Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ожидает
Астраханский кремль вдоль и поперек
Знакомство с Южной Венецией логично начать с ее сердца — Астраханского кремля, который некогда был неприступной твердыней юго-востока империи. Вы окажетесь на острове, который омывается водами Волги, Царёва, Кутума и Казачьего ерика. Рассмотрите образцы военно-инженерного зодчества 16 века и узнаете о хитроумной системе обороны кремля. А также увидите другие знаковые постройки: Успенский Кафедральный собор, Пречистенские ворота, соборную колокольню, Крымскую башню и башню «Красные ворота».
Астраханский Арбат и Красная набережная
После знакомства с центром города мы прогуляемся по его самым примечательным улочкам. Пройдем по улице Кирова: вы поймете, почему ее именуют Астраханским Арбатом. Затем посмотрим на достопримечательности Красной набережной: мост Влюбленных, соединяющий берега реки Кутум, фонтан Свадебный вальс, сохранившиеся купеческие усадьбы Шелехова, Будаговой, Губина и других видных жителей прошлых эпох.
Прогулка по каналам на катере
У моста Влюбленных мы переместимся на уютный катамаран и в течение часа будем наслаждаться вечерней прохладой и видами города, которые недоступны во время пешей прогулки. Пройдем по реке Кутум и Варвациевскому каналу, сосчитаем на пути 12 мостов и взглянем на приютившиеся у воды особняки.
Организационные детали
Экскурсию проведет один из профессиональных гидов нашей команды
Входные билеты в Кремль оплачиваются дополнительно — 70 руб. с человека
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
Оксана — Организатор в Астрахани
Провела 328 экскурсий для 645 туристов
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества.
Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам.
Спланируем и проведем для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!