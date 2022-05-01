А Артем 5 Отзыв на: Кострома - улиц старинных тесьма Все супер и очень интересно!!!! Спасибо.

И Ирина 5 Отзыв на: Кострома - первое знакомство Путешествуем по золотому кольцу России. В этот раз приехали в Кострому, на 3 дня. Как узнать о городе как можно больше информации? Конечно с помощью экскурсии. Я заранее ее забронировала. В обозначенные день и время у нас произошла встреча с Александром. Мы были вдвоем с сыном-подростком 12-ти лет. Александр, наш экскурсовод, очень приятный молодой человек, хороший рассказчик, начал экскурсию и … 1,5 часа пролетели незаметно. Он очень увлеченно и интересно рассказал о своем городе и крае. Все показал, как наглядно, так и предоставив исторические фото. Мы прошлись по центру города, посмотрели все достопримечательности. Познакомились с значимыми для Костромы, людьми. Узнали о Костроме много интересных фактов и историй. Задали вопросы и получили ответы). Завершение экскурсии произошло на набережной, во всем известной по фильму ротонде, беседке Островского. Александр также порекомендовал нам музеи куда сходить с ребенком, где прогуляться, что ещё посмотреть и т. д. Это был замечательный день! Однозначно рекомендую эту экскурсию, коллектив экскурсоводов. Вы молодцы! Спасибо.

А Анна 4 Отзыв на: Ювелирная история Костромы Интересный небольшой частный музей. Подвал старинного дома, где он находится, впечатляет.

Т Таня 5 Отзыв на: Кострома хлебосольная Дмитрий, большое спасибо, нам все очень понравилось. Очень душевно и интересно. Шашлык супер, очень вкусно.

Е Елена 5 Отзыв на: Знакомьтесь, Кострома Большое спасибо Анне за содержательный и увлекательный рассказ о Костроме, два часа экскурсии прошли незаметно.

Н Наталья 5 Отзыв на: Кострома - первое знакомство Экскурсия очень понравилась! Александр является историком, имеет глубокие познания об истории Костромы и Костромской области. Рассказал множество интересных фактов, о которых нигде не прочитаешь! Не заметили как пролетело время, вместо 1,5 часов, общались 2 часа. Помимо исторических моментов рассказал про сувениры, которые можно привезти в подарок, про кухню и рестораны, где можно попробовать местную кухню. Всем-всем советуем эту экскурсию и гида Александра. Видно, что человек очень любит свой город!!! Спасибо большое за такую великолепную пешую прогулку!!!! Обязательно еще вернемся в Кострому❤️

С Сергей 5 Отзыв на: Кострома - колыбель царей "Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего" (М. Ломоносов), именно в Ипатьевском монастыре эта фраза великого нашего Россиянина обретает свой истинный смысл.

М Максим 5 Отзыв на: Муравьевка: прогулка с секретом Очень живой и интересный экскурсовод. Провел интерактивную экскурсию, с большим интересом, множеством занимательных историй. Мы все остались в восторге. Рекомендую.

Р Роман 5 Отзыв на: Знакомая и неизведанная Кострома - на комфортном минивэне Всем добрый день! Однозначно, Кострома стоит того, чтобы с ней познакомиться. Один из городов, который хранит нашу историю. Маршрут гида Андрея составлен идеально для полной картины о городе и его укладе жизни. Особенно радует, что есть возможность оказаться и на правом берегу. А фотоматериалы, которые сопровождают экскурсию добавляют данному туру еще один "плюс". За эти 8 лет, что я путешествую с Трипстером я приучен, что на любом маршруте есть остановки и выход к локациям из машины. Как оказалось, у Андрея это не было заложено и это меня расстроило. . Но спасибо ему за гибкость и внесение изменений в программу. Город нужно прочувствовать и не только из окна ) Тогда все пазлы сложатся. Проведенным днем и экскурсией я остался доволен. Андрей умеет слышать и умеет найти индивидуальный подход - а это и есть залог успешной экскурсии. Всем ярких путешествий в компании Андрея.

Н Наталья 5 Отзыв на: Кострома - первое знакомство Гид Наталья с удивительной любовью к своему городу рассказала нам про исторические вехи и современность города, дала рекомендации по сувенирам и без проблем согласилась перенести время экскурсии на более удобное нам. Единственный момент - поскольку центр города очень компактный, рекомендуем заказывать экскурсию как можно раньше от времени приезда. Мы пошли на экскурсию на второй день пребывания в Костроме, а большую часть ее центра уже обошли в первый день.

A Andrey 5 Отзыв на: Знакомая и неизведанная Кострома - на комфортном минивэне Андрей пунктуальный, знающий своё дело, крепко подкованный знаниями о городе человек. Экскурсия прошла отлично, с показами старых фото разных времён с того же ракурса где мы находились. На возникающие вопросы Андрей давал исчерпывающие ответы, причём не только стандартно-энциклопедические, но и оригинальные варианты. Всё супер.

L Larisa 5 Отзыв на: Добро пожаловать в Кострому Огромное спасибо за экскурсию. Мы узнали очень много нового и интересного. Замечательный гид и хорошо построен маршрут

С Сергей 5 Отзыв на: Кострома и костромичи Очень понравилось. Получить такое количество исторического материала, который логически вытекал из предыдущего и не создавал исторической свалки - это надо быть профессионалом, любящим свою землю, её историю и гордиться ею. Большое спасибо Анне!

Е Елена 5 Отзыв на: Кострома - первое знакомство Интересная экскурсия, легкая подача материала и приятное знакомство с замечательным гидом Владом, - создали цельное впечатление о городе и его знаменитых людях. Большое вам спасибо, Влад, от нашей семьи. Было душевно, тепло и радостно!

О Ольга 5 Отзыв на: Кострома - первое знакомство Интересно, познавательно, все понравилось!

С Светлана 5 Отзыв на: Многоликая Кострома Добрый день! Очень понравилась экскурсия с Татьяной. Интересно, познавательно, легко и с юмором! Спасибо, Татьяна!

Л Людмила 4 Отзыв на: Кострома - улиц старинных тесьма Нашим гидом была Елизавета. Экскурсия нам понравилась. Был доп. материал (фото несохранившихся памятников, старые карты города и т. п.). Хорошая подача информации, не перегружено датами (которые никто никогда не запоминает))))). Чувствовалось, что Елизавета еще многое нам рассказала бы и показала, если бы не была ограничена временем экскурсии. Конечно, 1.5 часа по центру Костромы пешком - это очень мало. Может быть имеет смысл, на будущее, рассмотреть увеличение продолжительности такой экскурсии. Спасибо!

Е Елена 5 Отзыв на: Красное-на-Волге и лосиная ферма Отличный маршрут и экскурсовод. Андрей показал город изнутри, рассказал историю города и области. Столько интересных мест сама я бы не нашла. Получила огромное удовольствие от поездки и массу приятных впечатлений. Рекомендую

А Алеся 5 Отзыв на: Знакомая и неизведанная Кострома - на комфортном минивэне Экскурсия понравилась. Очень интересно Андрей рассказывал. Отвечал на наши вопросы. Видно сразу, что человек в теме).