Илья проводит ещё 1 экскурсию

Атмосферный трекинг в долине реки Мзымта

Пройти по старой Краснополянской дороге через ущелье Ахцу к водопаду Пасть дракона

Илья
Илья – Гид из Красной поляны
Этот маршрут хорош круглый год.

Летом прогулка 👣 пройдет в тени вдоль горных рек, поэтому не будет жарко.

В другие сезоны, даже когда погода не радует, мы полюбуемся пейзажами и сравним старую дорогу в Красную Поляну с новой.

Вас ждут не бессмысленные утомляющие переходы, но тихие живописные места, нескучные рассказы и желание постоянно фотографировать!
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • От 7 150 ₽ за экскурсию

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Атмосферный трекинг в долине реки Мзымта
Атмосферный трекинг в долине реки Мзымта

Что вас ожидает

Интересный дружеский мини-поход
Из Красной Поляны мы доедем до ущелья Ахцу, откуда стартует наш трекинг. Это самая узкая часть долины Мзымты — и здесь вас ждут вертикальные скалы, речные пороги, потрясающие террасы. Мы полюбуемся ущельем с разных сторон, в том числе там, где бывают только спортсмены-каякеры. Попутно я расскажу об освоении Красной Поляны, строительстве дороги и развитии курортов.

Пасть дракона
Так называется водопад, который станет целью прогулки. Он расположился в каменной чаше, куда редко попадают солнечные лучи. Весной вы увидите мощный поток, а в остальные сезоны — образец тропического уединения. При желании и подходящей погоде мы заберемся к развалинам древней крепости.

Организационные детали

  • Экскурсия ⛳ начинается уже в поселке Красная Поляна, куда вам нужно добраться самостоятельно
  • Трансфер из отелей Красной Поляны и Розы Хутор включен в стоимость
  • Вам не потребуется никакое специальное снаряжение, подойдет обычная удобная одежда и спортивная обувь
  • Не рекомендую брать на эту экскурсию ⛳ детей до 12 лет. Им будут не очень понятны атмосфера и рассказ. В некоторых местах мы будем близко подходить к обрыву, и без должного самоконтроля это может быть опасно.
Начало и место завершения
🚩 в Красной Поляне или по договоренности
Атмосферный трекинг в долине реки Мзымта
Атмосферный трекинг в долине реки Мзымта
Атмосферный трекинг в долине реки Мзымта
Атмосферный трекинг в долине реки Мзымта
Атмосферный трекинг в долине реки Мзымта
Атмосферный трекинг в долине реки Мзымта
Атмосферный трекинг в долине реки Мзымта
Атмосферный трекинг в долине реки Мзымта
Атмосферный трекинг в долине реки Мзымта
Атмосферный трекинг в долине реки Мзымта
Атмосферный трекинг в долине реки Мзымта

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Илья
Илья
Привет! Меня зовут Илья и я путешественник. Покатался по России, по Европе, жил в разных городах. А теперь хочу поделиться своими ощущениями и показать необычные места. Как и вы, я люблю природу и умею находить потрясающие пейзажи. Никогда не проводил массовых экскурсий, поэтому вы не устанете от бесконечного потока механических слов, но будете видеть и слышать, ощущать места, в которых окажетесь.
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Илья проводит ещё 1 экскурсию

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