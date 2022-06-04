Астрахань стоит на 11 островах и имеет более 50 мостов, поэтому чтобы по-настоящему узнать город, нужно непременно посмотреть на него и с суши, и с реки. На прогулке вы увидите ключевые постройки Астраханского кремля и поймете, почему они считались новаторскими в 16 веке. Пройдете по набережной среди купеческих особняков, а в финале полюбуетесь Астраханью с борта катера.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Астраханский кремль вдоль и поперек

Знакомство с Южной Венецией логично начать с ее сердца — Астраханского кремля, который некогда был неприступной твердыней юго-востока империи. Вы окажетесь на острове, который омывается водами Волги, Царёва, Кутума и Казачьего ерика. Рассмотрите образцы военно-инженерного зодчества 16 века и узнаете о хитроумной системе обороны кремля. А также увидите другие знаковые постройки: Успенский Кафедральный собор, Пречистенские ворота, соборную колокольню, Крымскую башню и башню «Красные ворота».

Астраханский Арбат и Красная набережная

После знакомства с центром города мы прогуляемся по его самым примечательным улочкам. Пройдем по улице Кирова: вы поймете, почему ее именуют Астраханским Арбатом. Затем посмотрим на достопримечательности Красной набережной: мост Влюбленных, соединяющий берега реки Кутум, фонтан Свадебный вальс, сохранившиеся купеческие усадьбы Шелехова, Будаговой, Губина и других видных жителей прошлых эпох.

Прогулка по каналам на катере

У моста Влюбленных мы переместимся на уютный катамаран и в течение часа будем наслаждаться вечерней прохладой и видами города, которые недоступны во время пешей прогулки. Пройдем по реке Кутум и Варвациевскому каналу, сосчитаем на пути 12 мостов и взглянем на приютившиеся у воды особняки.

Организационные детали