Поездка на озера Байкал и Хубсугул

Во время экскурсии вы увидите два уникальных озера - Байкал

Индивидуально
Во время экскурсии вы увидите два уникальных озера – Байкал и Хубсугул, прокатитесь по Кругобайкальской железной дороге и узнаете историю ее строительства.

Посетите теплые озера в живописном предгорье Хамар-Дабана и искупаетесь в термальных источниках Аршана.

Отведаете уху из свежепойманного хариуса и посмотрите на быт простого монгольского поселка.

Вас ждут не только самые красивые виды Сибири и Монголии, но и увлекательные рассказы о специфике регионов, менталитете местных жителей и истории знаменитых достопримечательностей.
Поездка на озера Байкал и Хубсугул
Поездка на озера Байкал и Хубсугул
Поездка на озера Байкал и Хубсугул
Поездка на озера Байкал и Хубсугул
Поездка на озера Байкал и Хубсугул
Поездка на озера Байкал и Хубсугул

Что вы увидите 🤩

  • За время экскурсии вы увидите два озера Байкал и Хубсугул
  • прокатитесь по Кругобайкальской железной дороге. Узнаете историю ее строительства. Посетите теплые озера в предгорье Хабар-Дабана. (Это место посещал В. В. Путин, когда приезжал покататься на горных лыжах на горе Соболиной). Искупаетесь в термальных источниках Аршана. Если нет противопоказаний примете ванну из природной радоновой воды. Отведаете ухи из свежепойманного хариуса. Посмотрите на быт простого монгольского поселка. Передвижение на автобусе тур класса.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Уникальная возможность увидеть два красивейших озера Байкал и Хубсугул. Прокатиться по КБЖД, Искупаться в теплых озерах предгорья Хамар-Дабана, посетить термальные и радоновые источники Аршана, с головой окунуться в Монгольскую самобытность, поохотиться на хубсугульского хариуса и сфотографироваться на фоне величественной вершины Восточных Саян - Пик Мунку-Сардык. К сожалению, тур только для граждан РФ, т. к. пограничный переход МАПП "Монды - Ханх" не является международным. Подходит для туристов всех возрастных групп.
1-й день. (суббота) Прибытие в а/п или ж/д вокзал г. Иркутска. Встреча с гидом. Размещение в отеле.
2-й день. (воскресенье) Завтрак. Освобождение номеров. В 08-15 трансфер в п. Листвянка. Переправа в Порт Байкал. Посадка в ж/д Экспресс, согласно указанным местам. В 10-40 отправление по КБЖД. В дороге путевая информация от экскурсоводов, просмотр фильмов о Байкале, 5-6 непродолжительных пешеходных экскурсий от 20 мин до 1.5 часа. Обед в поезде. В 18-15 прибытие в Слюдянку, трансфер на турбазу "Байкал". Размещение в номерах. Ужин самостоятельно.
3-й день (понедельник). Завтрак. Экскурсия на Теплые озера. Обед на природе. Ужин.
4-й день (вторник) Завтрак. Сдача номеров. Трансфер в Аршан. Размещение в отеле. Купание в термальных и радоновых источниках. Обед, ужин самостоятельно.
4-й день (среда). Завтрак. Сдача номеров. В 09-00 отправление в Монголию. В 11-00 переход границы на МАПП "Монды - Ханх". Ориентировочное прибытие в Ханх 13-00. Размещение в юрт-кемпинге "Серебрянный берег" или гостиничный комплекс "Край Земли". Поездка на священное место Обоо. Обед, ужин самостоятельно.
6-й день (четверг). Завтрак. В 09-00 выезд на рыбалку. Обед на природе из пойманной рыбы. Вечером посещение концерта местной художественной самодеятельности. Ужин самостоятельно.
7-й день (пятница). Завтрак. В 09-00 трансфер на границу и выезд в Иркутск. Прибытие в Иркутск ориентировочно в 16-00. Заселение в отель.
8-й день (суббота). Завтрак. Сдача номеров. трансфер в а/п или ж/д вокзал.
Для оформления тура нам нужно выслать на электронную почту Sputnik8: скан заграничного паспорта, домашний адрес, номер мобильного телефона в федеральном формате.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Дополнительно оплачивается питание не включенное в программу
  • сбор за нахождение в национальном природном парке Монголии 200 рублей
Место начала и завершения?
Сообщите номер поезда или рейса и мы встретим вас в а/п или ж/д вокзале с табличкой "Ваша фамилия"
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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