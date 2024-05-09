Пройти по памятным местам двух республик и полюбоваться озёрами и горными вершинами
И дополнят ваши знания и впечатления ароматная национальная кухня, прогулки у моря и невероятные виды рек, озёр и водопадов.
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даты
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 14 лет.
Проживание. В гостевых домах по 2 человека в комнате.
Питание. Не включено в стоимость.
Программа тура по дням
Экскурсия по Грозному, село Ведено
Встречаемся и отправляемся к мечети «Сердце Чечни», одной из крупнейших в России и Европе. Полюбуемся её монументальностью и архитектурой. Пройдём по бульвару Эсамбаева. Вы узнаете, почему эта улица сыграла в 19-м веке ключевую роль в истории города, как прославила на всю империю Грозный, превратившийся из обычной крепости в город с населением 40 тысяч человек.
Увидим Барский дом, построенный англичанами в начале прошлого века. Прогуляемся по проспекту Путина, бывшей Гвардейской улице. Посмотрим, где ранее находились гвардейские казармы. Я расскажу о Куринском полке и о его значении для истории России, Чечни и Кавказской войны. Побываем там, где начинался город и осмотрим сквер Журналистов.
Далее по дороге, построенной специально для Александра II, направимся в село Ведено. Увидим крепость имама Шамиля — руины крепости Веденская. Прогуляемся по липовой роще, которую 155 лет назад посадил Куринский полк. Осмотрим памятник абреку Зелимхану и поговорим о том, почему некоторые русские восхищались абреками, а другие их ненавидели. Полюбуемся голубой гладью знаменитого озера Кезенойам, образовавшегося около 600-700 лет назад в результате обвала в горах.
После обеда выезжаем в Дагестан. На ночь разместимся в гостевом доме у Сулакского каньона.
Водная прогулка по Сулакскому каньону, экскурсия по Махачкале, Ирганайское водохранилище, ночь в Гунибе
Утром взбодримся и зарядимся яркими эмоциями, прокатившись по Сулакскому каньону на катере. Затем переедем в Махачкалу, где вас ждёт обзорная экскурсия. Вы узнаете историю основания города, его прежнее название, посмотрите на старый маяк и послушаете рассказ о селении Порт Петровский.
После направимся в сторону горного селения Гуниб, при желании посетив по пути бархан Сарыкум. Проедем сквозь Гимринский тоннель, самый длинный в России. На Ирганайском водохранилище полюбуемся отражением тёмных скал в изумрудной воде. Посмотрим на Ирганайскую ГЭС, а по прибытии в село разместимся на ночёвку.
Гуниб, Хунзахское плато, Салтинский водопад, переезд в Дербент
Начнём день с прогулки по Гунибу. Расположившийся на крутом склоне аул имеет богатую историю, связанную с окончанием Кавказской войны. Отсюда открываются завораживающие виды на горы. Нагулявшись и насладившись солнцем, которое светит здесь более 300 дней в году, отправимся в село Хунзах.
С Хунзахского плато полюбуемся впечатляющим водопадом Тобот, срывающимся в огромную пропасть. Посмотрим на древнюю крепость. Затем побываем в селе Салта, где произошла самая продолжительная битва Кавказской войны. Здесь же находится единственный в республике подземный Салтинский водопад.
Вечером приедем в Дербент, самый южный город нашей страны, и останемся здесь на ночь.
Экскурсия по Дербенту
Сегодня познакомимся с древним Дербентом. Посмотрим на крепость Нарын-Кала, пройдём по колоритным узким улочкам старой части. Увидим домик Петра I — место ночлега царя во время Персидского похода. Вы узнаете купеческий и офицерский Дербент 19-го века. По желанию спустимся к морю, чтобы насладиться морским бризом и полюбоваться зеленоватым цветом волн. Желающие смогут искупаться — тут хорошие песчаные пляжи.
После — трансфер в аэропорт.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трансферы по программе на минивэне «Hyundai Starex» 2018 года
- Работа троих дипломированных гидов
- Поездка на катере по Сулакскому каньону
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Грозный и обратно
- Музеи - от 200 руб. с человека
- Питание: завтраки - от 300 руб, обеды - от 700 руб, ужины - от 600 руб
- Тур состоится при наборе группы от 4 человек
- Проведение тура возможно и в другие удобные вам даты
- Возможно проведение тура индивидуально (2-3 участника). Стоимость - 51 750 руб. с человека. Трансферы в этом случае осуществляются на джипе «Mitsubishi»