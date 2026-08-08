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Экскурсии по Костромской области и городам

Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Костромской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
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Кострома

Индивидуальные экскурсии

Обзорная экскурсия по Костроме: максимум смысла за минимум времени
Обзорная экскурсия по Костроме: максимум смысла за минимум времени
5
2 отзыва
6500
за всё
Соединить в одном маршруте сердце города и колыбель династии Романовых
Кострома
За штурвалом катера: самостоятельная прогулка по Волге
За штурвалом катера: самостоятельная прогулка по Волге
5
2 отзыва
7000
за всё
Почувствовать себя капитаном на реке (в Костроме)
Кострома
Тихая Волга: прогулка на электрокатамаране в Костроме
Тихая Волга: прогулка на электрокатамаране в Костроме
5
2 отзыва
1400
за всё
Отправиться в самостоятельное путешествие вдали от городской суеты
Кострома
Кострома с воды: за штурвалом катера по Волге
Кострома с воды: за штурвалом катера по Волге
5
1 отзыв
7000
за всё
Почувствовать себя капитаном и прогуляться по просторам «Матери-реки»
Кострома
На катере - по следам императорской иконы в Костроме
На катере - по следам императорской иконы в Костроме
от
14900
за всё
Повторить путь святыни и увидеть город с воды
Кострома
Кострома в деталях: семейная квест-экскурсия
Кострома в деталях: семейная квест-экскурсия
5
6 отзывов
6000
за всё
Для взрослых и детей от 5 до 14 лет
Кострома
Фонарщики на воде: по набережной Костромы с хранителем маяка
Фонарщики на воде: по набережной Костромы с хранителем маяка
7000
за всё
Прогуляться по берегу Волги и выяснить, кто и как спасал моряков от неминуемой гибели
Кострома
Мастер-класс «Кострома в макетах» с погружением в историю
Мастер-класс «Кострома в макетах» с погружением в историю
от
3000
за всё
Собрать своими руками старинный фонарь, костромской самовар и узнать много интересного о городе
Кострома
Из Костромы с любовью: ювелирный мастер-класс с чаепитием
Из Костромы с любовью: ювелирный мастер-класс с чаепитием
5
2 отзыва
10500
за всё
Дизайнерское украшение с натуральными камнями - своими руками
Кострома

Групповые экскурсии

11:52/16:13 - код Костромы
11:52/16:13 - код Костромы
5
15 отзывов
1000
за чел.
Понять город через главные события его прошлого
Кострома
Мифы и легенды Костромы: прогулка с загадками и историями
Мифы и легенды Костромы: прогулка с загадками и историями
5
3 отзыва
700
за чел.
Исследовать старинный город через предания, городские тайны и неожиданные детали
Кострома
Знакомство с храмом с картины «Грачи прилетели» - и его звонарём
Знакомство с храмом с картины «Грачи прилетели» - и его звонарём
5
8 отзывов
700
за чел.
Увидеть место силы русской живописи и подняться на колокольню
Кострома
Кострома: каменная и деревянная
Кострома: каменная и деревянная
5
5 отзывов
1000
за чел.
Соединить два мира одного города - парадный и домашний
Кострома
Экскурсия на сыроварню с мастер-классом и дегустацией - в Костроме
Экскурсия на сыроварню с мастер-классом и дегустацией - в Костроме
5
9 отзывов
2300
за чел.
От идеи до собственного сыра - за одно занятие
Кострома
Кострома - город с характером
Кострома - город с характером
5
8 отзывов
1558
за чел.
От торговых рядов до кремля - с историями и деталями
Кострома
Мастер-класс в технике холодная перегородчатая эмаль в Костроме (6+)
Мастер-класс в технике холодная перегородчатая эмаль в Костроме (6+)
5
6 отзывов
1300
за чел.
Расписать сувенирную монету и заглянуть за кулисы ремесла эмальера
Кострома
Кострома: обзорная аудиоэкскурсия по историческому центру
Кострома: обзорная аудиоэкскурсия по историческому центру
520
за чел.
Аудиоэкскурсия по историческому центру Костромы проведёт вас от набережной Волги до древнего монастыря. Вы увидите главные достопримечательности город...
Кострома
Из Костромы в Плёс, а по пути - клубника
Из Костромы в Плёс, а по пути - клубника
4.7
31 отзыв
3900
за чел.
Ягоды, Левитан и красота
Кострома

