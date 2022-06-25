МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

База находится на левом берегу реки Волга (в трех километрах от слияния Волги с Митинкой), в Астраханской области, Харабалинском районе, между поселками Речное и Новострой. Для тех, кто собирается приехать к нам на личном авто, мы хотели бы дать рекомендации, как лучше к нам добраться.

ЧЕРЕЗ ВОЛГОГРАД ЛЕВЫМ БЕРЕГОМ:

В Волгограде Вы переезжаете через Волжскую ГЭС и продолжаете движение на Астрахань. По пути Вы проезжаете крупные населенные пункты: Волжский, Капустин Яр, Ахтубинск, Харабали. Во всех этих городах есть автозаправочные станции Лукойл. Проехав по главной дороге Харабали, Вы продолжаете движение на Астрахань, минуя населенные пункты Тамбовка и Селитренное. После того, как Вы проехали Селитренное, продолжайте движение в сторону Астрахани еще примерно 7 км., пока не увидите несколько указателей с названием разных рыболовных баз, среди которых "Рыболовно-охотничий клуб "Авалон" 32 км" и стрелка направо. На этом Т-образном перекрестке Вы поворачиваете направо и продолжаете движение по асфальтовой дороге, проезжая по мостам Ахтубу, ерики Ашулук, Поповский, Казачий и населенный пункт Заволжское. Далее Вы упираетесь в поселок Речное. Здесь дорога разделяется на 2 направления: через поселок и в объезд поселка. Мы рекомендуем Вам ехать через поселок Речное. По главной асфальтированной дороге Вы едете мимо самого высокого здания в поселке - буддистского храма, он остается у Вас с левой стороны по ходу движения - это выезд из поселка. Далее Вы продолжаете движение по грунтовой, но очень хорошо укатанной дороге вдоль Волги. И никуда не сворачивая, через 4,5км. Вы упираетесь в шлагбаум базы "Авалон". Если Вы решили ехать по объездной дороге, то не пропустите через 5км. по правой стороне нашу базу. Она будет стоять перед поворотом налево по главной дороге.

ЧЕРЕЗ ВОЛГОГРАД ПРАВЫМ БЕРЕГОМ:

В Волгограде Вы продолжаете движение по федеральной трассе М6 до населенного пункта Замьяны (Астраханская область). В Замьянах Вам нужно переправиться на левый берег через паром. Паром работает с 07:00 до 19:00 (ходит по нечетным часам). Стоимость переправы из расчета на 1 автомобиль в часы работы парома 300 рублей (легковой) и 400 рублей (с прицепом). Стоимость индивидуальной переправы 1500 рублей (в ночные часы после 19:00). Телефон, по которому можно вызвать паромщика находится на информационной табличке в месте паромной переправы. Паром переправит Вас на правый берег Волги. После этого, Вам необходимо двигаться прямо по главное дороге около 4х км до развилки. Держитесь левее в направлении с. Новострой. Расстояние около 4км. После этого, параллельно берегу, по грунтовой дороге до базы остается 3,5 – 4 км.

ИЗ АСТРАХАНИ ЛЕВЫМ БЕРЕГОМ:

Доехав до населенного пункта Вольное Вы продолжаете движение до Т-образного перекрестка с поворотом налево в село Заволжское. Свернув налево Вы продолжаете движение по асфальтовой дороге, проезжая по мостам Ахтубу, ерики Ашулук, Поповский, Казачий и населенный пункт Заволжское. Далее Вы упираетесь в поселок Речное. Здесь дорога разделяется на 2 направления: через поселок и в объезд поселка. Мы рекомендуем Вам ехать через поселок Речное. По главной асфальтированной дороге Вы едете мимо самого высокого здания в поселке - буддистского храма, он остается у Вас с левой стороны по ходу движения - это выезд из поселка. Далее Вы продолжаете движение по грунтовой, но очень хорошо укатанной дороге вдоль Волги. И никуда не сворачивая, через 4,5км. Вы упираетесь в шлагбаум базы "Авалон". Если Вы решили ехать по объездной дороге, то не пропустите через 5км. по правой стороне нашу базу. Она будет стоять перед поворотом налево по главной дороге.

ИЗ АСТРАХАНИ ПРАВЫМ БЕРЕГОМ:

Доехав до населенного пункта Замьяны Вам нужно переправиться на левый берег через паром. Паром работает с 07:00 до 19:00 (ходит по нечетным часам). Стоимость переправы из расчета на 1 автомобиль в часы работы парома 300 рублей (легковой) и 400 рублей (с прицепом). Стоимость индивидуальной переправы 1500 рублей (в ночные часы после 19:00). Телефон, по которому можно вызвать паромщика находится на информационной табличке в месте паромной переправы. Паром переправит Вас на правый берег Волги. После этого, Вам необходимо двигаться прямо по главное дороге около 4х км до развилки. Держитесь левее в направлении с. Новострой. Расстояние около 4км. После этого, параллельно берегу, по грунтовой дороге до базы остается 3,5 – 4 км.