читать дальше уменьшить вопрос не остался без ответа! Кострома красавица! В гостях у лосей, с удовольствием слушали гида Ольгу! Кормили лосят морковкой! Марина посоветовала попробовать сырное мороженное 🍦 класс! Спасибо! Теперь только у вам и только с вами!

Спасибо огромное Марине! Человек своего дела! Умничка , очень интересно было слушать об истории нашего края, узнали много нового!Ни один