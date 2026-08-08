Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Костромской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
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Индивидуальные экскурсии
5
2 отзыва
6500
₽
за всё
Соединить в одном маршруте сердце города и колыбель династии Романовых
5
2 отзыва
7000
₽
за всё
Почувствовать себя капитаном на реке (в Костроме)
5
2 отзыва
1400
₽
за всё
Отправиться в самостоятельное путешествие вдали от городской суеты
5
1 отзыв
7000
₽
за всё
Почувствовать себя капитаном и прогуляться по просторам «Матери-реки»
от
14900
₽
за всё
Повторить путь святыни и увидеть город с воды
5
6 отзывов
6000
₽
за всё
Для взрослых и детей от 5 до 14 лет
7000
₽
за всё
Прогуляться по берегу Волги и выяснить, кто и как спасал моряков от неминуемой гибели
от
3000
₽
за всё
Собрать своими руками старинный фонарь, костромской самовар и узнать много интересного о городе
5
2 отзыва
10500
₽
за всё
Дизайнерское украшение с натуральными камнями - своими руками
Групповые экскурсии
5
15 отзывов
1000
₽
за чел.
Понять город через главные события его прошлого
5
3 отзыва
700
₽
за чел.
Исследовать старинный город через предания, городские тайны и неожиданные детали
5
8 отзывов
700
₽
за чел.
Увидеть место силы русской живописи и подняться на колокольню
5
5 отзывов
1000
₽
за чел.
Соединить два мира одного города - парадный и домашний
5
9 отзывов
2300
₽
за чел.
От идеи до собственного сыра - за одно занятие
5
8 отзывов
1558
₽
за чел.
От торговых рядов до кремля - с историями и деталями
5
6 отзывов
1300
₽
за чел.
Расписать сувенирную монету и заглянуть за кулисы ремесла эмальера
520
₽
за чел.
Аудиоэкскурсия по историческому центру Костромы проведёт вас от набережной Волги до древнего монастыря. Вы увидите главные достопримечательности город...
Обзорные по городам
5
2 отзыва
6500
₽
за всё
Соединить в одном маршруте сердце города и колыбель династии Романовых
5
15 отзывов
1000
₽
за чел.
Понять город через главные события его прошлого
5
2 отзыва
5500
₽
за всё
Для семей с детьми от 6 лет - весело изучить город
4500
₽
за всё
Экскурсия по Костроме знакомит с её центральной частью и основными достопримечательностями. Во время прогулки вы увидите архитектурные ансамбли, узнае...
4400
₽
за всё
Во время прогулки по историческому центру вы узнаете, как формировался город и какие события происходили на его улицах и площадях. Гид расскажет о рол...
5
7 отзывов
4950
₽
за всё
Прогуляться по городу, ответить на вопросы и разгадать шифры
520
₽
за чел.
Аудиоэкскурсия по историческому центру Костромы проведёт вас от набережной Волги до древнего монастыря. Вы увидите главные достопримечательности город...
5
31 отзыв
2650
₽
за всё
Экспресс-экскурсии по Костроме продолжительностью 1-2 часа с осмотром Сусанинской площади, Торговых рядов, беседки Островского и главных достопримечат...
4.8
186 отзывов
2800
₽
за всё
Экскурсии по историческому центру Костромы с посещением Сусанинской площади, Торговых рядов, Пожарной каланчи и знакомством с богатой историей города,...
Водные прогулки
5
2 отзыва
7000
₽
за всё
Почувствовать себя капитаном на реке (в Костроме)
5
1 отзыв
7000
₽
за всё
Почувствовать себя капитаном и прогуляться по просторам «Матери-реки»
от
14900
₽
за всё
Повторить путь святыни и увидеть город с воды
5
4 отзыва
от
14900
₽
за всё
Пройти по воде через всю Кострому, взглянуть на город по-новому и больше узнать о нём
5
137 отзывов
1630
₽
за чел.
Пройти по воде через всю Кострому, взглянуть на город по-новому и больше узнать о нём
5
2 отзыва
от
16900
₽
за всё
Красиво сбежать от повседневности
5
33 отзыва
от
11900
₽
за всё
Яркая обзорная экскурсия на комфортном тримаране по рекам Костроме и Волге в пределах центра города
5
3 отзыва
2000
₽
за чел.
Водное путешествие на сапборде, каяке, рафт-банане или водном велосипеде на выбор (в мини-группе)
4.9
8 отзывов
5500
₽
за чел.
