Илья проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Интересный дружеский мини-поход

Из Красной Поляны мы доедем до ущелья Ахцу, откуда стартует наш трекинг. Это самая узкая часть долины Мзымты — и здесь вас ждут вертикальные скалы, речные пороги, потрясающие террасы. Мы полюбуемся ущельем с разных сторон, в том числе там, где бывают только спортсмены-каякеры. Попутно я расскажу об освоении Красной Поляны, строительстве дороги и развитии курортов.

Пасть дракона

Так называется водопад, который станет целью прогулки. Он расположился в каменной чаше, куда редко попадают солнечные лучи. Весной вы увидите мощный поток, а в остальные сезоны — образец тропического уединения. При желании и подходящей погоде мы заберемся к развалинам древней крепости.

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