Программа тура:

1 день

Приземлившись в Иркутске, я тебя встречу и ты сразу начнешь путешествие по Байкалу. Первый пункт — Листвянка, уже через час ты посетишь один из крупнейших этномузеев страны — тальцы, где познакомишься с культурой коренных народов.

После экскурсии пот музею, мы продолжим путь до Листвянки — по приезду нас ждет вкусный обед в уютном кафе.

Подкрепившись, поднимемся на подъемниках на гору, там ты попадешь на знаменитый камень Черского, откуда открывается потрясающий вид на Байкал и исток Ангары.

А вечером можно забронировать настоящую сибирскую баню с окунанием в Байкал.

2 день

Во второй день тебя ждет одна из самых ярких экскурсий — круиз на катере по Байкалу до бухты песчаный — это одна из самых живописных бухт Байкала, ее даже называют Байкальской Ривьерой.

Бухта песчаная — действительно «райской» место, здесь ты:

проведешь восхитительный день на песчаном берегу с бирюзовой водой

будешь фотографироваться по корнями знаменитых ходульных деревьев

поднимешься на гору и полюбуешься потрясающими видами Байкала с высоты.

С борта катера ты сможешь попробовать чистейшую байкальскую воду, набранную капитаном прямо с катера.

3 день

Утром, после завтрака, собираем вещи и отправляемся на Ольхон. Все самые полюбившиеся туристами виды Байкала находятся там.

Путь до Ольхона не близкий, с перерывами на обед в бурятском кафе, где будет возможность попробовать национальную кухню.

Ближе к вечеру ты прибудешь на Ольхон и закат уже встретишь на священном мысе Бурхан, где стоят шаманские столбы и до сих пор периодически проводятся ритуалы.

4 день

В этот день после завтрака вас ждут «буханки» (уазы) для поездки на север острова Ольхон до мыса Хобой.

В этом путешествии мы проведем целый день:

ты увидишь все самые красивые горы с высоты гор и есть шанс встерить диких яков

ещё ты заедешь к редкому для посещения туристов месту — дереву — скульптуре хранитель Байкала известного скульптора и ювелира мирововго уровня Даши Намдакова.

на мысе Хобой будет обед-пикник, к столу будет уха из омуля, приготовленная прямо там на костре

вернешься в отель и на вечер можешь запланировать катание на лошадках

5 день

Утром, после вкусного завтрака в отеле, ты отправишься на юг острова Ольхон. Там ты посмотришь уже равнинные части острова: смотровую площадку, озеро сердце, озеро Ханхой, отделенное от Байкала песчаной косой, гору трезубец, сад камней.

После этой экскурсии ты возвращаешься домой и выезжаешь в Иркутск по пути у тебя будет обед в этнопарке «золотая орда». В этнопарке в самой красивой резной юртой России, ты посмотришь представление, которое не оставит тебя равнодушным, ты услышишь горловое пение, что является традиционным пением для народов России, Монголии. Ты посмотришь яркие танцы и песни бурятских артистов, станцуешь с ними национальный бурятский хоровод Ехор, а также отведаешь национальную бурятскую кухню.

Затем продолжишь путь до Иркутска до аэропорта, по дороге заедешь в магазин байкальских сувениров, где ты сможешь приобрести памятные вещи для себя и в подарок, конечно, обязательная часть — покупка байкальского омуля — по желанию можно остаться ещё на 1 ночь в Иркутске.