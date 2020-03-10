47 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

🏤 Вы будете бродить старыми двориками купеческого городка, знакомиться с местными жителями, заходить в подъезды, подворотни и веранды этнических подворий.

🚲 Сфотографируетесь в самых хипстерских местах Астрахани со старыми сундуками, ржавыми велосипедами и прошловековыми сервантами. А за фотографии и подсчет местных котов получите приятные подарки.

🎸 Будем петь песни под гитару, порисуем на стенах (не бойтесь, все законно), а все ключевые события будут укладываться в голове благодаря городским байкам и легендам.

🍉 Продегустируете сезонные астраханские деликатесы и выяснете, где в городе можно недорого и очень аппетитно поесть блюда местной кухни.

❗ Зайдете в секретные места, которых не встретить на туристической карте.

💬 Кстати, не забудьте зарядить свои смартфоны – хулиганская экскурсия включает элементы интерактива в Инстаграме – будете разгадывать таинственные комментарии под постами.