47 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Прогулка по городу без занудства и скуки

Натали
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Натали – ваш гид
Вы тоже бывали на таких экскурсиях, где гид много и долго, а главное без особого энтузиазма рассказывает про события 1900-лохматого года, приправляя факты фамилиями и замысловатыми терминами? Позевывая, вы думали, куда бы сбежать...

Наша экскурсия по Астрахани исключает скуку.

На дружеской и веселой прогулке вы откроете для себя настоящую, местами обшарпанную, но колоритную и яркую старую Астрахань!
От 4500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча ТЦ Атриум, ул Кирова, 14
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У этой экскурсии47 отзывов
4.94
Хулиганская экскурсия по Астрахани
Хулиганская экскурсия по Астрахани

Что вас ожидает

🏤 Вы будете бродить старыми двориками купеческого городка, знакомиться с местными жителями, заходить в подъезды, подворотни и веранды этнических подворий.

🚲 Сфотографируетесь в самых хипстерских местах Астрахани со старыми сундуками, ржавыми велосипедами и прошловековыми сервантами. А за фотографии и подсчет местных котов получите приятные подарки.

🎸 Будем петь песни под гитару, порисуем на стенах (не бойтесь, все законно), а все ключевые события будут укладываться в голове благодаря городским байкам и легендам.

🍉 Продегустируете сезонные астраханские деликатесы и выяснете, где в городе можно недорого и очень аппетитно поесть блюда местной кухни.

❗ Зайдете в секретные места, которых не встретить на туристической карте.

💬 Кстати, не забудьте зарядить свои смартфоны – хулиганская экскурсия включает элементы интерактива в Инстаграме – будете разгадывать таинственные комментарии под постами.

Хулиганская экскурсия по Астрахани
Хулиганская экскурсия по Астрахани
Хулиганская экскурсия по Астрахани
Хулиганская экскурсия по Астрахани
Хулиганская экскурсия по Астрахани
Хулиганская экскурсия по Астрахани
Хулиганская экскурсия по Астрахани
Хулиганская экскурсия по Астрахани

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура ТЦ Атриум, ул Кирова, 14.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Натали
Натали
Привет, мне 28 лет. Я главный редактор интернет-портала и блогер. Пишу о людях, обожаю истории и коллекционирую байки. Я коренная астраханка. По первому образованию — культуролог, знаю очень много интересного о родном городе. А журналистский опыт открыл мне массу секретов об Астрахани, которыми я с удовольствием делюсь с экскурсантами.
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47 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Приезжая в любой город, хочется отдохнуть душой и телом, не загружая голову ненужными для жизни датами и нудной информацией, которая потом сразу же и забывается. А вот интересные факты из жизни города и «нетуристические» местечки остаются в памяти надолго (это мы про Хулиганскую экскурсию! :). Легкая, интересная и оригинальная, впрочем, как и сам экскурсовод Наташа, которая влюблена в свой город и готова говорить о нем бесконечно! :)
Безумно рады знакомству! <3
9 ноября 2019
Отличная экскурсия. Море позитива и необычные ракурсы. Рекомендую.
26 сентября 2019
Благодаря экскурсии с Натальей Астрахань и её жители открылись с новой стороны, о которой гуляя самостоятельно и/или с обычными экскурсиями по туристическим точкам, невозможно было бы узнать. Приятно было провести время с умным, тонким, чутким, эрудированным, добрым, талантливым, а главное не безразличным к своему городу, к его истории, к людям,... человеком с активной и очень притягательной жизненной позицией. Время пролетело незаметно, было интересно, познавательно, увлекательно, вкусно и душевно. БлагоДарю!
10 сентября 2019
Все было очень интересно и необычно. Немного омрачило общее впечатление несколько навязанного маркетинга сыроварни. Ассоциации с экскурсиями Турции, Египта, Юго-Восточной Азии...
9 августа 2019
Натали смогла за время экскурсии показать Астрахань прошлого и настоящего.
Чем жил город старый и , чем дышит современная Астрахань.
И вообще город понравился, произвел хорошее впечатление. Очень хорошо, что центр можно исходить ногами, спокойно самостоятельно осмотреть исторические объекты. музеи и достопримечательности. Понятна планировка.
А еще очень понравились люди: приветливые и искренние.
Обязательно приедем еще.
Ирина. Санкт-Петербург
9 августа 2019
Отличная экскурсия в приятной компании. Спасибо за ранее время (8:00), Утром в историческом центре легче угадываются образы прошедших эпох. Думаю экскурсия будет интересна разным людям, живой рассказ, легко адаптируемый под разный возраст.
8 августа 2019
Я не ошиблась, что обратила своё внимание на Натали!
Теперь и я смогу рекомендовать эту экскурсию в Астрахани для обязательного
посещения!
Эрудированная , красивая, немного озорная и такая душевная!
Вот портрет нашей Натали!
Раскрыла многовековую историю Астраханской земли буквально за несколько
Часов, показав нам и величавый город, и его подворотни, его скрытые места, да
Такие колоритные, что не успевали щёлкать камерами?!
Экскурсия так продумана, а создаётся впечатление, что вышли просто погулять по улочкам, зашли
На все подворья, попробовали кефира и молочка, закусили сыром из местной сыроварни, и итоге, стали все старыми знакомыми!
Некоторых увидела на следующий день, замахала руками от счастья встречи, как со старыми знакомыми...
Вот ещё прелесть этой экскурсии!
Спасибо, Натали!!!
Ставлю пять! Лучше десять!
С уважением,
Любовь.
26 июля 2019
Получили не только приятные впечатления, но и массу полезной и интересной информации о городе. Огромное спасибо нашему высокопрофессиональному гиду Натали. Рекомендуем всем, особенно тем, кому надоели автобусные экскурсии.
24 июля 2019
2.5ч пролетели незаметно. Было очень интересно. Посмотрели на Астрахань изнутри: дворы, подъезды, веранды... переносишься в эпоху купечества.
25 июня 2019
Натали просто влюблена в Астрахань и эта любовь захватывает! Было очень интересно, даже температура 38 и солнце не помешали. Рекомендую от всей души, не пожалеете!
Ещё 37 отзывов

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