Вы вдохнете полной грудью чистый степной воздух на утренней йоге, проникнетесь духом буддизма, ощутите безмятежность бытия и спокойно проводите закат в открытой степи на вечерней медитации.
Это дни, которые погрузят вас в другую реальность – время, проведенное вне цивилизации, где кругом бескрайний простор, запах степного разнотравья и удивительное звездное небо.
авг
сен
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прилет в Астрахань. Экскурсия по Меклетинскому заповеднику
10:40-11:30 Прилет в Астрахань, встреча, посадка на трансфер.
12:30-13:30 Обед в Астрахани (самостоятельно).
13:30-15:00 Трансфер Астрахань – Лагань.
15:00-16:00 Посещение Лаганского Хурула, статуи Будды Майтрея – самой большой статуи Будды под открытым небом.
16:00-17:30 Трансфер Лагань – Адык.
17:30-21:00 Экскурсия по Меклетинскому заповеднику.
Экскурсия к Розовому озеру – в воде этого озера обитают микроскопические рачки Artemia salina, которые и придают озеру столь необычный цвет.
Грязь Розового озера применяется в лечении кожных заболеваний и производстве косметических средств.
Экскурсия по «Поющим барханам».
В Калмыкии есть настоящая пустыня с типичной флорой и фауной – ящерицы, змеи, экзотические птицы.
В сухую погоду пески барханов издают звук, похожий на мелодию органа.
Экскурсия на «Горящий источник».
Недалеко от поющих барханов есть источники с водой, которую можно поджечь, и она будет гореть.
По пути возможна встреча с древними антилопами, ровесниками мамонтов – степными сайгаками.
Туристический комплекс «Страна Бумба» – знакомство с бытом кочевых калмыков, мастер-классы по калмыцким головоломкам, метанию аркана, фотографирование в национальных костюмах.
Ужин национальными блюдами.
22:30 Прибытие в Элисту, заселение глэмпинг.
Буддийский храм, музей буддизма, библиотека Хурула. Экскурсия по Хурульному комплексу «Геден Шеддуп Чой Корлинг»
07:00-07:30 Утренняя буддийская практика (йога, цигун или медитация).
07.30-08:30 Завтрак.
09:00-11:00 Посещение утреннего молебна в крупнейшем буддийском храме Европы – Хуруле Золотая Обитель Будды Шакьямуни.
Мантры на благополучие, здоровье, долголетие читают буддийские монахи.
После молебна – экскурсия в музее буддизма, посещение библиотеки Хурула.
11:20-13:00 Пешеходная прогулка по центру города от парка Дружба до центральной площади и Пагоды Семи Дней.
13:00-14:00 Обед в национальном ресторане.
14:30-16:30 Экскурсия по Хурульному комплексу «Геден Шеддуп Чой Корлинг».
Хурул «Сякюсн-Сюмэ» – буддийский храм хурульного комплекса, расположенный в пригороде Элисты.
17:00-20:00 Экскурсия в степь к месту силы – Одинокому тополю с каскадом родников.
Это реликтовое место поклонения и памятник природы. Священное место, где совершаются обряды и молебны. Вокруг тополя возведены 8 буддийских ступ.
Чуть ниже от тополя – открытый источник с лечебными свойствами, которые впервые описал врач С. Р. Залкинд.
Встретим закат и проведем время в неспешной беседе с буддийским ламой.
Бранч на природе с калмыцким чаем и борцоками.
20:00 Ужин в глэмпинге.
Свободное время.
Встреча в мастерской художника Александра Поваева. Сити-тур по Элисте. Катание на лошадях. Гастрономический мастер-класс
07:00-07:30 Утренняя буддийская практика (йога, цигун или медитация).
07.30-08:30 Завтрак.
08:30-10:00 Свободное время, прогулка по сосновому бору.
10:00-13:00 Встреча в мастерской художника Александра Поваева, народного художника Республики Калмыкия, Члена Союза художников России. Вы сможете познакомиться с творчеством Мастера, посмотреть таинство создания картины.
13:00-14:00 Обед в национальном ресторане.
14:00-16:00 Сити-тур по городу Элисте.
Отправляемся на прогулку по городу.
