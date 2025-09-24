-
10%
Мини-группа
до 10 чел.
Кронштадт - хранитель морского флота
Откройте для себя Кронштадт, город-остров с богатой морской историей. Прогулка по историческим местам и знакомство с величественным Морским собором
Начало: В районе Гостиного двора Кронштадта
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30 и 15:00
Сегодня в 11:30
26 сен в 15:00
1620 ₽
1800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Кронштадту
Погрузитесь в атмосферу Кронштадта, где морская романтика сочетается с богатой историей. Откройте для себя ключевые достопримечательности города
4 окт в 15:00
11 окт в 11:00
от 6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Музей военно-морской славы
Откройте для себя захватывающую историю военно-морского флота России в Кронштадте. Погрузитесь в мир экспозиций и подводных лодок
Начало: В здании музея
28 сен в 11:00
4 окт в 11:00
10 000 ₽ за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Экскурсии 2025»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кронштадте
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Кронштадте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Кронштадту в сентябре 2025
Сейчас в Кронштадте в категории "Экскурсии 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 1620 до 10 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте экскурсию в Кронштадте на 2025 год по теме «Экскурсии 2025», 7 ⭐ отзывов, цены от 1620₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь