Маршрут пролегает по территории Кавказского государственного природного биосферного заповедника. Начало пешей части — приют Пихтовый, верхняя станция канатной дороги ГЛК «Альпика-Сервис». Далее — зона реликтового колхидского леса, а затем альпийская часть с разнообразием цветов, цветущих рододендронов и краснокнижных растений.
Поднявшись до урочища Бзерпинский карниз, вы начнете обустраиваться на ночевку. Как правило, еще остается время для посещения горного озера, где приятно искупаться: ледяная вода быстро восстановит силы и снимет усталость прошедшего дня.
Не так важно, профессиональный вы художник, любитель или держали кисточку последний раз в детском саду — рисовать в горах понравится каждому, ведь сама природа вдохновляет! Новичкам мы покажем простые техники, и вы самостоятельно напишете свою первую картину под чутким руководством опытного художника.
Далее — вкусный обед и спуск вниз. Возвращаемся в стартовую точку к 18 часам. После, по желанию, вы сможете сходить в баньку, расслабиться в чане с тёплой эвкалиптовой водой, хорошенько попариться веничками, окунуться в бассейн с горной водой и отведать травяного чая.