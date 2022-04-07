Поход в горы Ачишхо: самое влажное место России

Подняться на высоту 2390 м через живописные горы Красной Поляны и узнать о кавказской природе

Индивидуальная
Современных туристов, любящих горы, сложно впечатлить, но треккинг на Ачишхо не оставит вас равнодушными — уж очень тропа насыщена приключениями и видами! Поход на этот хребет обычно занимает 2-3 дня, но мы пойдем по секретному маршруту.

Вы полюбуетесь альпийскими лугами, горными пиками, водопадами и озером Зеркальное, а я расскажу об истории и природе Сочи.
Поход в горы Ачишхо: самое влажное место России
Поход в горы Ачишхо: самое влажное место России
Поход в горы Ачишхо: самое влажное место России
Поход в горы Ачишхо: самое влажное место России
Поход в горы Ачишхо: самое влажное место России
Поход в горы Ачишхо: самое влажное место России
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Удивительная флора и природное разнообразие

Влажный климат этих гор делает свое дело — наш путь лежит через альпийские луга, высокие папоротники, заросли знаменитого цветка рододендрон, буковые и пихтовые леса. Мы не пропустим озеро Зеркальное, где получаются эффектные кадры с отражением на водной глади. Кроме того, пройдем несколько климатических зон с впечатляющим рельефом: увидим каменные осыпи, хребты, водопады и даже ледники.

Сногсшибательные виды

Они ждут вас на вершине главного хребта Ачишхо. На высоте 2390 метров над уровнем моря перед вами предстанет значительная часть Кавказского хребта, а повернувшись на 180 градусов, вы увидите черноморское побережье.

О природе и истории Сочи с любовью

Я сочинец в пятом поколении, поэтому с радостью расскажу вам о своем «доме». О хрониках и современной жизни города, о географии региона и о встречающихся здесь животных. Никаких пересказов Википедии — только знания и эмоции от человека, который здесь вырос.

Организационные детали

Протяженность маршрута более 20 км, набор высоты +2000 м, поэтому для качественного прохождения тропы от вас требуется выносливость и уверенность в своих силах.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включен трансфер от Розы Хутор или Красной Поляны до начала пешего маршрута и обратно. Если вы едете из Сочи или Адлера, то вам нужно самостоятельно добраться до горнолыжных курортов из Сочи или Адлера (на электричке, автобусе, такси или личном авто) либо мы организуем трансфер (по договоренности)
  • Включен горный чай или кофе в турке на вершине Ачишхо
  • Дополнительно оплачивается пропуск в Кавказский заповедник (300 руб. /чел.)

Что взять с собой

  • Прохождение маршрута займет 10-12 часов, поэтому возьмите с собой снеки для перекуса и порцию для полноценного обеда
  • Обязательно иметь при себе минимум 1,5 л воды на человека (по пути также будут родники)
  • Из-за высокой влажности и высот на вершине даже летом может быть прохладно, поэтому захватите кофту/куртку

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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