Двухдневный арт-поход в горы

Пройти по лучшему маршруту Красной Поляны, переночевать под звездами и написать картину с художником

Активный отдых, горы и творчество — как вам такое трио? В группе до 6 человек вы отправитесь в треккинг по потрясающему Бзерпинскому карнизу и его окрестностям.

Искупаетесь в горном озере и надышитесь ароматами колхидского леса.

Вечером устроим атмосферный ужин с песнями.

А утром — акварельный пленэр, в котором могут участвовать даже новички!
Двухдневный арт-поход в горы
Двухдневный арт-поход в горы
Двухдневный арт-поход в горы
Двухдневный арт-поход в горы
Двухдневный арт-поход в горы
Двухдневный арт-поход в горы
Двухдневный арт-поход в горы
Двухдневный арт-поход в горы
Двухдневный арт-поход в горы
Двухдневный арт-поход в горы
Двухдневный арт-поход в горы
Двухдневный арт-поход в горы
Двухдневный арт-поход в горы
Двухдневный арт-поход в горы
Двухдневный арт-поход в горы
Двухдневный арт-поход в горы

Что вас ожидает

Первый день: путешествие по бзерпинским красотам

Маршрут пролегает по территории Кавказского государственного природного биосферного заповедника. Начало пешей части — приют Пихтовый, верхняя станция канатной дороги ГЛК «Альпика-Сервис». Далее — зона реликтового колхидского леса, а затем альпийская часть с разнообразием цветов, цветущих рододендронов и краснокнижных растений.

Поднявшись до урочища Бзерпинский карниз, вы начнете обустраиваться на ночевку. Как правило, еще остается время для посещения горного озера, где приятно искупаться: ледяная вода быстро восстановит силы и снимет усталость прошедшего дня.

Второй день: акварельный пленэр

Не так важно, профессиональный вы художник, любитель или держали кисточку последний раз в детском саду — рисовать в горах понравится каждому, ведь сама природа вдохновляет! Новичкам мы покажем простые техники, и вы самостоятельно напишете свою первую картину под чутким руководством опытного художника.

Далее — вкусный обед и спуск вниз. Возвращаемся в стартовую точку к 18 часам. После, по желанию, вы сможете сходить в баньку, расслабиться в чане с тёплой эвкалиптовой водой, хорошенько попариться веничками, окунуться в бассейн с горной водой и отведать травяного чая.

Организационные детали

Характеристики маршрута

  • Протяженность: 14 км — до карниза и обратно до станции «Приют Пихтовый» (набор высоты 600 метров); радиальный выход во второй день: 8 км — на вершину пика Бзерпи и обратно до Бзерпинского карниза (набор высоты 350 метров)
  • Среднее время движения 5-8 ч

В стоимость включено

  • билет на подъемник по канатной дороге Альпика-3S (скипас), подъем и спуск
  • посещение Кавказского природного биосферного заповедника на 2 дня
  • все материалы для творчества
  • питание
  • местный трансфер по горному кластеру Красная Поляна
  • рюкзак
  • палатка
  • спальник с индивидуальным гигиеническим вкладышем (стирается после каждого гостя)
  • коврик
  • треккинговые палки

Скидки

  • Для семьи (2 взрослых и ребенок) — 20%; для пары — 10%; для групп от 7 человек — 15%
  • При наличии собственного туристического снаряжения (рюкзак, палатка, спальник, коврик, посуда) — стоимость уменьшается на 5000 рублей.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в селе Эстосадок
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Daniel
Daniel
Привет! Меня зовут Данил, я профессиональный горный гид, художник и организатор авторских туров. Специализируюсь на активном отдыхе в горах — фрирайд, скитур, восхождения, треккинги, хайкинги, горный велосипед, виа-феррата. Мастер спорта по альпинизму, марафонец, айронмен. Увлекаюсь ски-альпинизмом, восточной философией, рисую. Любимые техники — акварель, масло, графика, скетчинг маркерами; любимая тема — люди и горы. Уникальность моих туров выражается фразой: в путешествиях всегда есть место творчеству! Три моих главных качества: надежность, адекватность, креативность. Моя миссия — помочь вам безопасно и активно отдохнуть, а также лучше познать себя и мир через творчество в путешествиях.
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