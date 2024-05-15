Исследовать древние селения в объятиях гор, покорить перевалы и переночевать в звенящей тишине
Нас будут сопровождать опытные гиды-инструкторы, у которых в запасе много интересных историй, а общение с лошадьми зарядит положительными эмоциями.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|39 500 ₽
Описание
Организационные детали
Дети могут участвовать в туре от 12 лет с опытом верховой езды.
Проживание. В гостевых домах и палатках. В палатках — по 2 человека. Если у вас есть пожелания по размещению в палатках, мы готовы их обсудить. Размещение в гостевых домах — по желанию: одноместное, двухместное, трёхместное, четырёхместное.
Питание. На природе на завтрак: чай, кофе, сыр, яйца, сметана, колбаса, хлеб;
на обед: гречка, рис, пшено, макаронные изделия, мясные и другие консервы, хлеб, молоко; на ужин: чеченский горский суп (сушёное мясо, морковь, картофель, лук, зелень, помидор).
Завтрак в гостевом доме — по меню: каши, яйца, мясные и молочные изделия, хлеб, чай, кофе.
Дети. От 12 лет с опытом верховой езды.
Связь и интернет. Работают периодически, зависит от конкретной точки. Не полная изоляция, но и не постоянный доступ. Мобильная связь есть почти везде.
Программа тура по дням
Размещение, поход до Чайринского водопада
Встречаемся в Грозном или Махачкале и едем до села Чайры Шаройского района Чечни. Разместимся в гостевом доме и после прохождения вами инструктажа по технике безопасности и езде верхом, седлаем лошадок и отправляемся в высокогорье.
Наша цель сегодня — Чайринский водопад, самый высокий в республике. Полюбуемся на него со смотровой площадки, по желанию, пешком дойдём до места падения воды в ущелье. К вечеру вернёмся в гостевой дом. Всего за день пройдём 13-15 км.
Знакомство с горными селениями
Утром — снова по коням! Выезжаем исследовать горные селения. Проедем вдоль живописной реки Чайри и посмотрим на старинные сёла: Кенхи, Кири и Новое Бути. Гиды расскажут об их прошлом и настоящем.
Затем возьмём лошадей под узцы и прогуляемся по берегу реки Бути. После, снова верхом, направляемся в заброшенное село Старое Бути высоко в горах, где установим палатки и переночуем в звенящей тишине под мириадами звёзд.
Всего за день пройдём 20 км. Если останется время и будут свободные места, можно проехать ещё 7 км и переночевать в известном гостевом доме села Рахата.
До Дагестана и обратно, ночь у озера Кезеной-Ам
После завтрака выезжаем из села Старое Бути и через родовую гору Хиндой-Лам тайпа Хиндой перейдём на территорию Дагестана. Проедем село Ансалта и при желании заедем в гостевой дом в селе Рахата (если не остановились там вчера): попробуем сочные стейки из местного мяса, приготовленные традиционным способом — на плоских чёрных камнях. Выпьем ароматного чая из горных трав и плодов по рецепту хозяина дома. (Оплачивается дополнительно.)
Подкрепившись, снова сядем на лошадей и отправимся покорять Ансалтинский перевал, откуда полюбуемся головокружительными видами. Затем вернёмся в Чечню, проедем покинутое село Садой и Тунжи-Аул на берегу реки. Вы услышите рассказ об их истории и жителях.
Во второй половине дня доберёмся до озера Кезеной-Ам, самого большого высокогорного озера на всём Северном Кавказе, которое называют чеченской Швейцарией. Места немноголюдные — сюда мало кто добирается, а пейзажи просто фантастические!
Разобьём лагерь в горах над озером и останемся на ночь. Желающие могут спуститься до ресторана; возможно переночевать в отеле комплекса «Кезеной-Ам». Всего за день пройдём 20 км.
Старинное село Макажой, обед на перевале, ночёвка в заброшенном ауле
Позавтракаем, соберём палатки и прогуляемся верхом по берегу озера, любуясь его утренней бирюзой. Затем отправимся к древнейшему селу на скале, граничащему с Дагестаном, — Макажой, название которого переводится, как «у подножья высот». Виды здесь невероятные! Пройдёмся по селению, где сохранилось кладбище с подземными склепами, ритуальными сооружениями и петроглифами, жилая башня, перестроенная в мечеть. Вокруг увидим руины средневековых поселений, неподалёку — старинный замок за каменной стеной.
Поднимемся на перевал Желашкхой и пройдём по горному хребту, на вершине которого остановимся на обед. Затем направимся в село Ачалой, минуя заброшенный Батыйаул, где переночуем в гостевом доме или в палатках. Всего за день пройдём 16 км.
Нохче-Келойский водопад, обед у озера, возвращение в Грозный
После завтрака едем дальше. Побываем в селе Нохчи-Келой, о котором по пути вам расскажет гид, и пешком прогуляемся к Нохче-Келойскому водопаду высотой 54 метра. Помедитировав на шум летящих струй, снова садимся в седло и направляемся к горному озеру. Пообедаем на его берегу в окружении первозданной природы и дойдём до моста через реку Шаро-Аргун. Здесь наше путешествие закончится — трансфер в Грозный.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Сопровождение двумя гидами-инструкторами
- Аренда лошади
- Ночёвки в гостевых домах и палатках
- Питание
- Аренда палаток и спальных мешков
Что не входит в цену
- Проезд/перелёт до места начала тура и обратно
- Проживание в гостевых домах вне программы
- Обед в гостевом доме, дополнительное питание в кафе