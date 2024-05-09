Встречаемся и отправляемся к мечети «Сердце Чечни», одной из крупнейших в России и Европе. Полюбуемся её монументальностью и архитектурой. Пройдём по бульвару Эсамбаева. Вы узнаете, почему эта улица сыграла в 19-м веке ключевую роль в истории города, как прославила на всю империю Грозный, превратившийся из обычной крепости в город с населением 40 тысяч человек.

Увидим Барский дом, построенный англичанами в начале прошлого века. Прогуляемся по проспекту Путина, бывшей Гвардейской улице. Посмотрим, где ранее находились гвардейские казармы. Я расскажу о Куринском полке и о его значении для истории России, Чечни и Кавказской войны. Побываем там, где начинался город и осмотрим сквер Журналистов.

Далее по дороге, построенной специально для Александра II, направимся в село Ведено. Увидим крепость имама Шамиля — руины крепости Веденская. Прогуляемся по липовой роще, которую 155 лет назад посадил Куринский полк. Осмотрим памятник абреку Зелимхану и поговорим о том, почему некоторые русские восхищались абреками, а другие их ненавидели. Полюбуемся голубой гладью знаменитого озера Кезенойам, образовавшегося около 600-700 лет назад в результате обвала в горах.

После обеда выезжаем в Дагестан. На ночь разместимся в гостевом доме у Сулакского каньона.