Мы пройдем по центру города, через Пагоду Семи дней, которая является визитной карточкой нашей столицы.
Она символизирует выход из сансары и достижение нирваны.
В Пагоде установлен самый большой в Европе молитвенный барабан — «Кюрде», который наполнен
75 миллионами мантр.
Загадав желание, пройдите вокруг него трижды, и оно точно исполнится.
Вы услышите музыку ветра, пройдя под Золотыми воротами, украшенными 28 картинами местных художников.
У калмыцкого народа есть трагическая страница жизни – депортация 1943-1957 гг.
Мы посетим монумент «Исход и возвращение», посвященный жертвам сталинских репрессий, созданный выдающимся скульптором современности Эрнстом Неизвестным.
Посещение сувенирных магазинов.
16:00-22:00 Поездка на этно-стоянку.
Знакомство с бытом кочевых калмыков на аутентичном степном стане.
«Ханская охота» – игровая охота с луками.
Вы сможете поохотиться без вреда для животных – 3-D мишени в натуральную величину расположены в естественном степном рельефе.
Фотографирование в национальных костюмах.
Катание на лошадях.
Гастрономический мастер-класс по приготовлению национальных блюд.
На мастер-классе вы гости имеют возможность приготовить еду кочевников на костре, которая отличается простотой ингредиентов и насыщенностью вкусов.
Ужин приготовленными блюдами.
22:30 Возвращение в отель, свободное время.
Проведение обряда
07:00-07:30 Утренняя буддийская практика (йога, цигун или медитация).
07.30-08:30 Завтрак.
08:30-10:30 Проведение обряда на продление жизни, привлечение благополучия, финансовое благосостояния, открытие дороги, активация удачи.
Обряд проводит буддийский монах.
После обряда не рекомендуется посещение людных мест, употребление алкоголя, сквернословие для сохранения благотворной энергии.
10:30-11:00 Ланч.
11:00-12:00 Выезд из глэмпинга.
12:00-16:00 Трансфер в аэропорт (время приблизительное).
Окончание тура.
Проживание
Тур предусматривает проживание в глэмпинге.
Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Глэмпинг «Аршан»
|Barnhouse (для
2 гостей)
|A-frame (3
гостя)
|A-frame (4 гостя)
|Barnhouse
(для 1 гостя)
|Полный пакет с услугами
|57 600
|53 400
|48 600
|81 600
Варианты проживания
Глэмпинг «Аршан»
Глэмпинг расположен вблизи соснового бора, недалеко от города. Состоит из стильных комфортабельных домиков A-frame (4+2 гостя), Barnhouse (для 2 гостей). В каждом домике имеется мини-кухня с необходимым набором посуды, холодильник, кондиционер, санузел, телевизор.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансферы (по программе)
- Питание (завтраки, обеды и ужины по программе)
- Проживание в указанных средствах размещения
- Услуги гида/сопровождающего
- Участие во всех мероприятиях программы (входные билеты)
- Активности по программе
- Мастер-классы (по программе)
- Что не входит
- Авиа и ж/д билеты до г. Астрахань и обратно
- Обед в первый день
- Катание на верблюдах, лошадях (по желанию)
- Подношения в храмах
- Место начала и завершения?
- Астрахань
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт, страховой полис;
- одежда и обувь по сезону;
- личные лекарственные средства;
- противомоскитные средства, репелленты.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Обращайтесь в службу поддержки.
- Почему обед в первый день не включен в стоимость тура?
В связи с тем, что прибытие гостей возможно из разных регионов и разброс по времени прибытия тоже может быть разным, мы сделали обед в день встречи в Астрахани не организованным, а самостоятельным (т. е. кто не пожелает обедать может его пропустить).
- Будет ли мобильная связь?
Мобильная связь есть почти везде, кроме отдаленных степных участков.
- Мы увидим лотосы?
Мы можем включить посещение лотосов по дороге из Астрахани, в непосредственной близости от лаганского Хурула (Будда Майтрея) в период проведения туров стартующих с 6 июля по 17 августа.
Мы не можем гарантировать посещение лотосов в конкретные даты, так как цветение лотосов, это природное явление, которое может начаться и 1 июля, либо 10 июля, либо 15.
Подробную информацию про лотосы можно уточнить у менеджера.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.