Знакомьтесь, Астрахань

Погулять по самым красивым улицам города и узнать о них занимательные факты на обзорной экскурсии

Астрахань — интересное, разнообразное и невероятно душевное место.

Вы пройдете по тихим улочкам и услышите их историю, заглянете в купеческие особняки и торговые подворья. А также увидите, насколько разнообразен облик города.

Южная деревянная застройка соседствует с богатыми купеческими усадьбами, а между ними прячутся конструктивистские жилые дома.
Знакомьтесь, Астрахань
Знакомьтесь, Астрахань
Знакомьтесь, Астрахань
Знакомьтесь, Астрахань
Знакомьтесь, Астрахань
Знакомьтесь, Астрахань
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Астрахань в деталях

Мы исследуем два исторических района: Белый город и Коса. Зайдем в Персидское торговое подворье, полюбуемся доходным домом Аджи Усейнова и увидим место, где находился Гостиный двор. Кроме того, рассмотрим биржу в стиле модерн и заглянем во двор усадьбы Кононова. Я расскажу историю этих зданий и расшифрую их архитектурные особенности.

Истории и люди

Астрахань — это еще и люди, которые на протяжении веков вносили вклад в развитие региона. Поэтому мы много будем говорить о культурных особенностях многочисленных местных народов. Вы узнаете, как они уживались на столь небольшой территории, как влияли на социальную жизнь и архитектурный облик города. Как менялась Астрахань и чем она знаменита сегодня.

Организационные детали

В маршрут не входит посещение кремля, мы осмотрим его только снаружи.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Астрахани

🎩Индивидуальные🚶Пешеходные🧒Можно с детьми🔭ОбзорныеБелый город🗽ДостопримечательностиУлицы и переулки

Еще несколько похожих предложений в Астрахани

Обзорная экскурсия по Астрахани с посещением Кремля
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Оксана
5
1 отзыв
Обзорная экскурсия по Астрахани с посещением Кремля
Оценить «визитные карточки» города и погрузиться в его многовековую историю
20 июня
21 июня
22 июня
23 июня
5 800 за 1-10 чел.
Пешком по Астрахани
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Дария–Тур
5
2 отзыва
Очень популярно сейчас
Пешком по Астрахани
Пешеходная экскурсия по Астрахани отражает необычность нашего города, знакомит с его историей сквозь призму веков, с
4 900 за 1-4 чел.
Влюбиться в Астрахань за 2 часа
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Ирина
5
137 отзывов
Влюбиться в Астрахань за 2 часа
Главные и тайные места города на нескучной обзорной экскурсии
Завтра
20 июня
21 июня
22 июня
3 500 за 1-3 чел.
Красивые дома и башни Астрахани
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Ирина
5
4 отзыва
Красивые дома и башни Астрахани
Собрать коллекцию самых нарядных зданий и узнать, чем они примечательны
Завтра
20 июня
21 июня
22 июня
3 500 за 1-3 чел.
Астрахань - город разных религий. Соборы и храмы
3 часа
Индивидуальная
Дария–Тур
Нет отзывов
Астрахань - город разных религий. Соборы и храмы
В Астрахани и области проживают представители свыше ста народов
8 200 за 1-4 чел.
Обзорная экскурсия по Астрахани на транспорте туристов
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Гиды
5
1 отзыв
Обзорная экскурсия по Астрахани на транспорте туристов
от 5 500 за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Астрахани с посещением Кремля
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Гиды
4.5
2 отзыва
Обзорная экскурсия по Астрахани с посещением Кремля
от 5 500 за 1-10 чел.
Южная Венеция: знакомство с Астраханью пешком и на катере
2 часа
Индивидуальная
Оксана
Нет отзывов
Южная Венеция: знакомство с Астраханью пешком и на катере
Изучить постройки Астраханского кремля, полюбоваться местным Арбатом и рассмотреть город с воды
23 июня
24 июня
25 июня
26 июня
7 500 за 1-8 чел.
Астрахань сквозь века
3 часа
Индивидуальная
Дария–Тур
5
1 отзыв
Астрахань сквозь века
Архитектура, искусство, живопись, поэзия, история… Мы рады организовать для своих гостей знакомство с культурным
8 200 за 1-4 чел.
Астраханский кремль: история и легенды
1 час
🚶 Пешая
Индивидуальная
Ирина
Нет отзывов
Астраханский кремль: история и легенды
Посетить самый южный кремль страны и узнать о нем интересные факты с профессиональным гидом
Завтра
20 июня
21 июня
22 июня
2 000 за 1-3 чел.
Сарай Бату - Золотоордынское царство
9 часов
Индивидуальная
Дария–Тур
Нет отзывов
Сарай Бату - Золотоордынское царство
В 120 километрах от Астрахани на территории села Селитренное располагается музейный археологический комплекс Селитренное
от 19 300 за 1-2 чел.
Путешествие в Астраханскую пустыню
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Оксана
Нет отзывов
Путешествие в Астраханскую пустыню
Впечатлиться барханом Большой брат и солеными озерами на авто-пешеходной экскурсии
20 июня
21 июня
22 июня
23 июня
8 900 за 1-4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Астрахани. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Астрахани
Купить сейчас
ХОРОШО
🧭
ТАМ