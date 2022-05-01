Экскурсии в городах Костромской области
Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Костромской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Индивидуальные экскурсии
3600
₽
за всё
Исследовать центр города и окрестности в компании профессионального гида
от
5200
₽
за всё
В ходе экскурсии вы узнаете, почему город называют «тройной» столицей
от
9000
₽
за всё
Наша экскурсия идеально подойдёт вам, если вы приехали в Кострому с подругами или хотите устроить необычный девичник
3600
₽
за всё
Увлекательная прогулка по древневолжскому городу, открывающая юным любителям истории самые красивые
5
1 отзыв
2900
₽
за всё
Узнать, как Годуновы, Романовы и простые костромичи шили нарядное провинциальное платье города
5
1 отзыв
от
8500
₽
за всё
Посетить лосеферму, родовую вотчину Годуновых, ювелирную столицу России и могилы потомков Сусанина
5000
₽
за всё
Вряд ли возможно объять необъятное и за 4 часа экскурсии увидеть ВСЁ
5
25 отзывов
от
5200
₽
за всё
Авто-путешествие с остановками в знаковых местах в сопровождении живых и увлекательных историй
Групповые экскурсии
1170
₽
за чел.
Поймать красочный закат над Волгой, проплыть на досках и полюбоваться панорамами города с воды
от
3250
₽
за чел.
Приглашаем вас в старинный город Кострому! Мы побываем в Ипатьевском монастыре, откуда был призван на царство Михаил
4.7
34 отзыва
700
₽
за чел.
Познакомиться с городом на групповой экскурсии и услышать о важных вехах в его летописи
4.9
18 отзывов
1100
₽
за чел.
Пообщаться с лесными великанами, покормить животных и услышать удивительное об их повадках
4
2 отзыва
1800
₽
за чел.
Там русский дух, там Русью пахнет…
4.7
36 отзывов
2300
₽
за чел.
Прокатиться на теплоходе и заглянуть в музей Левитана - поездка из Костромы
3.7
6 отзывов
1800
₽
за чел.
Увидеть благородных животных и познакомиться с искусным ремеслом - из Костромы
4.7
18 отзывов
1700
₽
за чел.
Увидеть главные памятники и святыни, познакомиться с историей города и азами льняного промысла
Обзорные по городам
3600
₽
за всё
Исследовать центр города и окрестности в компании профессионального гида
3600
₽
за всё
Увлекательная прогулка по древневолжскому городу, открывающая юным любителям истории самые красивые
5
25 отзывов
от
5200
₽
за всё
Авто-путешествие с остановками в знаковых местах в сопровождении живых и увлекательных историй
2400
₽
за всё
Вас ждёт приятное знакомство с вечерней Костромой в компании одного из сотрудников музея-заповедника
4.6
28 отзывов
2600
₽
за всё
Познакомиться с историей города и увидеть его главные места с профессиональным гидом
5
39 отзывов
от
4200
₽
за всё
Изучить главные памятники города, услышать легенды московского ровесника и проникнуться его обаянием
5
49 отзывов
3000
₽
за всё
Погулять по историческому центру и рассмотреть его архитектурные ансамбли с профессиональным гидом
4.5
16 отзывов
1960
₽
за всё
Главные достопримечательности старинного русского города на душевной обзорной экскурсии
Водные прогулки
4.7
36 отзывов
2300
₽
за чел.
Прокатиться на теплоходе и заглянуть в музей Левитана - поездка из Костромы
Туры на автомобиле
3600
₽
за всё
Исследовать центр города и окрестности в компании профессионального гида
5
1 отзыв
от
8500
₽
за всё
Посетить лосеферму, родовую вотчину Годуновых, ювелирную столицу России и могилы потомков Сусанина
5
25 отзывов
от
5200
₽
за всё
Авто-путешествие с остановками в знаковых местах в сопровождении живых и увлекательных историй
4
2 отзыва
1800
₽
за чел.
