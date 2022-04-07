Что вас ожидает

Удивительная флора и природное разнообразие

Влажный климат этих гор делает свое дело — наш путь лежит через альпийские луга, высокие папоротники, заросли знаменитого цветка рододендрон, буковые и пихтовые леса. Мы не пропустим озеро Зеркальное, где получаются эффектные кадры с отражением на водной глади. Кроме того, пройдем несколько климатических зон с впечатляющим рельефом: увидим каменные осыпи, хребты, водопады и даже ледники.

Сногсшибательные виды

Они ждут вас на вершине главного хребта Ачишхо. На высоте 2390 метров над уровнем моря перед вами предстанет значительная часть Кавказского хребта, а повернувшись на 180 градусов, вы увидите черноморское побережье.

О природе и истории Сочи с любовью

Я сочинец в пятом поколении, поэтому с радостью расскажу вам о своем «доме». О хрониках и современной жизни города, о географии региона и о встречающихся здесь животных. Никаких пересказов Википедии — только знания и эмоции от человека, который здесь вырос.

Организационные детали

Протяженность маршрута более 20 км, набор высоты +2000 м, поэтому для качественного прохождения тропы от вас требуется выносливость и уверенность в своих силах.

Что входит в стоимость, а что — нет

Включен трансфер от Розы Хутор или Красной Поляны до начала пешего маршрута и обратно. Если вы едете из Сочи или Адлера, то вам нужно самостоятельно добраться до горнолыжных курортов из Сочи или Адлера (на электричке, автобусе, такси или личном авто) либо мы организуем трансфер (по договоренности)

Включен горный чай или кофе в турке на вершине Ачишхо

Дополнительно оплачивается пропуск в Кавказский заповедник (300 руб. /чел.)

Что взять с собой