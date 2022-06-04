Южная Венеция: знакомство с Астраханью пешком и на катере

Изучить постройки Астраханского кремля, полюбоваться местным Арбатом и рассмотреть город с воды

Астрахань стоит на 11 островах и имеет более 50 мостов, поэтому чтобы по-настоящему узнать город, нужно непременно посмотреть на него и с суши, и с реки.

На прогулке вы увидите ключевые постройки Астраханского кремля и поймете, почему они считались новаторскими в 16 веке.

Пройдете по набережной среди купеческих особняков, а в финале полюбуетесь Астраханью с борта катера.
Южная Венеция: знакомство с Астраханью пешком и на катере
Южная Венеция: знакомство с Астраханью пешком и на катере
Южная Венеция: знакомство с Астраханью пешком и на катере
Южная Венеция: знакомство с Астраханью пешком и на катере
Южная Венеция: знакомство с Астраханью пешком и на катере
Южная Венеция: знакомство с Астраханью пешком и на катере
Южная Венеция: знакомство с Астраханью пешком и на катере
Южная Венеция: знакомство с Астраханью пешком и на катере
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Что вас ожидает

Астраханский кремль вдоль и поперек

Знакомство с Южной Венецией логично начать с ее сердца — Астраханского кремля, который некогда был неприступной твердыней юго-востока империи. Вы окажетесь на острове, который омывается водами Волги, Царёва, Кутума и Казачьего ерика. Рассмотрите образцы военно-инженерного зодчества 16 века и узнаете о хитроумной системе обороны кремля. А также увидите другие знаковые постройки: Успенский Кафедральный собор, Пречистенские ворота, соборную колокольню, Крымскую башню и башню «Красные ворота».

Астраханский Арбат и Красная набережная

После знакомства с центром города мы прогуляемся по его самым примечательным улочкам. Пройдем по улице Кирова: вы поймете, почему ее именуют Астраханским Арбатом. Затем посмотрим на достопримечательности Красной набережной: мост Влюбленных, соединяющий берега реки Кутум, фонтан Свадебный вальс, сохранившиеся купеческие усадьбы Шелехова, Будаговой, Губина и других видных жителей прошлых эпох.

Прогулка по каналам на катере

У моста Влюбленных мы переместимся на уютный катамаран и в течение часа будем наслаждаться вечерней прохладой и видами города, которые недоступны во время пешей прогулки. Пройдем по реке Кутум и Варвациевскому каналу, сосчитаем на пути 12 мостов и взглянем на приютившиеся у воды особняки.

Организационные детали

  • Экскурсию проведет один из профессиональных гидов нашей команды
  • Входные билеты в Кремль оплачиваются дополнительно — 70 руб. с человека

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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