуштинской долины. С высшей точки — 1239 метров над уровнем моря 🌊 — полюбуетесь видом на Волчью пасть и горы ⛰️ Аватара. А на обратном пути мы покажем горное озеро, водопад Джурла и реликтовый буковый лес 🌳.
Организационные детали
Мы пройдем около 12 километров с достаточно серьезным перепадом высоты. Маршрут сложный, продолжительный, но очень интересный. Он доступен взрослым и детям от 6 лет.
Старт и финиш — в селе Лучистое. Если у вас нет транспорта, доплата за трансфер из Алушты и обратно составит 1000 рублей.
Начало и место завершения
🚩 в селе Лучистое
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Всем привет! Мы команда гидов в Крыму. Эмма — фотограф. Виктор — спелеолог, сертифицированный инструктор, действующий горный спасатель. Мы хорошо знаем и любим Крым, с радостью покажем вам его самые красивые места.