Водная прогулка
Прогулка под парусом вдоль побережья Анапы
Отправляйтесь на яхте вдоль побережья Анапы, чтобы увидеть Золотую бухту и живописные скалы. Купайтесь в открытом море и делайте потрясающие фото
Начало: На набережной
Завтра в 08:00
25 сен в 08:00
6000 ₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Историческая экскурсия по Анапе
Познакомьтесь с историей Анапы, прогуливаясь по её знаковым местам. Откройте для себя античные полисы и современные символы города
Начало: На улице Астраханской
27 сен в 10:00
28 сен в 13:00
800 ₽ за человека
Водная прогулка
Морская прогулка в Анапе
Насладитесь уникальной морской прогулкой в Анапе. Купание в открытом море, виды на побережье и возможность встретить дельфинов ждут вас
Начало: На набережной
Завтра в 09:00
25 сен в 09:00
6000 ₽ за всё до 7 чел.
Водная прогулка
Индивидуальная водная прогулка в Анапе
Испытайте адреналин на вейкборде и вейксерфе в Анапе! Под руководством опытных пилотов даже новички встанут на волну и насладятся морскими просторами
Начало: На набережной
Завтра в 08:00
25 сен в 08:00
8000 ₽ за всё до 10 чел.
