Прикоснуться к эстетике жизни на черноморском побережье и попробовать лучшие сорта местных вин
Барная экскурсия — отличный способ за бокалом вина и в компании единомышленников узнать историю местного виноделия, уходящую в античные времена. Мы прогуляемся по центру Новороссийска, заглянем в винные бары и продегустируем лучшие образцы. А в конце прогулки вы сможете приобрести понравившиеся вина в фирменном магазине.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
История и дегустация
Мы пройдёмся по центру города и зайдём в 3 бара-представителя виноделен черноморского побережья. Специалист расскажет вам о виноделии в регионе, особенностях производства вина и обратит особое внимание на раскрытие вкусов. Вы узнаете, что такое кюве, ремюаж, дегоржаж и при чём здесь Вдова Клико, какая бывает «дичь» в винном мире и где «шары у колдуна», что такое голодриги и чем он хорош.
В конце экскурсии мы зайдём в магазин, где вы сможете купить вино от местных производителей.
Организационные детали
- Экскурсия проводится, если набирается минимум 2 участника. Если вы один/одна, прошу уточнять, есть ли на этот день ещё хотя бы одна бронь.
- В стоимость включён 1 напиток в 1 заведении, остальные заказы оплачиваются отдельно. Средний чек в каждом баре — 600-1500 руб. с человека.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 16:00 и 17:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе Центральной набережной
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 16:00 и 17:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Новороссийске
Провели экскурсии для 610 туристов
Приветствую вас, мои гости! Я — Юлия, живу в Москве, экскурсовод с дипломом и любовью к людям и своему делу! Большую часть жизни провела на Юге России и собрала там команду гидов, которые с удовольствием делятся с нашими гостями красивейшими природными локациями, рассказывают о героическом прошлом, показывают секретные места побережья и подсказывают лучшие гастрономические остановки региона. География нашей команды разнообразна, я знакомлю гостей с Москвой, Любовь и Дмитрий — с Новороссийском, Мария и Яна — с секретными местами Геленджика, Наталья — эксперт по гастроэкскурсиям, а Юлия отвечает за Анапу! Периодически мы проводим авторские туры в Абхазию, Крым и по южным Шато и фермам. Мы будем рады знакомству, и постараемся сделать ваш отдых особенным!
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