Барная экскурсия — отличный способ за бокалом вина и в компании единомышленников узнать историю местного виноделия, уходящую в античные времена. Мы прогуляемся по центру Новороссийска, заглянем в винные бары и продегустируем лучшие образцы. А в конце прогулки вы сможете приобрести понравившиеся вина в фирменном магазине.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

История и дегустация

Мы пройдёмся по центру города и зайдём в 3 бара-представителя виноделен черноморского побережья. Специалист расскажет вам о виноделии в регионе, особенностях производства вина и обратит особое внимание на раскрытие вкусов. Вы узнаете, что такое кюве, ремюаж, дегоржаж и при чём здесь Вдова Клико, какая бывает «дичь» в винном мире и где «шары у колдуна», что такое голодриги и чем он хорош.

В конце экскурсии мы зайдём в магазин, где вы сможете купить вино от местных производителей.

Организационные детали