Там русский дух, там Русью пахнет…
5
1 отзыв
от
11200
₽
за всё
Сравнить двух волжских соседей и дополнить представление об ожерелье Золотого кольца
Гастрономические туры
4.5
4 отзыва
3500
₽
за всё
Увидеть памятники города с берега реки, погрузиться в стрелецкий быт и угоститься шашлыком
от
15000
₽
за всё
Увлекательнейшая экскурсия для мини группы на автомобиле Nissan X-Trail с персональным гидом по Волгореченскому рыбному
4.7
16 отзывов
4000
₽
за всё
Узнать о кулинарных традициях города, оценить местные деликатесы и попробовать вкуснейший расстегай
5
63 отзыва
1950
₽
за чел.
Раскрыть знаковые и тайные места уютного города и узнать о нем самое интересное
Последние отзывы об экскурсиях по Костромской области
- ААртем1 мая 2022Отзыв на: Кострома - улиц старинных тесьмаВсе супер и очень интересно!!!! Спасибо.
- ИИрина1 мая 2022Путешествуем по золотому кольцу России. В этот раз приехали в Кострому, на 3 дня. Как узнать о городе как можно больше информации? Конечно с помощью экскурсии. Я заранее ее забронировала. В обозначенные день и время у нас произошла встреча с Александром. Мы были вдвоем с сыном-подростком 12-ти лет. Александр, наш экскурсовод, очень приятный молодой человек, хороший рассказчик, начал экскурсию и … 1,5 часа пролетели незаметно. Он очень увлеченно и интересно рассказал о своем городе и крае. Все показал, как наглядно, так и предоставив исторические фото. Мы прошлись по центру города, посмотрели все достопримечательности. Познакомились с значимыми для Костромы, людьми. Узнали о Костроме много интересных фактов и историй. Задали вопросы и получили ответы). Завершение экскурсии произошло на набережной, во всем известной по фильму ротонде, беседке Островского. Александр также порекомендовал нам музеи куда сходить с ребенком, где прогуляться, что ещё посмотреть и т. д. Это был замечательный день! Однозначно рекомендую эту экскурсию, коллектив экскурсоводов. Вы молодцы! Спасибо.
- ААнна1 мая 2022Отзыв на: Ювелирная история КостромыИнтересный небольшой частный музей. Подвал старинного дома, где он находится, впечатляет.
- ТТаня30 апреля 2022Отзыв на: Кострома хлебосольнаяДмитрий, большое спасибо, нам все очень понравилось. Очень душевно и интересно. Шашлык супер, очень вкусно.
- ЕЕлена26 апреля 2022Отзыв на: Знакомьтесь, КостромаБольшое спасибо Анне за содержательный и увлекательный рассказ о Костроме, два часа экскурсии прошли незаметно.
- ННаталья26 апреля 2022Экскурсия очень понравилась! Александр является историком, имеет глубокие познания об истории Костромы и Костромской области. Рассказал множество интересных фактов, о которых нигде не прочитаешь! Не заметили как пролетело время, вместо 1,5 часов, общались 2 часа. Помимо исторических моментов рассказал про сувениры, которые можно привезти в подарок, про кухню и рестораны, где можно попробовать местную кухню. Всем-всем советуем эту экскурсию и гида Александра. Видно, что человек очень любит свой город!!! Спасибо большое за такую великолепную пешую прогулку!!!! Обязательно еще вернемся в Кострому❤️
- ССергей26 апреля 2022Отзыв на: Кострома - колыбель царей"Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего" (М. Ломоносов), именно в Ипатьевском монастыре эта фраза великого нашего Россиянина обретает свой истинный смысл.
- ММаксим25 апреля 2022Отзыв на: Муравьевка: прогулка с секретомОчень живой и интересный экскурсовод. Провел интерактивную экскурсию, с большим интересом, множеством занимательных историй. Мы все остались в восторге. Рекомендую.
