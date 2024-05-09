По следам русских императоров на Кавказе. Чечня и Дагестан
Авторский тур в Грозном

Пройти по памятным местам двух республик и полюбоваться озёрами и горными вершинами

На территории Кавказа в 18-19 веках вершилась история России. Мы расскажем о Персидском походе, об основании Махачкалы и взятии Дербента. Вы пройдёте теми же дорогами, по которым когда-то ходили Пётр I и Александр II, Айвазовский, Лермонтов и А. Дюма-старший. Полюбуетесь уникальной природой, откроете для себя культуру и этнографию республик.

И дополнят ваши знания и впечатления ароматная национальная кухня, прогулки у моря и невероятные виды рек, озёр и водопадов.
По следам русских императоров на Кавказе. Чечня и Дагестан
По следам русских императоров на Кавказе. Чечня и Дагестан
По следам русских императоров на Кавказе. Чечня и Дагестан
Ближайшие даты:
9
мая
16
мая
23
мая
31
мая
7
июн
15
июн
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даты

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 14 лет.

Проживание. В гостевых домах по 2 человека в комнате.

Питание. Не включено в стоимость.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Грозному, село Ведено

Встречаемся и отправляемся к мечети «Сердце Чечни», одной из крупнейших в России и Европе. Полюбуемся её монументальностью и архитектурой. Пройдём по бульвару Эсамбаева. Вы узнаете, почему эта улица сыграла в 19-м веке ключевую роль в истории города, как прославила на всю империю Грозный, превратившийся из обычной крепости в город с населением 40 тысяч человек.

Увидим Барский дом, построенный англичанами в начале прошлого века. Прогуляемся по проспекту Путина, бывшей Гвардейской улице. Посмотрим, где ранее находились гвардейские казармы. Я расскажу о Куринском полке и о его значении для истории России, Чечни и Кавказской войны. Побываем там, где начинался город и осмотрим сквер Журналистов.

Далее по дороге, построенной специально для Александра II, направимся в село Ведено. Увидим крепость имама Шамиля — руины крепости Веденская. Прогуляемся по липовой роще, которую 155 лет назад посадил Куринский полк. Осмотрим памятник абреку Зелимхану и поговорим о том, почему некоторые русские восхищались абреками, а другие их ненавидели. Полюбуемся голубой гладью знаменитого озера Кезенойам, образовавшегося около 600-700 лет назад в результате обвала в горах.

После обеда выезжаем в Дагестан. На ночь разместимся в гостевом доме у Сулакского каньона.

Экскурсия по Грозному, село ВеденоЭкскурсия по Грозному, село ВеденоЭкскурсия по Грозному, село ВеденоЭкскурсия по Грозному, село ВеденоЭкскурсия по Грозному, село ВеденоЭкскурсия по Грозному, село ВеденоЭкскурсия по Грозному, село ВеденоЭкскурсия по Грозному, село Ведено
2 день

Водная прогулка по Сулакскому каньону, экскурсия по Махачкале, Ирганайское водохранилище, ночь в Гунибе

Утром взбодримся и зарядимся яркими эмоциями, прокатившись по Сулакскому каньону на катере. Затем переедем в Махачкалу, где вас ждёт обзорная экскурсия. Вы узнаете историю основания города, его прежнее название, посмотрите на старый маяк и послушаете рассказ о селении Порт Петровский.

После направимся в сторону горного селения Гуниб, при желании посетив по пути бархан Сарыкум. Проедем сквозь Гимринский тоннель, самый длинный в России. На Ирганайском водохранилище полюбуемся отражением тёмных скал в изумрудной воде. Посмотрим на Ирганайскую ГЭС, а по прибытии в село разместимся на ночёвку.