Обзорные по городам

Обзорная экскурсия по Костроме: максимум смысла за минимум времени
Обзорная экскурсия по Костроме: максимум смысла за минимум времени
5
2 отзыва
6500
за всё
Соединить в одном маршруте сердце города и колыбель династии Романовых
Кострома
11:52/16:13 - код Костромы
11:52/16:13 - код Костромы
5
15 отзывов
1000
за чел.
Понять город через главные события его прошлого
Кострома
Квест-экскурсия по центру Костромы «Вперёд за мазайскими зайцами»
Квест-экскурсия по центру Костромы «Вперёд за мазайскими зайцами»
5
2 отзыва
5500
за всё
Для семей с детьми от 6 лет - весело изучить город
Кострома
Кострома. Красивые места с богатой историей - обзорная прогулка
Кострома. Красивые места с богатой историей - обзорная прогулка
4500
за всё
Экскурсия по Костроме знакомит с её центральной частью и основными достопримечательностями. Во время прогулки вы увидите архитектурные ансамбли, узнае...
Кострома
Индивидуальная экскурсия «Кострома: путешествие вглубь веков»
Индивидуальная экскурсия «Кострома: путешествие вглубь веков»
4400
за всё
Во время прогулки по историческому центру вы узнаете, как формировался город и какие события происходили на его улицах и площадях. Гид расскажет о рол...
Кострома
«Найди то, не знаю что…» - экскурсия по Костроме для детей 7-12 лет
«Найди то, не знаю что…» - экскурсия по Костроме для детей 7-12 лет
5
7 отзывов
4950
за всё
Прогуляться по городу, ответить на вопросы и разгадать шифры
Кострома
Кострома: обзорная аудиоэкскурсия по историческому центру
Кострома: обзорная аудиоэкскурсия по историческому центру
520
за чел.
Аудиоэкскурсия по историческому центру Костромы проведёт вас от набережной Волги до древнего монастыря. Вы увидите главные достопримечательности город...
Кострома
Кострома экспресс: Сусанинская площадь и Торговые ряды
Кострома экспресс: Сусанинская площадь и Торговые ряды
5
31 отзыв
2650
за всё
Экспресс-экскурсии по Костроме продолжительностью 1-2 часа с осмотром Сусанинской площади, Торговых рядов, беседки Островского и главных достопримечат...
Кострома
Кострома: Сусанинская площадь, Торговые ряды и история Романовых
Кострома: Сусанинская площадь, Торговые ряды и история Романовых
4.8
186 отзывов
2800
за всё
Экскурсии по историческому центру Костромы с посещением Сусанинской площади, Торговых рядов, Пожарной каланчи и знакомством с богатой историей города,...
Кострома

Водные прогулки

За штурвалом катера: самостоятельная прогулка по Волге
За штурвалом катера: самостоятельная прогулка по Волге
5
2 отзыва
7000
за всё
Почувствовать себя капитаном на реке (в Костроме)
Кострома
Кострома с воды: за штурвалом катера по Волге
Кострома с воды: за штурвалом катера по Волге
5
1 отзыв
7000
за всё
Почувствовать себя капитаном и прогуляться по просторам «Матери-реки»
Кострома
На катере - по следам императорской иконы в Костроме
На катере - по следам императорской иконы в Костроме
от
14900
за всё
Повторить путь святыни и увидеть город с воды
Кострома
Зов Волги: прогулка по великой русской реке
Зов Волги: прогулка по великой русской реке
5
4 отзыва
от
14900
за всё
Пройти по воде через всю Кострому, взглянуть на город по-новому и больше узнать о нём
Кострома
Зов Волги: прогулка по великой русской реке (в группе)
Зов Волги: прогулка по великой русской реке (в группе)
5
137 отзывов
1630
за чел.
Пройти по воде через всю Кострому, взглянуть на город по-новому и больше узнать о нём
Кострома
Очарование древней Костромы с воды (на катере)
Очарование древней Костромы с воды (на катере)
5
2 отзыва
от
16900
за всё
Красиво сбежать от повседневности
Кострома
Кострома с воды: знакомые виды в новом ракурсе
Кострома с воды: знакомые виды в новом ракурсе
5
33 отзыва
от
11900
за всё
Яркая обзорная экскурсия на комфортном тримаране по рекам Костроме и Волге в пределах центра города
Кострома
Сплав по реке Покша
Сплав по реке Покша
5
3 отзыва
2000
за чел.
Водное путешествие на сапборде, каяке, рафт-банане или водном велосипеде на выбор (в мини-группе)
Кострома
Сплав на байдарках по реке Меза (в группе)
Сплав на байдарках по реке Меза (в группе)
4.9
8 отзывов
5500
за чел.
Обрести гармонию в неспешном путешествии по самой спокойной водной артерии Костромской области
Кострома

