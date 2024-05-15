Дети могут участвовать в туре от 12 лет с опытом верховой езды.

Проживание. В гостевых домах и палатках. В палатках — по 2 человека. Если у вас есть пожелания по размещению в палатках, мы готовы их обсудить. Размещение в гостевых домах — по желанию: одноместное, двухместное, трёхместное, четырёхместное.

Питание. На природе на завтрак: чай, кофе, сыр, яйца, сметана, колбаса, хлеб;

на обед: гречка, рис, пшено, макаронные изделия, мясные и другие консервы, хлеб, молоко; на ужин: чеченский горский суп (сушёное мясо, морковь, картофель, лук, зелень, помидор).

Завтрак в гостевом доме — по меню: каши, яйца, мясные и молочные изделия, хлеб, чай, кофе.

Дети. От 12 лет с опытом верховой езды.

Связь и интернет. Работают периодически, зависит от конкретной точки. Не полная изоляция, но и не постоянный доступ. Мобильная связь есть почти везде.