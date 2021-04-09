Прибытие в Иркутск.
Встреча группы в аэропорту города в 9:00.
Посадка в автотранспорт.
Получение провизии и оформление разрешения в национальный парк (оплата включена в стоимость тура).
Переезд на автобусе в поселок Листвянка (70 км).
Дорога напоминает катание с горки на горку вдоль гор и холмов, откуда проблескивает красавица Ангара.
Поездка занимает 60 минут и очень живописна.
Посещение музея Байкала.
Музей в поселке уникален, имеет аквариум с представителями озера.
Посещение камня Черского, панорамный вид на Ангару.
Обед в поселке Листвянка самостоятельно (здесь, самостоятельно, у Вас будет возможность купить и отведать все виды приготовления Байкальского омуля. Время на обед 1 час).
Трех и четырехместное размещение на базе отдыха.
Обсуждение планов, распределение продуктов, знакомство.
Ужин.
Распределение дежурства, подготовка и проверка снаряжения (лыжи, коньки, палки — для тех, кто взял с собой или арендовал).
Будет намного легче идти, если у вас с собой будут сани или волокуши.
При этом сани могут быть обычные, детские.
По запросу возможна аренда.
Техника безопасности на маршруте.
При наличии времени осмотр Байкала по состоянию снега на льду.
Осмотр Байкала и фотографии заката прямо на льду (при хорошей погоде).
Завтрак.
Переход по Байкалу до поселка Большие Коты (около 15 км).
Живописный участок, особенно в солнечную погоду, но Байкал тут часто покрыт снегом.
Переход осуществляется на коньках, лыжах или пешком (обязательно нужна обувь для хождения по льду).
Каждый участник выходит на Байкал в теплых ботинках, а коньки берет с собой.
К обеду мы уже будем на месте.
После обеда подъем на обзорную точку для желающих.
Ужин.
Ночь на базе отдыха.
Завтрак.
Переход до мыса Кадильный (11 км).
По пути делаем восхождение на гору Скрипер (вещи оставляем внизу), откуда открывается панорама озера.
Внизу под скалами, можно наблюдать огромные торосы байкальского льда, толщиной до 1 метра.
Ужин.
В зависимости от темпа группы:
Завтрак.
Переход до поселка Большое Голоустное (17 км).
При переходе, во второй день — отдых и катание на льду.
Идем на коньках, лыжах или пешком.
Обед.
При плохом состоянии льда, обход вдоль берега.
Вечером баня.
Ужин.
Ночь на базе отдыха.
Завтрак.
Переход вдоль берега Байкала до бухты Песчаная (около 32 км).
Данный участок очень живописный, особенно в солнечную погоду. Скалы, лед, наледи.
При хорошем состоянии льда — одеваем коньки.
Перекус или обед (зависит от погоды).
Фотосессия прозрачного льда Байкала.
Вечером — знаменитая бухта Песчаная.
Опыт показывает, что скорость на коньках достаточно высокая, как правило, это расстояние легко преодолевается за 4-5 часов.
Пешком уходит 8-9 часов.
Ужин.
Ночевка в домиках.
Завтрак.
Радиальные выходы для осмотра Большой Колокольни, наледей на скалах.
Делаем фотографии.
Обед на льду Байкала.
Подъем на обзорную точку в бухте Песчаная.
Фотографируем Байкал с высоты птичьего полета.
Возвращаемся в бухту Песчаная.
Катаемся по Байкалу на коньках и осматриваем удивительные гроты.
Подъем и прогулка по живописной тропе среди скал и деревьев.
Баня (оплачивается дополнительно).
Ужин.
Ночь на базе отдыха.
Свободный день.
Завтрак.
Обед.
Ужин.
Завтрак.
Выходим на коньках или пешком в п. Голоустное.
За дополнительную плату можно уехать на катере Хивус.
Обед.
Ужин.
