Людмила проводит ещё 2 экскурсии

Познакомиться с традициями винного производства и посетить два ярких хозяйства

Людмила
Людмила – Гид из Новороссийска
Новороссийск — это не только город-герой, морской порт и цемент, но и виноградники, виноделие и прекрасное вино 🍷.

Вы узнаете, чем так привлекли прославленных агрономов окрестности города.

Прикоснетесь к полуторавековым традициям одного из старейших винодельческих предприятий страны — «Мысхако».

И узнаете, какие вина изготавливают в гравитационной винодельне «Шато Пино».
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

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Винный тур в Новороссийске
Винный тур в Новороссийске

Что вас ожидает

Винная история 📖 края
Еще в 1872 году авторитетный агроном Федор Гейдук отмечал: «Здесь открыта новая Калифорния вина. Трудно отыскать в мире какую-нибудь, хотя бы сходную местность. Ни Бургундия, ни Шампань не могут служить примером и прообразом для полного подражания». В поездке вы выясните, как сложный рельеф местности, близость моря 🌊, мергельные почвы и наш знаменитый ураганный ветер Норд-Ост помогают виноделам создавать вина с тонким букетом неповторимых ароматов и мягкими минеральными нотками.

Новороссийские винные хозяйства: традиции и новаторство
Вы посетите одно из старейших предприятий России — «Мысхако». Узнаете о создании вин, которые уже более 150 лет являются классикой отечественного виноделия. На экскурсии 🧭 по заводу осмотрите исторические подвалы 19 века, легендарный блиндаж Леонида Брежнева и современный цех розлива вина. А затем побываете в интересном комплексе у подножия горы ⛰️ Колдун «Шато Пино» с новейшей гравитационной винодельней, виноградниками, расположенными в живописном месте, и уникальной улиточной фермой. Вам расскажут, какие здесь выращивают сорта винограда и в чем особенность местного производства древнего напитка.

🍷 На обеих винодельнях вы, конечно, сможете продегустировать вина, а в Шато Пино еще и отведать эскарго — блюдо из виноградных улиток.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются экскурсии 🧭 и дегустации на предприятиях: «Мысхако» — экскурсия ⛳ с дегустацией 900 руб., без дегустации 500 руб. ; «Шато Пино» — экскурсия ⛳ на виноградник и улиточную ферму с дегустацией вина и эскарго 1200 руб., без дегустации — 500 руб.
  • По вашему желанию, мы можем составить индивидуальную программу, включив другие фермерские и гаражные винодельни.
  • Экскурсию ⛳ для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Винный тур в Новороссийске
Винный тур в Новороссийске
Винный тур в Новороссийске
Винный тур в Новороссийске
Винный тур в Новороссийске

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Людмила
Людмила
Однажды после моей экскурсии один мальчик спросил меня: «Скажите, пожалуйста, если кто-то скажет, что Новороссийск — плохой город, можно ему в лоб дать?» Для меня это было самой высокой наградой. Я, человек старой закалки, большой патриот своего города. В свое время закончила Ленинградский институт культуры, много лет проработала детским библиотекарем. Но неуёмная энергия и творческая натура не дают мне спокойного житья на пенсии. С радостью делюсь своими знаниями и любовью к городу с многочисленными туристами.
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Людмила проводит ещё 2 экскурсии

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