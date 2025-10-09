Групповая
до 20 чел.
Групповая прогулка по заповеднику Утриш
Посетить самые живописные места заповедника и узнать о них интересные факты с профессиональным гидом
Начало: В поселке Большой Утриш
Расписание: ежедневно в 09:00 и 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
1000 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Историческая экскурсия по Анапе
Познакомьтесь с историей Анапы, прогуливаясь по её знаковым местам. Откройте для себя античные полисы и современные символы города
Начало: На улице Астраханской
Сегодня в 18:00
11 окт в 10:00
800 ₽ за человека
Водная прогулка
Секреты старинной Анапы
Знаю в Анапе почти каждый камень и с радостью познакомлю вас с нашим городом! Прогулка от маяка до Русских ворот разрушит стереотипы о советском курорте
Начало: Анапская набережная
11 окт в 08:00
12 окт в 08:00
4000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 20 чел.
Из Анапы - на экоферму с дегустацией сыра и вина (в группе)
Увидеть, как живут козочки, и попробовать фермерские продукты
Начало: В с. Варваровка
Расписание: в субботу в 11:00 и 18:00
11 окт в 11:00
18 окт в 11:00
1800 ₽ за человека