Ночь на базе отдыха в п. Голоустное или п. Листвянка.
Завтрак.
Отъезд в г. Иркутск на рейсовом транспорте самостоятельно.
Желающие могут остаться и провести пару дней катаясь на снегоходах, собачьих упряжках, посетить музей и др. Также можно покататься в Байкальске на сноуборде и горных лыжах (не входит в стоимость тура, оплачивается дополнительно).
Информируем, что если Вы хотите приобрести эти услуги, то это нужно сделать заранее (особенно собачьи упряжки). Желательно указать об этом в заявке.
Тур предполагает размещение на базах эконом-класса по 3 – 6 человек в номере с удобствами на улице или на этаже.
На кардоне Кадильный размещение супер-эконом – на полу или на деревянных кроватях в спальниках.
В бухте Песчаная размещение в домиках с удобствами на улице, в номере рукомойник.
На турбазах можно зарядить телефоны, но мобильная связь слабая и wi-fi нет.
Доплата за двухместное размещение 5 600 руб./чел.
Доплата за одноместное размещение 16 000 руб./чел.
Дополнительные сведения об условиях проживания узнавайте во время бронирования тура.
Документы:
Необходимо обязательно при себе иметь:
Необходимое личное снаряжение для зимних и весенних путешествий:
Предлагаем перечень необходимого снаряжения включает и то что одето на Вас:
Снаряжение и аксессуары:
Необходимая одежда:
Специальное снаряжение (на определенных маршрутах):
*коньки
*резинки с шипами для обуви – ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ НАЛИЧИЕ в походах по льду
Примечание: если специальное снаряжение не входит в стоимость тура, его можно взять в аренду в фирме, заранее сообщив об этом вашему менеджеру.
Важно! Обязательно иметь на всем маршруте следующие документы – паспорт, полис обязательного медицинского страхования, ребенку – свидетельство о рождении.
Требование к набору «личных вещей» — ничего лишнего и тяжелого!
- участники самостоятельно по очереди занимаются приготовлением еды на всем маршруте;
- устанавливают палатки;
- заготавливают дрова;
- осуществляют перенос всего необходимого снаряжения;
- помогают гиду в создании благоприятной психологической обстановки в группе.
Туристы обязаны ознакомится с правилами поведения на маршруте до покупки тура.
Примечание: В случае опоздания по любым причинам, туристы самостоятельно догоняют группу. Рекомендуем прибывать за день до начала тура! Продукты распределяются между участниками. Распределение дежурства.
ВАЖНО! Информируем, что в состав сборных групп входят участники разного возраста и физической подготовленности. Поэтому просим Вас обязательно это учитывать при покупке тура.
На протяжении всего маршрута группу обслуживают гиды-проводники, имеющие опыт работы. Количество инструкторов и гидов-проводников зависит от количества человек в группе и распределяется под каждый маршрут индивидуально.
Гид ведет по маршруту, распределяет обязанности среди участников, но не исполняет роль экскурсовода, аниматора, психолога и т. п. Если Вы хотите получать больше информации о Байкале, то возможно, Вам следует приобрести экскурсионный тур, т. к. в активном туре главной целью все же является безопасное и комфортное прохождение маршрута от старта до финиша, а также возможность побывать в живописных местах, куда никогда не водят экскурсионные группы, приобрести определенные навыки, которые могут пригодится в дальнейших путешествиях.
Гид (инструктор) – координирует все передвижения группы по маршруту, согласно программе тура. Если у Вас возникли вопросы по снаряжения, преодолению тех или иных препятствий на маршруте, сразу же обращайтесь к гиду. Всю информацию о местности, истории, культуре – туристы получают при посещении музеев и экскурсий.
Конечно же, все наши гиды живут на Байкале и они с удовольствием расскажут Вам о своей жизни, быте местного населения, обычаях, местной кухне (что попробовать и что купить с собой домой) т. п. Поделятся с вами историями, которые им известны о Байкале. Также они всегда с удовольствием играют с туристами в различные игры, если участники тура поддерживают гида во всех его инициативах.
