Парк львов Тайган и Белая скала из Новороссийска

Оценить самую красивую гору степного Крыма и понаблюдать за дикими животными в сафари-парке

Индивидуальная
Приглашаю в насыщенное и очень живописное путешествие, которое понравится взрослым и детям! Вы посетите настоящее ранчо и познакомитесь с тиграми, львами, ламами, яками и жирафами в парке Тайган.

А еще подниметесь на вершину известняковой Белой скалы и насладитесь шикарными панорамами.

Я не дам вам заскучать и расскажу интересные факты о традициях, истории, кухне Крыма.
Парк львов Тайган и Белая скала из Новороссийска
Парк львов Тайган и Белая скала из Новороссийска
Парк львов Тайган и Белая скала из Новороссийска
Парк львов Тайган и Белая скала из Новороссийска
Парк львов Тайган и Белая скала из Новороссийска
Парк львов Тайган и Белая скала из Новороссийска
Парк львов Тайган и Белая скала из Новороссийска
Парк львов Тайган и Белая скала из Новороссийска
Парк львов Тайган и Белая скала из Новороссийска
Парк львов Тайган и Белая скала из Новороссийска
Парк львов Тайган и Белая скала из Новороссийска
Парк львов Тайган и Белая скала из Новороссийска
Парк львов Тайган и Белая скала из Новороссийска
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Величественная Белая скала

Ак-Кая, или Белая скала — одна из «визитных карточек» Крыма. Вы узнаете, как она образовалась, почему она постоянно меняет цвет и какое политическое значение скала имела во времена Крымского ханства. Подниметесь на ее вершину и полюбуетесь живописным видом на окрестности. А еще я покажу расположенное неподалеку важное историческое место, где Суворов вел переговоры с турецкими военными.

Путешествие в мир животных

По пути в парк Тайган мы заедем на настоящее ранчо, где вы сможете покормить лошадей и отведать в кафе традиционные крымскотатарские блюда. В Тайгане вас ждет знакомство с миром диких зверей. Это не зоопарк, а сафари-парк — животные находятся здесь в огромных природных вольерах, приближенных к их естественной среде обитания. Вы увидите львов, тигров, медведей, жирафов, слонов, яков, лам и птиц. Понаблюдаете за их повадками, сможете покормить даже львов и тигров!

Организационные детали

  • Билеты в парк Тайган не включены в стоимость: взрослые — 1500 рублей, дети с 3 до 10 лет — 750 рублей, дети до 3 лет — бесплатно. Оплатить входные билеты можно только наличными, карты не принимаются.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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