Еще несколько необычных экскурсий в Алуште

Южная Демерджи: живописный круговой трекинг

Покорить одну из самых красивых и необычных вершин Крыма в компании горных гидов

Эмма
Эмма – представитель из Алушты
Приготовьтесь провести день в окружении причудливых скал, чарующих долин и величественных гор! Мы поднимемся на высоту 1239 метров, по пути останавливаясь в интересных местах.

Вы посетите древнюю крепость, погуляете по долине Привидений, вдохнете аромат букового леса и увидите водопад Джурла.

А мы сделаем все, чтобы поход прошел весело 🥳 и безопасно.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 65005 850 ₽ за экскурсиюскидка10%

    Заказать экскурсию
Южная Демерджи: живописный круговой трекинг
Южная Демерджи: живописный круговой трекинг

Что вас ожидает

Крепость Фуна и долина Привидений
Вы зайдете в византийскую крепость Фуна 14 века и рассмотрите знаменитый никулинский орех из «Кавказской пленницы». В долине Привидений оцените причудливые скальные изваяния и отыщете отложения песка и камней в слоях горной породы. А мы расскажем, как Демерджи связана с древним морем Тесис и где снимали знаменитые фильмы 🎥 «Спортлото-82» и «Сердца трех».

Горное озеро и водопад Джурла
После долины Привидений начнется подъем на вершину Демерджи. Вы увидите скалу Аленга и насладитесь восхитительной панорамой Крымских гор ⛰️ и Алуштинской долины. С высшей точки — 1239 метров над уровнем моря 🌊 — полюбуетесь видом на Волчью пасть и горы ⛰️ Аватара. А на обратном пути мы покажем горное озеро, водопад Джурла и реликтовый буковый лес 🌳.

Организационные детали

  • Мы пройдем около 12 километров с достаточно серьезным перепадом высоты. Маршрут сложный, продолжительный, но очень интересный. Он доступен взрослым и детям от 6 лет.
  • Старт и финиш — в селе Лучистое. Если у вас нет транспорта, доплата за трансфер из Алушты и обратно составит 1000 рублей.
Начало и место завершения
🚩 в селе Лучистое
Южная Демерджи: живописный круговой трекинг
Южная Демерджи: живописный круговой трекинг
Южная Демерджи: живописный круговой трекинг
Южная Демерджи: живописный круговой трекинг
Южная Демерджи: живописный круговой трекинг
Южная Демерджи: живописный круговой трекинг
Южная Демерджи: живописный круговой трекинг
Южная Демерджи: живописный круговой трекинг

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Эмма
Эмма
Всем привет! Мы команда гидов в Крыму. Эмма — фотограф. Виктор — спелеолог, сертифицированный инструктор, действующий горный спасатель. Мы хорошо знаем и любим Крым, с радостью покажем вам его самые красивые места.
Напишите мне

Еще несколько необычных экскурсий в Алуште

Затерянный мир у водопада Джурла
От 6 000
5.5 часов
Затерянный мир у водопада Джурла
46 отзывов
Автопешеходное путешествие по горному массиву Демерджи, Долине привидений и крепости Фуна
Долина Привидений, или по следам «Кавказской пленницы»
4 000
2.5 часа
Долина Привидений, или по следам «Кавказской пленницы»
32 отзыва
Посетить места съемок знаменитых фильмов и полюбоваться горными пейзажами на джип-туре
Природа и места силы горы Чатыр-Даг
От 6 000
6.5 часов
Природа и места силы горы Чатыр-Даг
37 отзывов
Путешествие на внедорожнике к лавандовым полям, секвойям и горным вершинам
Демерджи. Загадки «Долины Привидений»
От 7 000
5.5 часов
Демерджи. Загадки «Долины Привидений»
11 отзывов
Оказаться среди реликтовых лесов, увидеть панораму Алуштинской долины и узнать тайны заповедника
Алушты древний лик
2 600
2.5 часа
Алушты древний лик
16 отзывов
История курортного города от византийской крепости до наших дней
Трекинг из Алушты к вершине Южной Демерджи
7 800
8 часов
Трекинг из Алушты к вершине Южной Демерджи
10 отзывов
Долина привидений, могучие буки, высокогорное озеро и покорение скалы Аленга