Водная прогулка по Сулакскому каньону, экскурсия по Махачкале, Ирганайское водохранилище, ночь в ГунибеВодная прогулка по Сулакскому каньону, экскурсия по Махачкале, Ирганайское водохранилище, ночь в ГунибеВодная прогулка по Сулакскому каньону, экскурсия по Махачкале, Ирганайское водохранилище, ночь в ГунибеВодная прогулка по Сулакскому каньону, экскурсия по Махачкале, Ирганайское водохранилище, ночь в ГунибеВодная прогулка по Сулакскому каньону, экскурсия по Махачкале, Ирганайское водохранилище, ночь в ГунибеВодная прогулка по Сулакскому каньону, экскурсия по Махачкале, Ирганайское водохранилище, ночь в ГунибеВодная прогулка по Сулакскому каньону, экскурсия по Махачкале, Ирганайское водохранилище, ночь в ГунибеВодная прогулка по Сулакскому каньону, экскурсия по Махачкале, Ирганайское водохранилище, ночь в ГунибеВодная прогулка по Сулакскому каньону, экскурсия по Махачкале, Ирганайское водохранилище, ночь в ГунибеВодная прогулка по Сулакскому каньону, экскурсия по Махачкале, Ирганайское водохранилище, ночь в ГунибеВодная прогулка по Сулакскому каньону, экскурсия по Махачкале, Ирганайское водохранилище, ночь в Гунибе
3 день

Гуниб, Хунзахское плато, Салтинский водопад, переезд в Дербент

Начнём день с прогулки по Гунибу. Расположившийся на крутом склоне аул имеет богатую историю, связанную с окончанием Кавказской войны. Отсюда открываются завораживающие виды на горы. Нагулявшись и насладившись солнцем, которое светит здесь более 300 дней в году, отправимся в село Хунзах.

С Хунзахского плато полюбуемся впечатляющим водопадом Тобот, срывающимся в огромную пропасть. Посмотрим на древнюю крепость. Затем побываем в селе Салта, где произошла самая продолжительная битва Кавказской войны. Здесь же находится единственный в республике подземный Салтинский водопад.

Вечером приедем в Дербент, самый южный город нашей страны, и останемся здесь на ночь.

Гуниб, Хунзахское плато, Салтинский водопад, переезд в ДербентГуниб, Хунзахское плато, Салтинский водопад, переезд в ДербентГуниб, Хунзахское плато, Салтинский водопад, переезд в ДербентГуниб, Хунзахское плато, Салтинский водопад, переезд в ДербентГуниб, Хунзахское плато, Салтинский водопад, переезд в ДербентГуниб, Хунзахское плато, Салтинский водопад, переезд в ДербентГуниб, Хунзахское плато, Салтинский водопад, переезд в ДербентГуниб, Хунзахское плато, Салтинский водопад, переезд в ДербентГуниб, Хунзахское плато, Салтинский водопад, переезд в ДербентГуниб, Хунзахское плато, Салтинский водопад, переезд в ДербентГуниб, Хунзахское плато, Салтинский водопад, переезд в ДербентГуниб, Хунзахское плато, Салтинский водопад, переезд в ДербентГуниб, Хунзахское плато, Салтинский водопад, переезд в ДербентГуниб, Хунзахское плато, Салтинский водопад, переезд в Дербент
4 день

Экскурсия по Дербенту

Сегодня познакомимся с древним Дербентом. Посмотрим на крепость Нарын-Кала, пройдём по колоритным узким улочкам старой части. Увидим домик Петра I — место ночлега царя во время Персидского похода. Вы узнаете купеческий и офицерский Дербент 19-го века. По желанию спустимся к морю, чтобы насладиться морским бризом и полюбоваться зеленоватым цветом волн. Желающие смогут искупаться — тут хорошие песчаные пляжи.
После — трансфер в аэропорт.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трансферы по программе на минивэне «Hyundai Starex» 2018 года
  • Работа троих дипломированных гидов
  • Поездка на катере по Сулакскому каньону
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до г. Грозный и обратно
  • Музеи - от 200 руб. с человека
  • Питание: завтраки - от 300 руб, обеды - от 700 руб, ужины - от 600 руб
  • Тур состоится при наборе группы от 4 человек
  • Проведение тура возможно и в другие удобные вам даты
  • Возможно проведение тура индивидуально (2-3 участника). Стоимость - 51 750 руб. с человека. Трансферы в этом случае осуществляются на джипе «Mitsubishi»
Где начинаем и завершаем?
Начало: Грозный, 09:00
Завершение: Махачкала, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Грозного

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе туры3-дневные турыМечеть «Сердце Чечни»Популярные местаСвятые местаОзеро Казеной-АмПрирода и пейзажиОзеро Кезеной-ам4-дневные турыГоры

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