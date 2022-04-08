Что вас ожидает

Величественная Белая скала

Ак-Кая, или Белая скала — одна из «визитных карточек» Крыма. Вы узнаете, как она образовалась, почему она постоянно меняет цвет и какое политическое значение скала имела во времена Крымского ханства. Подниметесь на ее вершину и полюбуетесь живописным видом на окрестности. А еще я покажу расположенное неподалеку важное историческое место, где Суворов вел переговоры с турецкими военными.

Путешествие в мир животных

По пути в парк Тайган мы заедем на настоящее ранчо, где вы сможете покормить лошадей и отведать в кафе традиционные крымскотатарские блюда. В Тайгане вас ждет знакомство с миром диких зверей. Это не зоопарк, а сафари-парк — животные находятся здесь в огромных природных вольерах, приближенных к их естественной среде обитания. Вы увидите львов, тигров, медведей, жирафов, слонов, яков, лам и птиц. Понаблюдаете за их повадками, сможете покормить даже львов и тигров!

Организационные детали