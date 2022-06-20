Мы исследуем два исторических района: Белый город и Коса. Зайдем в Персидское торговое подворье, полюбуемся доходным домом Аджи Усейнова и увидим место, где находился Гостиный двор. Кроме того, рассмотрим биржу в стиле модерн и заглянем во двор усадьбы Кононова. Я расскажу историю этих зданий и расшифрую их архитектурные особенности.
Астрахань — это еще и люди, которые на протяжении веков вносили вклад в развитие региона. Поэтому мы много будем говорить о культурных особенностях многочисленных местных народов. Вы узнаете, как они уживались на столь небольшой территории, как влияли на социальную жизнь и архитектурный облик города. Как менялась Астрахань и чем она знаменита сегодня.
В маршрут не входит посещение кремля, мы осмотрим его только снаружи.