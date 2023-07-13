2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
«Карусель Бульварного кольца»: прогулка по московским бульварам
Начало: Пушкинская площадь. У памятника А.С. Пушкина
Расписание: По расписанию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 500₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Мистическое Коломенское и овраг - портал времени
Начало: У Спасских ворот государева двора
Расписание: Провожу экскурсию индивидуально под удобное для вас время.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 000₽ за всё до 6 чел.
2 часа
Групповая
до 15 чел.
В гости к Мироновым по переулкам Старого Арбата
Начало: На выходе из м. Смоленская
Расписание: по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
1 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья13 июля 2023Приятный гид, хорошо общалась, задействовала всех, интересно и познавательно. Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Зеленое кольцо Москвы»
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