- РРоман25 апреля 2022Всем добрый день! Однозначно, Кострома стоит того, чтобы с ней познакомиться. Один из городов, который хранит нашу историю. Маршрут гида Андрея составлен идеально для полной картины о городе и его укладе жизни. Особенно радует, что есть возможность оказаться и на правом берегу. А фотоматериалы, которые сопровождают экскурсию добавляют данному туру еще один "плюс". За эти 8 лет, что я путешествую с Трипстером я приучен, что на любом маршруте есть остановки и выход к локациям из машины. Как оказалось, у Андрея это не было заложено и это меня расстроило. . Но спасибо ему за гибкость и внесение изменений в программу. Город нужно прочувствовать и не только из окна ) Тогда все пазлы сложатся. Проведенным днем и экскурсией я остался доволен. Андрей умеет слышать и умеет найти индивидуальный подход - а это и есть залог успешной экскурсии. Всем ярких путешествий в компании Андрея.
- ННаталья25 апреля 2022Гид Наталья с удивительной любовью к своему городу рассказала нам про исторические вехи и современность города, дала рекомендации по сувенирам и без проблем согласилась перенести время экскурсии на более удобное нам. Единственный момент - поскольку центр города очень компактный, рекомендуем заказывать экскурсию как можно раньше от времени приезда. Мы пошли на экскурсию на второй день пребывания в Костроме, а большую часть ее центра уже обошли в первый день.
- AAndrey24 апреля 2022Андрей пунктуальный, знающий своё дело, крепко подкованный знаниями о городе человек. Экскурсия прошла отлично, с показами старых фото разных времён с того же ракурса где мы находились. На возникающие вопросы Андрей давал исчерпывающие ответы, причём не только стандартно-энциклопедические, но и оригинальные варианты. Всё супер.
- LLarisa24 апреля 2022Отзыв на: Добро пожаловать в КостромуОгромное спасибо за экскурсию. Мы узнали очень много нового и интересного. Замечательный гид и хорошо построен маршрут
- ССергей22 апреля 2022Отзыв на: Кострома и костромичиОчень понравилось. Получить такое количество исторического материала, который логически вытекал из предыдущего и не создавал исторической свалки - это надо быть профессионалом, любящим свою землю, её историю и гордиться ею. Большое спасибо Анне!
- ЕЕлена21 апреля 2022Интересная экскурсия, легкая подача материала и приятное знакомство с замечательным гидом Владом, - создали цельное впечатление о городе и его знаменитых людях. Большое вам спасибо, Влад, от нашей семьи. Было душевно, тепло и радостно!
- ООльга21 апреля 2022Интересно, познавательно, все понравилось!
- ССветлана21 апреля 2022Отзыв на: Многоликая КостромаДобрый день! Очень понравилась экскурсия с Татьяной. Интересно, познавательно, легко и с юмором! Спасибо, Татьяна!
- ЛЛюдмила20 апреля 2022Отзыв на: Кострома - улиц старинных тесьмаНашим гидом была Елизавета. Экскурсия нам понравилась. Был доп. материал (фото несохранившихся памятников, старые карты города и т. п.). Хорошая подача информации, не перегружено датами (которые никто никогда не запоминает))))). Чувствовалось, что Елизавета еще многое нам рассказала бы и показала, если бы не была ограничена временем экскурсии. Конечно, 1.5 часа по центру Костромы пешком - это очень мало. Может быть имеет смысл, на будущее, рассмотреть увеличение продолжительности такой экскурсии. Спасибо!
- ЕЕлена19 апреля 2022Отзыв на: Красное-на-Волге и лосиная фермаОтличный маршрут и экскурсовод. Андрей показал город изнутри, рассказал историю города и области. Столько интересных мест сама я бы не нашла. Получила огромное удовольствие от поездки и массу приятных впечатлений. Рекомендую
- ААлеся19 апреля 2022Экскурсия понравилась. Очень интересно Андрей рассказывал. Отвечал на наши вопросы. Видно сразу, что человек в теме).
- ААнастасия18 апреля 2022Очень приятно провели время, узнав основные исторические вехи в истории Костромы. Огромное спасибо Дмитрию за прекрасную экскурсию! Хотелось бы отдельно отметить вежливость, тактичность, эрудицию и интересную подачу материала. И конечно же пожелать Дмитрию покорения новых высот, удачи и успехов на выбранном пути!