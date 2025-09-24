Мои заказы

Экскурсии 2025

Кронштадт - хранитель морского флота! (в мини-группе)
Пешая
2.5 часа
-
10%
5 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Кронштадт - хранитель морского флота
Откройте для себя Кронштадт, город-остров с богатой морской историей. Прогулка по историческим местам и знакомство с величественным Морским собором
Начало: В районе Гостиного двора Кронштадта
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30 и 15:00
Сегодня в 11:30
26 сен в 15:00
1620 ₽1800 ₽ за человека
Обзорная экскурсия по Кронштадту
Пешая
2.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Кронштадту
Погрузитесь в атмосферу Кронштадта, где морская романтика сочетается с богатой историей. Откройте для себя ключевые достопримечательности города
4 окт в 15:00
11 окт в 11:00
от 6000 ₽ за всё до 10 чел.
Музей военно-морской славы в Кронштадте
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Музей военно-морской славы
Откройте для себя захватывающую историю военно-морского флота России в Кронштадте. Погрузитесь в мир экспозиций и подводных лодок
Начало: В здании музея
28 сен в 11:00
4 окт в 11:00
10 000 ₽ за всё до 10 чел.