В день приезда (сбора) группы и в день отъезда группы питание не предоставляется. На маршруте пища готовится на костре. Питание на маршруте (завтрак, обед (или перекус), ужин) облегченное по весу и усиленное по калорийности (тушенка, крупы, макаронные изделия, чай, кофе, конфеты, сухари).
Туристам питающимся по-вегетариански необходимо заблаговременно (не позднее за 15-30 дней до выхода на маршрут) предупредить организаторов. Заказ индивидуального питания повлечет изменение в стоимости тура.
Скидки детям до 12 лет 10%.
Скидки детям до 5 лет 20%.
Часовой пояс
+5 часов к московскому времени (MSK +5).
Погодные условия
Зимой и весной во время проведения туров. Дни как правило солнечные. Днем от 0 до -10, ночью до -20-30. Очень яркое солнце.
Правила поведения
Не рекомендуем употреблять спиртные напитки до и вовремя проведения экскурсии. Туристы должны соблюдать правила личной безопасности, строго следовать рекомендациям сопровождающих и не подвергать опасности свою жизнь и жизни окружающих.
Во время путешествия необходимо бережно относиться к оборудованию гостиниц и мест питания, транспортным средствам, а также к памятникам природы, истории и культуры.
Мобильная связь
На территории Байкальского региона услуги мобильной связи предоставляют следующие операторы: ОАО «Мегафон», ОАО «МТС», ОАО «БиЛайн» и Улан-Удэнская сотовая сеть (УУСС), «ББК».
Встреча туристов
По прибытии на железнодорожный вокзал/аэропорт в месте сбора группы необходимо отметиться у представителя принимающей стороны, который укажет местонахождение автобуса. В месте размещения Вам представят программу пребывания на весь период обслуживания (порядок расселения, питания, перечень экскурсий, график работы транспорта), а также программу на день заезда. Вам следует уточнить у вашего гида-экскурсовода адрес проживания и номер (вид) транспорта, с помощью которого можно добраться до места размещения.
Размещение в гостиницах
Экскурсионные туры экономкласса, поэтому рассчитаны на проживание туристов в гостиницах туристского класса, однако все предлагаемые для размещения гостиницы имеют соответствующие сертификаты и лицензии, подтверждающие право предоставления гостиничных услуг.
Питание
Питание на маршрутах организуется в кафе или ресторанах, также имеющих соответствующие сертификаты и лицензии. Иногда, исходя из условий маршрута, обед может быть сухим пайком.
Безопасность во время программ
Инструктаж по безопасности проводится гидами непосредственно перед выходом на активную часть экскурсий. Необходимо выполнять требования инструкции и соблюдать личную осторожность. Из каждой точки маршрутов можно добраться до населённых пунктов в кратчайшее время, практически везде имеется мобильная связь. На случай мелких травм у водителей автобусов имеется аптечка.
Каждый участник тура может самостоятельно застраховаться перед поездкой.
Переезды на внедорожниках, автобусах и катерах на воздушной подушке
Все переезды по Байкалу или через Байкал осуществляются на специальном транспорте, он предоставляется фирмой под заказ. В регионе действуют также рейсовые автобусы в основном отправляются из двух мест: от автовокзала и из центра города. От привокзальной площади микроавтобусы доставляют в любую точку города, а также в прибрежные населённые пункты на озеро Байкал.
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Программа Узоры Байкальского льда для тех кто мечтает увидеть прозрачный Байкальский лед, его торосы, скалы в сосульках, но при этом готов к активным переходам и недорогому размещению. Все размещения на базах и приютах! Настоящая солнечная зима и необыкновенный лед Байкала! Вы можете идти на коньках или просто пешком + переезд на катере с воздушной подушкой (доп. плата).