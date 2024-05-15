Шагом, рысью и галопом - верхом по Чеченской республике
Авторский тур в Грозном

Исследовать древние селения в объятиях гор, покорить перевалы и переночевать в звенящей тишине

Знаете ли вы, что Чечня — одна из наиболее подготовленных ко встрече гостей республик Северного Кавказа? А природа здесь просто невероятная! Мы осмотрим старинные высокогорные сёла, полюбуемся водопадами и головокружительными хребтами, даже устроим обед на вершине перевала Желашкхой. Побываем у озера Кезеной-Ам, где пейзажи по красоте не уступают швейцарским.

Нас будут сопровождать опытные гиды-инструкторы, у которых в запасе много интересных историй, а общение с лошадьми зарядит положительными эмоциями.
Шагом, рысью и галопом - верхом по Чеченской республике
Шагом, рысью и галопом - верхом по Чеченской республике
Шагом, рысью и галопом - верхом по Чеченской республике
Ближайшие даты:
15
мая
25
мая
12
июн
1
июл
15
авг
9
сен
7
окт
Ещё
даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет39 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Дети могут участвовать в туре от 12 лет с опытом верховой езды.

Проживание. В гостевых домах и палатках. В палатках — по 2 человека. Если у вас есть пожелания по размещению в палатках, мы готовы их обсудить. Размещение в гостевых домах — по желанию: одноместное, двухместное, трёхместное, четырёхместное.

Питание. На природе на завтрак: чай, кофе, сыр, яйца, сметана, колбаса, хлеб;
на обед: гречка, рис, пшено, макаронные изделия, мясные и другие консервы, хлеб, молоко; на ужин: чеченский горский суп (сушёное мясо, морковь, картофель, лук, зелень, помидор).
Завтрак в гостевом доме — по меню: каши, яйца, мясные и молочные изделия, хлеб, чай, кофе.

Дети. От 12 лет с опытом верховой езды.

Связь и интернет. Работают периодически, зависит от конкретной точки. Не полная изоляция, но и не постоянный доступ. Мобильная связь есть почти везде.

Программа тура по дням

1 день

Размещение, поход до Чайринского водопада

Встречаемся в Грозном или Махачкале и едем до села Чайры Шаройского района Чечни. Разместимся в гостевом доме и после прохождения вами инструктажа по технике безопасности и езде верхом, седлаем лошадок и отправляемся в высокогорье.

Наша цель сегодня — Чайринский водопад, самый высокий в республике. Полюбуемся на него со смотровой площадки, по желанию, пешком дойдём до места падения воды в ущелье. К вечеру вернёмся в гостевой дом. Всего за день пройдём 13-15 км.

Размещение, поход до Чайринского водопадаРазмещение, поход до Чайринского водопадаРазмещение, поход до Чайринского водопадаРазмещение, поход до Чайринского водопадаРазмещение, поход до Чайринского водопадаРазмещение, поход до Чайринского водопадаРазмещение, поход до Чайринского водопада
2 день

Знакомство с горными селениями

Утром — снова по коням! Выезжаем исследовать горные селения. Проедем вдоль живописной реки Чайри и посмотрим на старинные сёла: Кенхи, Кири и Новое Бути. Гиды расскажут об их прошлом и настоящем.

Затем возьмём лошадей под узцы и прогуляемся по берегу реки Бути. После, снова верхом, направляемся в заброшенное село Старое Бути высоко в горах, где установим палатки и переночуем в звенящей тишине под мириадами звёзд.

Всего за день пройдём 20 км. Если останется время и будут свободные места, можно проехать ещё 7 км и переночевать в известном гостевом доме села Рахата.

Знакомство с горными селениямиЗнакомство с горными селениямиЗнакомство с горными селениямиЗнакомство с горными селениямиЗнакомство с горными селениямиЗнакомство с горными селениямиЗнакомство с горными селениями
3 день

До Дагестана и обратно, ночь у озера Кезеной-Ам

После завтрака выезжаем из села Старое Бути и через родовую гору Хиндой-Лам тайпа Хиндой перейдём на территорию Дагестана. Проедем село Ансалта и при желании заедем в гостевой дом в селе Рахата (если не остановились там вчера): попробуем сочные стейки из местного мяса, приготовленные традиционным способом — на плоских чёрных камнях. Выпьем ароматного чая из горных трав и плодов по рецепту хозяина дома. (Оплачивается дополнительно.)

Подкрепившись, снова сядем на лошадей и отправимся покорять Ансалтинский перевал, откуда полюбуемся головокружительными видами. Затем вернёмся в Чечню, проедем покинутое село Садой и Тунжи-Аул на берегу реки. Вы услышите рассказ об их истории и жителях.

Во второй половине дня доберёмся до озера Кезеной-Ам, самого большого высокогорного озера на всём Северном Кавказе, которое называют чеченской Швейцарией. Места немноголюдные — сюда мало кто добирается, а пейзажи просто фантастические!

