Людмила проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Винная история 📖 края

Еще в 1872 году авторитетный агроном Федор Гейдук отмечал: «Здесь открыта новая Калифорния вина. Трудно отыскать в мире какую-нибудь, хотя бы сходную местность. Ни Бургундия, ни Шампань не могут служить примером и прообразом для полного подражания». В поездке вы выясните, как сложный рельеф местности, близость моря 🌊, мергельные почвы и наш знаменитый ураганный ветер Норд-Ост помогают виноделам создавать вина с тонким букетом неповторимых ароматов и мягкими минеральными нотками.

Новороссийские винные хозяйства: традиции и новаторство

Вы посетите одно из старейших предприятий России — «Мысхако». Узнаете о создании вин, которые уже более 150 лет являются классикой отечественного виноделия. На экскурсии 🧭 по заводу осмотрите исторические подвалы 19 века, легендарный блиндаж Леонида Брежнева и современный цех розлива вина. А затем побываете в интересном комплексе у подножия горы ⛰️ Колдун «Шато Пино» с новейшей гравитационной винодельней, виноградниками, расположенными в живописном месте, и уникальной улиточной фермой. Вам расскажут, какие здесь выращивают сорта винограда и в чем особенность местного производства древнего напитка.

🍷 На обеих винодельнях вы, конечно, сможете продегустировать вина, а в Шато Пино еще и отведать эскарго — блюдо из виноградных улиток.

Организационные детали