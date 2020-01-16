4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Знакомство с тремя эпохами морского города на обзорной прогулке

Роман
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Роман – ваш гид
Стоит только приехать в Новороссийск — и вас сразу покорит архитектурный облик улочек в «средиземноморском стиле», богатая история и морские панорамы! На прогулке я расскажу, как складывался и дошел до наших дней новороссийский контраст эпох, кто и как открывал для России южное «Окно в Европу» почти два столетия назад.

Вы пройдете по всем знаковым местам Новороссийска, прикоснетесь к культурной жизни города, его славному прошлому и современным тенденциям.
1050 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча у здания Центральной городской библиотеки
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У этой экскурсии4 отзыва
4.75
Новороссийск — имперский, советский и современный
Новороссийск — имперский, советский и современный

Что вас ожидает

Новороссийск — город трех эпох
Мы прогуляемся по историческому центру города, осматривая сохранившиеся объекты культурного наследия Новороссийска. Вы пройдете по великолепной набережной, собравшей вместе достопримечательности трех эпох, полюбуетесь живописной бухтой и горами Маркотхского хребта с индустриальными карьерами и телевышкой. Вы насладитесь потрясающей панорамой одного из крупнейших морских портов с его причалами и пароходами, особенно красочными в свете вечерних огней, и узнаете историю всей этой красоты.

Морская слава России
Вы впечатлитесь мощью знаменитого крейсера-музея «Михаил Кутузов», на котором побывал сам Юрий Гагарин. Разгадаете тайну новороссийской «тарелки», «приземлившейся» на Морском вокзале, и узнаете, где можно увидеть настоящих Гардемаринов. Рассмотрите постамент с редчайшим торпедным катером, древние якоря и орудия с ядрами, найденные во время археологических раскопок или поднятые со дна моря. И откроете секрет, как дойти до середины глубоководной Цемесской бухты, даже не намочив ноги.

Современные реалии Новороссийска
В современной части города — Новосити — вы оцените, пожалуй, самую кинематографичную и медийную локацию города и узнаете от меня, как она стала таковой и какую роль в этом сыграл Центральный новороссийский стадион «Труд». А еще неподалеку вы увидите гигантскую пивную «бочку», как в сказке про Гулливера!

Организационные детали

При желании по окончании экскурсии возможен подъем на крейсер-музей «Михаил Кутузов», вход оплачивается отдельно в кассе музея.

Новороссийск — имперский, советский и современный
Новороссийск — имперский, советский и современный
Новороссийск — имперский, советский и современный
Новороссийск — имперский, советский и современный
Новороссийск — имперский, советский и современный
Новороссийск — имперский, советский и современный
Новороссийск — имперский, советский и современный
Новороссийск — имперский, советский и современный
Новороссийск — имперский, советский и современный
Новороссийск — имперский, советский и современный
Новороссийск — имперский, советский и современный
Новороссийск — имперский, советский и современный
Новороссийск — имперский, советский и современный
Новороссийск — имперский, советский и современный
Новороссийск — имперский, советский и современный
Новороссийск — имперский, советский и современный

Экскурсия проводится в будние дни в 18:00, в субботу и воскресенье в 16:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 4 человек.
  • Местов встречи для начала тура у здания Центральной городской библиотеки.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Роман
Роман
Живу в Новороссийске с детства. Глубоко познав его историю, географию и культуру, а также путешествуя по России и Миру, знаю, чем увлечь и что показать любознательным путешественникам на основе лучших практик! Получил признание в известных историко-культурных конкурсах и event-проектах. Присоединяйтесь, со мной — интересно!
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

16 января 2020
Хорошая экскурсия. Толковый гид. Владеет малоизвестными фактами и занятно их подает.
2 мая 2019
Роман провёл превосходную экскурсию, рассказывая со спокойной уверенностью и уважением к городу. Новороссийск раскрылся массой интересных фактов и деталей. Детям очень понравилось, они сказали написать 30 положительных отзывов!! Очень рекомендуем!
5 октября 2018
Экскурсия, которую провёл Роман, оказалась интересной и увлекательной, а гид - отличным рассказчиком и знатоком города, его истории и достопримечательностей.
Рекомендую всем, кто хочет познакомиться с Новороссийском.
26 августа 2018
Экскурсию Роман провел очень содержательную и занимательную. Много знает и хорошо доносит до слушателя. Большое спасибо за интересный и содержательный рассказ.

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