Байкал в шутку называют самым большим катком России. Побывать здесь зимой – значит увидеть необычное в обычном. Даже, если вы опытный путешественник, вас не оставят равнодушными масштабные причуды прозрачного льда и красота этих мест, они влюбляют в себя с первого взгляда.

Посетим уникальный Музей в поселке Листвянка, увидим аквариум с представителями озера

Будем обедать прямо на льду Байкала

Совершим пеший поход по льду Байкала на коньках, лыжах или пешком

Переходы на коньках или лыжах

Посетим далекие от цивилизации уголки, увидим причудливые ледяные гроты и торосы байкальского льда

Программа тура по дням

1 день Трансфер в п. Листвянка. Посещение музея Байкала и камня Черского

Прибытие в Иркутск. Встреча группы в аэропорту города в 9:00. Посадка в автотранспорт. Получение провизии и оформление разрешения в национальный парк (оплата включена в стоимость тура). Переезд на автобусе в поселок Листвянка (70 км). Дорога напоминает катание с горки на горку вдоль гор и холмов, откуда проблескивает красавица Ангара. Поездка занимает 60 минут и очень живописна. Посещение музея Байкала. Музей в поселке уникален, имеет аквариум с представителями озера. Посещение камня Черского, панорамный вид на Ангару. Обед в поселке Листвянка самостоятельно (здесь, самостоятельно, у Вас будет возможность купить и отведать все виды приготовления Байкальского омуля. Время на обед 1 час). Трех и четырехместное размещение на базе отдыха. Обсуждение планов, распределение продуктов, знакомство. Ужин. Распределение дежурства, подготовка и проверка снаряжения (лыжи, коньки, палки — для тех, кто взял с собой или арендовал). Будет намного легче идти, если у вас с собой будут сани или волокуши. При этом сани могут быть обычные, детские. По запросу возможна аренда. Техника безопасности на маршруте. При наличии времени осмотр Байкала по состоянию снега на льду. Осмотр Байкала и фотографии заката прямо на льду (при хорошей погоде).

2 день Переход по льду Байкала до поселка Большие Коты

Завтрак. Переход по Байкалу до поселка Большие Коты (около 15 км). Живописный участок, особенно в солнечную погоду, но Байкал тут часто покрыт снегом. Переход осуществляется на коньках, лыжах или пешком (обязательно нужна обувь для хождения по льду). Каждый участник выходит на Байкал в теплых ботинках, а коньки берет с собой. К обеду мы уже будем на месте. После обеда подъем на обзорную точку для желающих. Ужин. Ночь на базе отдыха.

3 день Переход до мыса Кадильный. Восхождение на гору Скрипер

Завтрак. Переход до мыса Кадильный (11 км). По пути делаем восхождение на гору Скрипер (вещи оставляем внизу), откуда открывается панорама озера. Внизу под скалами, можно наблюдать огромные торосы байкальского льда, толщиной до 1 метра. Ужин. В зависимости от темпа группы: ночь на базе отдыха в поселке Большое Голоустное;

на кардоне на мысе Кадильный.

4 день Переход до поселка Большое Голоустное

Завтрак. Переход до поселка Большое Голоустное (17 км). При переходе, во второй день — отдых и катание на льду. Идем на коньках, лыжах или пешком. Обед. При плохом состоянии льда, обход вдоль берега. Вечером баня. Ужин. Ночь на базе отдыха.

5 день Переход по льду до бухты Песчаная

Завтрак. Переход вдоль берега Байкала до бухты Песчаная (около 32 км). Данный участок очень живописный, особенно в солнечную погоду. Скалы, лед, наледи. При хорошем состоянии льда — одеваем коньки. Перекус или обед (зависит от погоды). Фотосессия прозрачного льда Байкала. Вечером — знаменитая бухта Песчаная. Опыт показывает, что скорость на коньках достаточно высокая, как правило, это расстояние легко преодолевается за 4-5 часов. Пешком уходит 8-9 часов. Ужин. Ночевка в домиках.

6 день Знакомство с Байкалом в районе бухты Песчаная

Завтрак. Радиальные выходы для осмотра Большой Колокольни, наледей на скалах. Делаем фотографии. Обед на льду Байкала. Подъем на обзорную точку в бухте Песчаная. Фотографируем Байкал с высоты птичьего полета. Возвращаемся в бухту Песчаная. Катаемся по Байкалу на коньках и осматриваем удивительные гроты. Подъем и прогулка по живописной тропе среди скал и деревьев. Баня (оплачивается дополнительно). Ужин. Ночь на базе отдыха.

7 день Свободный день

Свободный день. Завтрак. Обед. Ужин.

8 день Переход на коньках в п. Голоустное

Завтрак. Выходим на коньках или пешком в п. Голоустное. За дополнительную плату можно уехать на катере Хивус. Обед. Ужин. Ночь на базе отдыха в п. Голоустное или п. Листвянка.

9 день Отъезд