Туры на автомобиле

Обзорная экскурсия по Костроме: максимум смысла за минимум времени
Обзорная экскурсия по Костроме: максимум смысла за минимум времени
5
2 отзыва
6500
за всё
Соединить в одном маршруте сердце города и колыбель династии Романовых
Кострома
На ретровнедорожнике - по Костроме
На ретровнедорожнике - по Костроме
5
5 отзывов
от
8500
за всё
Познакомиться с ключевыми достопримечательностями в необычном формате
Кострома
От "Здорово, Кострома!" до "Смешариков": Кострома в песнях
От "Здорово, Кострома!" до "Смешариков": Кострома в песнях
5
8 отзывов
5000
за всё
Прочувствовать атмосферу города и расслышать его собственный голос
Кострома
Кострома автомобильная: ретро-авто, вечерний тур и Ипатьевский монастырь
Кострома автомобильная: ретро-авто, вечерний тур и Ипатьевский монастырь
4.8
49 отзывов
5990
за всё
Автомобильные экскурсии по Костроме с посещением Сусанинской площади, Торговых рядов, Ипатьевского монастыря и набережной Волги. Выберите классический...
Кострома
Автопутешествие из Костромы на родину Ивана Сусанина
Автопутешествие из Костромы на родину Ивана Сусанина
5
1 отзыв
15000
за всё
Проследовать по маршруту, вдохновлённому подвигом, о котором помнит вся Россия
Кострома
Из Костромы - по следам Ивана Сусанина
Из Костромы - по следам Ивана Сусанина
5
10 отзывов
14100
за всё
Вспомнить события Смутного времени и подвиг легендарного крестьянина в живописной русской глубинке
Кострома
Лосеферма и ювелирная столица России - из Костромы на автомобиле
Лосеферма и ювелирная столица России - из Костромы на автомобиле
5
15 отзывов
9500
за всё
Покормить лосей и познакомиться с изделиями красносельских мастеров
Кострома
Лосиная история - к лесным красавцам из Костромы
Лосиная история - к лесным красавцам из Костромы
5
35 отзывов
4500
за всё
Подружиться с лосем и угостить его морковкой
Кострома
По Костроме на автомобиле и пешком
По Костроме на автомобиле и пешком
5
38 отзывов
6620
за всё
Исследовать центр города и окрестности в компании профессионального гида
Кострома

Гастрономические туры

Экскурсия на сыроварню с мастер-классом и дегустацией - в Костроме
Экскурсия на сыроварню с мастер-классом и дегустацией - в Костроме
5
9 отзывов
2300
за чел.
От идеи до собственного сыра - за одно занятие
Кострома
Экскурсия по семейной сыроварне и мастер-класс по изготовлению швейцарского сыра
Экскурсия по семейной сыроварне и мастер-класс по изготовлению швейцарского сыра
5
35 отзывов
1700
за чел.
Убедиться, что Кострому не зря называют сырной столицей России и приготовить авторский деликатес
Кострома
Интерактивная дегустация настоек (18+)
Интерактивная дегустация настоек (18+)
5
1 отзыв
1400
за чел.
Перенестись в купеческую Кострому, поднять рюмку да закусить бочковым огурчиком
Кострома
Интерактивный квест по Костроме «То, чего не может быть» (с дегустацией)
Интерактивный квест по Костроме «То, чего не может быть» (с дегустацией)
25000
за всё
Интерактивный квест-приключение по центру Костромы с персонажами (Снегурочка, купец) и гидом. Разгадывайте загадки, узнавайте историю, а в конце насла...
Кострома
Мастер-класс в Костроме: эскимо для царевича
Мастер-класс в Костроме: эскимо для царевича
5
12 отзывов
от
6000
за всё
Необыкновенная история династии Романовых через призму шоколадных десертов
Кострома
Вкусная Кострома: гастрономический тур по городу
Вкусная Кострома: гастрономический тур по городу
5
1 отзыв
6000
за всё
Вы прогуляетесь по историческому центру Костромы, разберетесь в хитросплетениях торговых рядов и запомните, где какие из них расположены. Узнаете, как...
Кострома
Тайна медного чайника - экскурсия с дегустацией и мастер-классом
Тайна медного чайника - экскурсия с дегустацией и мастер-классом
6500
за всё
Погрузитесь в секреты забытых профессий старой России. Вас ждет знакомство с особенностями кухни и уличной торговли в Костроме, дегустация особого чая...
Кострома
Сырный вояж: гастрономическая прогулка по Костроме с гидом-купчихой
Сырный вояж: гастрономическая прогулка по Костроме с гидом-купчихой
5
2 отзыва
7600
за всё
Вы отправитесь в необычный обзорный гастрономический тур в сопровождении гида-купчихи. Экскурсия проходит по исторической части Костромы с посещением ...
Кострома
Первое сырное казино в Костроме
Первое сырное казино в Костроме
4.8
7 отзывов
1650
за чел.
Бри, пармезан, камамбер - делайте ставки, господа
Кострома

