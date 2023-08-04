1 день

Прилет в Астрахань. Экскурсия по Меклетинскому заповеднику

10:40-11:30 Прилет в Астрахань, встреча, посадка на трансфер.

12:30-13:30 Обед в Астрахани (самостоятельно).

13:30-15:00 Трансфер Астрахань – Лагань.

15:00-16:00 Посещение Лаганского Хурула, статуи Будды Майтрея – самой большой статуи Будды под открытым небом.

16:00-17:30 Трансфер Лагань – Адык.

17:30-21:00 Экскурсия по Меклетинскому заповеднику.

Экскурсия к Розовому озеру – в воде этого озера обитают микроскопические рачки Artemia salina, которые и придают озеру столь необычный цвет.

Грязь Розового озера применяется в лечении кожных заболеваний и производстве косметических средств.

Экскурсия по «Поющим барханам».

В Калмыкии есть настоящая пустыня с типичной флорой и фауной – ящерицы, змеи, экзотические птицы.

В сухую погоду пески барханов издают звук, похожий на мелодию органа.

Экскурсия на «Горящий источник».

Недалеко от поющих барханов есть источники с водой, которую можно поджечь, и она будет гореть.

По пути возможна встреча с древними антилопами, ровесниками мамонтов – степными сайгаками.

Туристический комплекс «Страна Бумба» – знакомство с бытом кочевых калмыков, мастер-классы по калмыцким головоломкам, метанию аркана, фотографирование в национальных костюмах.

Ужин национальными блюдами.

22:30 Прибытие в Элисту, заселение глэмпинг.