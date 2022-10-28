В феврале – туры в Грозном

Найдено 4 тура в категории «В феврале» в Грозном, цены от 59 500 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Индивидуальный тур по Чечне и Дагестану: 2 республики за выходные
На машине
3 отзыва
2 дня
Индивидуальный тур по Чечне и Дагестану: 2 республики за выходные
Увидеть глубочайший каньон Европы, побывать у высокогорного озера Кезеной-Ам и рассмотреть мечети
Начало: Грозный, 8:00, место по договорённости
23 окт в 08:00
31 окт в 08:00
59 500 за всё до 4 чел.
Большое путешествие по Чечне и Северной Осетии: озёра, горные ущелья, башни и водопады
На машине
7 дней
Большое путешествие по Чечне и Северной Осетии: озёра, горные ущелья, башни и водопады
Исследовать Ушкалойские башни в Аргунском ущелье и погулять по городу мёртвых Даргавс
Начало: Грозный, аэропорт, рейсы с прилетом до 13 часов
28 окт в 08:00
4 ноя в 08:00
74 900 за человека
Знаковые места Чечни и Дагестана: от современного мегаполиса к древним аулам
На автобусе
5 дней
Знаковые места Чечни и Дагестана: от современного мегаполиса к древним аулам
Увидеть роскошные мечети, погостить у дагестанской семьи и поночевать в высокогорье
Начало: Грозный, до 12:00
30 окт в 12:00
13 ноя в 12:00
59 900 за человека
Кавказский квартет: от храмов Грузии до ущелий Чечни, Осетии и Ингушетии
На машине
10 дней
Кавказский квартет: от храмов Грузии до ущелий Чечни, Осетии и Ингушетии
Распробовать грузинское вино, увидеть «Сердце Чечни» и наесться осетинских пирогов
Начало: Грозный, аэропорт или ж. - д. вокзал до 15:00
23 окт в 08:00
30 окт в 08:00
66 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    28 октября 2022
    Индивидуальный тур по Чечне и Дагестану: 2 республики за выходные
    Начнем с самого начала. Желая провести свой юбилей с мужем где-то, случайно наткнулась на информацию о Дагестане. Решила посмотреть, что
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    предлагает Трипстер. Так я познакомилась с Александрой, которая и предложила этот тур. Она оказалась очень внимательной, все объяснила, учла наши даты и моменты. Очень быстро отвечала. Она сказала, что гида зовут Аслан и дальше он будет нас везде сопровождать и все показывать. Уезжая многие говорили что мы сумасшедшие и что куда мол вы едете. Мы если честно немного переживали, думаю что как же нас встретят и примут горцы. В итоге оказалось, что эти самые горцы дружелюбные, гостеприимные и просто отличные люди. И нам, если честно многому у них есть чему поучиться. Аслан был с нами все эти дни, рассказывал не только исторические факты, но и много чего интересного о чем мы даже не догадывались. Сказать, что экскурсия нам понравилась, это ничего не сказать. Мы влюбились в эти две республики и собираемся ещё раз поехать в другое время года. Если вы стоите перед выбором, даже не думайте, езжайте. Дикий восторг Вам обеспечен. Александра, Аслан- вы люди которые разделили нашу жизнь на до и после. С приветом из Чебоксар, Дима и Лена.

  • Д
    Дмитрий
    16 мая 2022
    Индивидуальный тур по Чечне и Дагестану: 2 республики за выходные
    Экскурсия очень понравилась. Поражают гостеприимство и радушие, с которыми тебя встречают, а также местные красоты, от которых перехватывает дух. Отличная организация.
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    Если вы решите немного изменить маршрут, то вам подскажут и составят именно тот, который найдёт наибольший отклик в вашем сердце. Аслан - превосходный гид, который любит свои родные края, многое о них знает и с радостью делится этим с другими.

    Экскурсия очень понравилась. Поражают гостеприимство и радушие, с которыми тебя встречают, а также местные красоты, от которых перехватывает дух
  • Н
    Надежда
    11 апреля 2022
    Индивидуальный тур по Чечне и Дагестану: 2 республики за выходные
    Не сомневайтесь, что это один из самых классных маршрутов! Я под огромным впечатлением! Чечня и Дагестан поразили меня своей красотой
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    и гостеприимством! В Грозном много красивых мест для прогулок, масштабы поражают, а как чисто!!! Финалом экскурсии был Сулакский каньон, это особенное место, место в которое хочется вернуться и насладиться снова шикарными видами! Вообщем экскурсия 10 из 10! Советую

    Не сомневайтесь, что это один из самых классных маршрутов! Я под огромным впечатлением! Чечня и Дагестан

Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «В феврале»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Индивидуальный тур по Чечне и Дагестану: 2 республики за выходные
  2. Большое путешествие по Чечне и Северной Осетии: озёра, горные ущелья, башни и водопады
  3. Знаковые места Чечни и Дагестана: от современного мегаполиса к древним аулам
  4. Кавказский квартет: от храмов Грузии до ущелий Чечни, Осетии и Ингушетии
Какие места ещё посмотреть в Грозном
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Озеро Кезеной-ам
  2. Сулакский каньон
  3. Грозный-Сити
  4. Мечеть «Гордость мусульман»
  5. Мечеть «Сердце Чечни»
  6. Озеро Казеной-Ам
  7. Аргунское ущелье
  8. Мечеть «Сердце матери»
Сколько стоит тур в Грозном в октябре 2024
Сейчас в Грозном в категории "В феврале" можно забронировать 4 тура от 59 500 до 74 900. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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