Последние отзывы об экскурсиях по Костромской области

Т
Зов Волги: прогулка по великой русской реке (в группе)
Дата посещения: 8 авг 2026
Отличная прогулка
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М
Зов Волги: прогулка по великой русской реке (в группе)
Дата посещения: 4 авг 2026
Очень интересная экскурсия, полтора часа пролетели незаметно!
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Е
Зов Волги: прогулка по великой русской реке (в группе)
Дата посещения: 28 июл 2026
За полтора часа, которые пролетели незаметно для детей и родителей, узнали интересные детали и о самой реке Волга, и об истории города, людях, вложивших свой вклад в его развитие. Виды красивейшие. Такая прогулка надолго останется в памяти. Спасибо капитану Андрею!
За полтора часа, которые пролетели незаметно для детей и родителей, узнали интересные детали и о самой
За полтора часа, которые пролетели незаметно для детей и родителей, узнали интересные детали и о самой
За полтора часа, которые пролетели незаметно для детей и родителей, узнали интересные детали и о самой
За полтора часа, которые пролетели незаметно для детей и родителей, узнали интересные детали и о самой
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О
Экскурсия по семейной сыроварне и мастер-класс по изготовлению швейцарского сыра
Дата посещения: 25 июл 2026
Всё было великолепно. Огромное спасибо за интересную информацию, за возможность почувствовать себя в роли сыровара. Вежливый, компетентный гид Иван. Огромное спасибо ❤️
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А
Кострома. Красивые места с богатой историей
Дата посещения: 22 июл 2026
Очень интересный рассказ о городе, спасибо большое нашему гиду.
Очень интересный рассказ о городе, спасибо большое нашему гиду.
Очень интересный рассказ о городе, спасибо большое нашему гиду.
Очень интересный рассказ о городе, спасибо большое нашему гиду.
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К
Город из-под кисти художника: групповая экскурсия в Плёс
Дата посещения: 17 июл 2026
Благодарим организаторов за отличную экскурсию. Гидом был мужчина (забыли имя). Впервые встретили трассовую экскурсию на всем протяжении пути ( туда и обратно), было очень интересно! В Плёсе весь маршрут очень хорошо продуман и организован. Спасибо! Обязательно рекомендуем друзьям!
Благодарим организаторов за отличную экскурсию. Гидом был мужчина (забыли имя). Впервые встретили трассовую экскурсию на всем
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А
Город из-под кисти художника: групповая экскурсия в Плёс
Дата посещения: 16 июл 2026
Очень хорошая экскурсия. Спасибо.
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В
Зов Волги: прогулка по великой русской реке (в группе)
Дата посещения: 20 июл 2026
Супер! Рекомендую!
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Ю
Обзорная групповая экскурсия «Кострома вдоль и поперёк»
Дата посещения: 12 июл 2026
Огромное спасибо Татьяне, за познавательную и интересную экскурсию.
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Т
Лосиная история - к лесным красавцам из Костромы
Дата посещения: 8 июл 2026
Спасибо огромное Марине! Человек своего дела! Умничка , очень интересно было слушать об истории нашего края, узнали много нового!Ни один
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вопрос не остался без ответа! Кострома красавица! В гостях у лосей, с удовольствием слушали гида Ольгу! Кормили лосят морковкой! Марина посоветовала попробовать сырное мороженное 🍦 класс! Спасибо! Теперь только у вам и только с вами!

Спасибо огромное Марине! Человек своего дела! Умничка , очень интересно было слушать об истории нашего края,
Спасибо огромное Марине! Человек своего дела! Умничка , очень интересно было слушать об истории нашего края,
Спасибо огромное Марине! Человек своего дела! Умничка , очень интересно было слушать об истории нашего края,
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