Разобьём лагерь в горах над озером и останемся на ночь. Желающие могут спуститься до ресторана; возможно переночевать в отеле комплекса «Кезеной-Ам». Всего за день пройдём 20 км.

До Дагестана и обратно, ночь у озера Кезеной-АмДо Дагестана и обратно, ночь у озера Кезеной-АмДо Дагестана и обратно, ночь у озера Кезеной-АмДо Дагестана и обратно, ночь у озера Кезеной-АмДо Дагестана и обратно, ночь у озера Кезеной-АмДо Дагестана и обратно, ночь у озера Кезеной-АмДо Дагестана и обратно, ночь у озера Кезеной-АмДо Дагестана и обратно, ночь у озера Кезеной-АмДо Дагестана и обратно, ночь у озера Кезеной-АмДо Дагестана и обратно, ночь у озера Кезеной-Ам
4 день

Старинное село Макажой, обед на перевале, ночёвка в заброшенном ауле

Позавтракаем, соберём палатки и прогуляемся верхом по берегу озера, любуясь его утренней бирюзой. Затем отправимся к древнейшему селу на скале, граничащему с Дагестаном, — Макажой, название которого переводится, как «у подножья высот». Виды здесь невероятные! Пройдёмся по селению, где сохранилось кладбище с подземными склепами, ритуальными сооружениями и петроглифами, жилая башня, перестроенная в мечеть. Вокруг увидим руины средневековых поселений, неподалёку — старинный замок за каменной стеной.

Поднимемся на перевал Желашкхой и пройдём по горному хребту, на вершине которого остановимся на обед. Затем направимся в село Ачалой, минуя заброшенный Батыйаул, где переночуем в гостевом доме или в палатках. Всего за день пройдём 16 км.

Старинное село Макажой, обед на перевале, ночёвка в заброшенном аулеСтаринное село Макажой, обед на перевале, ночёвка в заброшенном аулеСтаринное село Макажой, обед на перевале, ночёвка в заброшенном аулеСтаринное село Макажой, обед на перевале, ночёвка в заброшенном аулеСтаринное село Макажой, обед на перевале, ночёвка в заброшенном ауле
5 день

Нохче-Келойский водопад, обед у озера, возвращение в Грозный

После завтрака едем дальше. Побываем в селе Нохчи-Келой, о котором по пути вам расскажет гид, и пешком прогуляемся к Нохче-Келойскому водопаду высотой 54 метра. Помедитировав на шум летящих струй, снова садимся в седло и направляемся к горному озеру. Пообедаем на его берегу в окружении первозданной природы и дойдём до моста через реку Шаро-Аргун. Здесь наше путешествие закончится — трансфер в Грозный.

Нохче-Келойский водопад, обед у озера, возвращение в ГрозныйНохче-Келойский водопад, обед у озера, возвращение в ГрозныйНохче-Келойский водопад, обед у озера, возвращение в ГрозныйНохче-Келойский водопад, обед у озера, возвращение в ГрозныйНохче-Келойский водопад, обед у озера, возвращение в ГрозныйНохче-Келойский водопад, обед у озера, возвращение в ГрозныйНохче-Келойский водопад, обед у озера, возвращение в Грозный

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Сопровождение двумя гидами-инструкторами
  • Аренда лошади
  • Ночёвки в гостевых домах и палатках
  • Питание
  • Аренда палаток и спальных мешков
Что не входит в цену
  • Проезд/перелёт до места начала тура и обратно
  • Проживание в гостевых домах вне программы
  • Обед в гостевом доме, дополнительное питание в кафе
Где начинаем и завершаем?
Начало: Грозный, 09:00. Заберём вас из вашего отеля либо из аэропорта. Возможен трансфер из Махачкалы и других городов (оплачивается дополнительно)
Завершение: Грозный, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Грозного

ИндивидуальныеГрупповыеКонные прогулкиЖивотныеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе туры5-дневные турыПрирода и пейзажиГоры

Похожие туры из Грозного

Чечня и Дагестан: две республики за два дня
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Чечня и Дагестан: две республики за два дня
Прогуляться по Грозному, исследовать аулы и проснуться с видом на горы
Грозный, 10:00, заберём там, где будет удобно гост...
3 мая
7 мая
17 мая
24 мая
56 900 за всё до 5 чел.
Впечатляющая Чечня: горы, озёра, современные мечети и средневековые башни
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Впечатляющая Чечня: горы, озёра, современные мечети и средневековые башни
Исследовать современную архитектуру, полюбоваться горами и увидеть «Сердце Чечни»
Грозный, прилет до 14:00
35 000 за человека
В гостях у горцев. Летнее путешествие в Чечню
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
В гостях у горцев. Летнее путешествие в Чечню
Чеченская Республика, Грозный
17 мая
21 июня
19 июля
16 авг
от 48 500 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Грозном
Все туры из Грозного
All Airlines
ХорошоТам