Тур на 5 дней - Почувствуй Байкал на вкус

Хотите увидеть самое великое озеро Планеты

Авторский тур
Хотите увидеть самое великое озеро Планеты? Вас ждет невероятное пятидневное путешествие на Байкал.

За это время вы познакомитесь с Байкалом и увидите все самые значимые его места.

Я сделаю вашу поездку максимально яркой и незабываемой!
Тур на 5 дней - Почувствуй Байкал на вкус
Тур на 5 дней - Почувствуй Байкал на вкус
Тур на 5 дней - Почувствуй Байкал на вкус
Тур на 5 дней - Почувствуй Байкал на вкус
Тур на 5 дней - Почувствуй Байкал на вкус

Что вас ожидает 🤩

  • Листвянка
  • Ольхон

Программа тура:

    1 день
    Приземлившись в Иркутске, я тебя встречу и ты сразу начнешь путешествие по Байкалу. Первый пункт — Листвянка, уже через час ты посетишь один из крупнейших этномузеев страны — тальцы, где познакомишься с культурой коренных народов.
    После экскурсии пот музею, мы продолжим путь до Листвянки — по приезду нас ждет вкусный обед в уютном кафе.
    Подкрепившись, поднимемся на подъемниках на гору, там ты попадешь на знаменитый камень Черского, откуда открывается потрясающий вид на Байкал и исток Ангары.
    А вечером можно забронировать настоящую сибирскую баню с окунанием в Байкал.

    2 день

    Во второй день тебя ждет одна из самых ярких экскурсий — круиз на катере по Байкалу до бухты песчаный — это одна из самых живописных бухт Байкала, ее даже называют Байкальской Ривьерой.

    Бухта песчаная — действительно «райской» место, здесь ты:

    • проведешь восхитительный день на песчаном берегу с бирюзовой водой
    • будешь фотографироваться по корнями знаменитых ходульных деревьев
    • поднимешься на гору и полюбуешься потрясающими видами Байкала с высоты.
    • С борта катера ты сможешь попробовать чистейшую байкальскую воду, набранную капитаном прямо с катера.
    3 день
    Утром, после завтрака, собираем вещи и отправляемся на Ольхон. Все самые полюбившиеся туристами виды Байкала находятся там.
    Путь до Ольхона не близкий, с перерывами на обед в бурятском кафе, где будет возможность попробовать национальную кухню.
    Ближе к вечеру ты прибудешь на Ольхон и закат уже встретишь на священном мысе Бурхан, где стоят шаманские столбы и до сих пор периодически проводятся ритуалы.

    4 день

    В этот день после завтрака вас ждут «буханки» (уазы) для поездки на север острова Ольхон до мыса Хобой.

    В этом путешествии мы проведем целый день:

    • ты увидишь все самые красивые горы с высоты гор и есть шанс встерить диких яков
    • ещё ты заедешь к редкому для посещения туристов месту — дереву — скульптуре хранитель Байкала известного скульптора и ювелира мирововго уровня Даши Намдакова.
    • на мысе Хобой будет обед-пикник, к столу будет уха из омуля, приготовленная прямо там на костре
    • вернешься в отель и на вечер можешь запланировать катание на лошадках
    5 день
    Утром, после вкусного завтрака в отеле, ты отправишься на юг острова Ольхон. Там ты посмотришь уже равнинные части острова: смотровую площадку, озеро сердце, озеро Ханхой, отделенное от Байкала песчаной косой, гору трезубец, сад камней.
    После этой экскурсии ты возвращаешься домой и выезжаешь в Иркутск по пути у тебя будет обед в этнопарке «золотая орда». В этнопарке в самой красивой резной юртой России, ты посмотришь представление, которое не оставит тебя равнодушным, ты услышишь горловое пение, что является традиционным пением для народов России, Монголии. Ты посмотришь яркие танцы и песни бурятских артистов, станцуешь с ними национальный бурятский хоровод Ехор, а также отведаешь национальную бурятскую кухню.
    Затем продолжишь путь до Иркутска до аэропорта, по дороге заедешь в магазин байкальских сувениров, где ты сможешь приобрести памятные вещи для себя и в подарок, конечно, обязательная часть — покупка байкальского омуля — по желанию можно остаться ещё на 1 ночь в Иркутске.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги гида
    • Транспортные расходы
    • Питание
    Что не входит
    • Личные расходы
    Место начала и завершения?
    Иркутск
    Когда и сколько длится
    Когда: 12-16 августа, 27-31 августа, 6-10 сентября
    Экскурсия длится около 5 дней
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
    Важная информация
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    12-16 августа, 27-31 августа, 6-10 сентября

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