Обрести гармонию в неспешном путешествии по самой спокойной водной артерии Костромской области
Туры на автомобиле
5
2 отзыва
6500
₽
за всё
Соединить в одном маршруте сердце города и колыбель династии Романовых
5
5 отзывов
от
8500
₽
за всё
Познакомиться с ключевыми достопримечательностями в необычном формате
5
8 отзывов
5000
₽
за всё
Прочувствовать атмосферу города и расслышать его собственный голос
4.8
49 отзывов
5990
₽
за всё
Автомобильные экскурсии по Костроме с посещением Сусанинской площади, Торговых рядов, Ипатьевского монастыря и набережной Волги. Выберите классический...
5
1 отзыв
15000
₽
за всё
Проследовать по маршруту, вдохновлённому подвигом, о котором помнит вся Россия
5
10 отзывов
14100
₽
за всё
Вспомнить события Смутного времени и подвиг легендарного крестьянина в живописной русской глубинке
5
15 отзывов
9500
₽
за всё
Покормить лосей и познакомиться с изделиями красносельских мастеров
5
35 отзывов
4500
₽
за всё
Подружиться с лосем и угостить его морковкой
5
38 отзывов
6620
₽
за всё
Исследовать центр города и окрестности в компании профессионального гида
Гастрономические туры
5
9 отзывов
2300
₽
за чел.
От идеи до собственного сыра - за одно занятие
5
35 отзывов
1700
₽
за чел.
Убедиться, что Кострому не зря называют сырной столицей России и приготовить авторский деликатес
5
1 отзыв
1400
₽
за чел.
Перенестись в купеческую Кострому, поднять рюмку да закусить бочковым огурчиком
25000
₽
за всё
Интерактивный квест-приключение по центру Костромы с персонажами (Снегурочка, купец) и гидом. Разгадывайте загадки, узнавайте историю, а в конце насла...
5
12 отзывов
от
6000
₽
за всё
Необыкновенная история династии Романовых через призму шоколадных десертов
5
1 отзыв
6000
₽
за всё
Вы прогуляетесь по историческому центру Костромы, разберетесь в хитросплетениях торговых рядов и запомните, где какие из них расположены. Узнаете, как...
6500
₽
за всё
Погрузитесь в секреты забытых профессий старой России. Вас ждет знакомство с особенностями кухни и уличной торговли в Костроме, дегустация особого чая...
5
2 отзыва
7600
₽
за всё
Вы отправитесь в необычный обзорный гастрономический тур в сопровождении гида-купчихи. Экскурсия проходит по исторической части Костромы с посещением ...
4.8
7 отзывов
1650
₽
за чел.
Бри, пармезан, камамбер - делайте ставки, господа
Последние отзывы об экскурсиях по Костромской области
Т
Дата посещения: 8 авг 2026
Отличная прогулка
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М
Дата посещения: 4 авг 2026
Очень интересная экскурсия, полтора часа пролетели незаметно!
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Е
Дата посещения: 28 июл 2026
За полтора часа, которые пролетели незаметно для детей и родителей, узнали интересные детали и о самой реке Волга, и об истории города, людях, вложивших свой вклад в его развитие. Виды красивейшие. Такая прогулка надолго останется в памяти. Спасибо капитану Андрею!
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О
Дата посещения: 25 июл 2026
Всё было великолепно. Огромное спасибо за интересную информацию, за возможность почувствовать себя в роли сыровара. Вежливый, компетентный гид Иван. Огромное спасибо ❤️
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А
Дата посещения: 22 июл 2026
Очень интересный рассказ о городе, спасибо большое нашему гиду.
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К
Дата посещения: 17 июл 2026
Благодарим организаторов за отличную экскурсию. Гидом был мужчина (забыли имя). Впервые встретили трассовую экскурсию на всем протяжении пути ( туда и обратно), было очень интересно! В Плёсе весь маршрут очень хорошо продуман и организован. Спасибо! Обязательно рекомендуем друзьям!
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А
Дата посещения: 16 июл 2026
Очень хорошая экскурсия. Спасибо.
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В
Дата посещения: 20 июл 2026
Супер! Рекомендую!
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Ю
Дата посещения: 12 июл 2026
Огромное спасибо Татьяне, за познавательную и интересную экскурсию.
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Т
Дата посещения: 8 июл 2026
Спасибо огромное Марине! Человек своего дела! Умничка , очень интересно было слушать об истории нашего края, узнали много нового!Ни один
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