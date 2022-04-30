Экскурсии по Республике Дагестан

Экскурсии в городах Республики Дагестан

Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Республике Дагестан или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Махачкала
Дербент
Каспийск
Избербаш

Индивидуальные экскурсии

Известный и нетуристический Южный Дагестан - с ночевкой в сельском доме
Известный и нетуристический Южный Дагестан - с ночевкой в сельском доме
23000
за всё
Познакомиться с Дербентом, насладиться Самурским лесом и посетить второе по высоте село на Кавказе
Махачкала
Озеро Кезеной-Ам и горы Дагестана
Озеро Кезеной-Ам и горы Дагестана
13000
за всё
Большое путешествие к крупнейшему озеру Северного Кавказа с посещением мастерской бурок в Рахате
Махачкала
Унцукуль - восхитительные виды и старинное ремесло
Унцукуль - восхитительные виды и старинное ремесло
18500
за всё
Посетить малоизвестные уголки Дагестана и пройти мастер-класс по унцукульской орнаментальной насечке
Махачкала
Кала-Корейш - затерянный мир Средневекового Дагестана
Кала-Корейш - затерянный мир Средневекового Дагестана
14500
за всё
Посетить столицу древнего Кайтагского княжества и поразиться его истории, героической и загадочной
Махачкала
Гоор и Кахиб: аулы-призраки Дагестана
Гоор и Кахиб: аулы-призраки Дагестана
15500
за всё
Ощутить дух древних высокогорных селений, узнать о жизни горцев и отыскать кусочек Норвегии
Махачкала
В Рахату - за пейзажами, урбечем и легендарными бурками
В Рахату - за пейзажами, урбечем и легендарными бурками
от
20000
за всё
Посетить единственную фабрику в мире, где шьют настоящие бурки, и открыть красоту Ботлихского района
Махачкала
Из Каспийска в Хунзах! На родину поэтов, водопадов и каньонов
Из Каспийска в Хунзах! На родину поэтов, водопадов и каньонов
15600
за всё
Открыть природные сокровища Горного Дагестана в дружеском путешествии по старинным аварским землям
Каспийск
Сулакский Каньон
Сулакский Каньон
от
9000
за всё
Махачкала
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и не только - глазами гида-горца
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и не только - глазами гида-горца
5
5 отзывов
10400
за всё
Отправиться навстречу пустыне, головокружительным видам и истинному гостеприимству
Махачкала

Групповые экскурсии

Кубачи и Кала-Корейш: поездка в мини-группе
Кубачи и Кала-Корейш: поездка в мини-группе
3500
за чел.
Побывать в самобытном мире кубачинских мастеров и прикоснуться к загадкам дагестанской Атлантиды
Махачкала
Из Махачкалы в аул-призрак Гамсутль: поездка в мини-группе
Из Махачкалы в аул-призрак Гамсутль: поездка в мини-группе
3500
за чел.
Открыть дагестанский Мачу-Пикчу, ощутить дух горных селений и увидеть подземный водопад
Махачкала
Сулакский каньон из Каспийска
Сулакский каньон из Каспийска
3500
за чел.
Каспийск
Загадочный мир Дагестана: поездка в аулы Кахиб и Гоор
Загадочный мир Дагестана: поездка в аулы Кахиб и Гоор
5600
за чел.
Побывать в Стане башен, увидеть дагестанский Язык Тролля и узнать об обычаях горцев
Махачкала
Экскурсия Кахиб Гоор
Экскурсия Кахиб Гоор
2700
за чел.
Махачкала
Хунзах, Матлас и Мочохское озеро
Хунзах, Матлас и Мочохское озеро
5
1 отзыв
2800
за чел.
Махачкала
Путешествие по Южному Дагестану: крепость, водопад и экраноплан Лунь
Путешествие по Южному Дагестану: крепость, водопад и экраноплан Лунь
5000
за чел.
Посетить самый зеленый уголок региона, увидеть Хучнинский водопад и оценить национальную кухню
Дербент
Самурский лес и Хучнинский водопад
Самурский лес и Хучнинский водопад
3300
за чел.
Открыть дикую природу Южного Дагестана на групповой автобусной экскурсии
Махачкала
Хучнинский водопад и экраноплан «Лунь»
Хучнинский водопад и экраноплан «Лунь»
2500
за чел.
Посетить Ханагские каскады, пляжи Авадана и древнюю крепость на групповой автобусной экскурсии
Дербент

Обзорные по городам

Экскурсия Кахиб Гоор
Экскурсия Кахиб Гоор
2700
за чел.
Махачкала
Экспресс-прогулка по Дербенту
Экспресс-прогулка по Дербенту
5
1 отзыв
1500
за чел.
Познакомиться с основными достопримечательностями древнего города на групповой автобусной экскурсии
Дербент
Город Грозный
Город Грозный
от
11000
за всё
Махачкала
Дербент и экраноплан «Лунь» - групповая экскурсия из Махачкалы
Дербент и экраноплан «Лунь» - групповая экскурсия из Махачкалы
4.5
4 отзыва
3000
за чел.
Увидеть главные достопримечательности самого древнего и южного города страны
Махачкала
Южный Дагестан - за один день
Южный Дагестан - за один день
5
1 отзыв
17000
за всё
Открыть историю Дербента и познакомиться с главными визитными карточками региона
Дербент
Отдых на побережье Каспийского моря и основные достопримечательности Дагестана
Отдых на побережье Каспийского моря и основные достопримечательности Дагестана
39900
за чел.
Жить в лучшем отеле Дагестана и путешествовать по горным аулам
Махачкала
Дагестанский уикенд: Махачкала, Дербент и Сулакский каньон
Дагестанский уикенд: Махачкала, Дербент и Сулакский каньон
29900
за чел.
Познакомиться с главными достопримечательностями Дагестана и пожить на берегу моря
Махачкала
Колоритная Чеченская Республика - Грозный, Шали, Аргун
Колоритная Чеченская Республика - Грозный, Шали, Аргун
5
1 отзыв
17000
за всё
Приглашаем Вас посетить прекрасную Чечню
Дербент
Обзорная экскурсия по городу
Обзорная экскурсия по городу
5
2 отзыва
1500
за чел.
На берегу Каспийского моря находится самый старый город - Дербент
Дербент

Водные прогулки

Самые знаковые места Дагестана за 3 дня: каньон, пустыня, водопады и горные аулы
Самые знаковые места Дагестана за 3 дня: каньон, пустыня, водопады и горные аулы
26500
за чел.
Покататься на катере по Сулакскому каньону и увидеть дагестанский Мачу-Пикчу
Махачкала
Ахульго и Унцукуль + прогулка на катере и мастер-класс
Ахульго и Унцукуль + прогулка на катере и мастер-класс
3500
за чел.
Знаковые места, незабываемые виды и ремесла Центрального Дагестана на групповой автобусной экскурсии
Махачкала
Из Махачкалы - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Из Махачкалы - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
3500
за чел.
Посетить один из самых глубоких каньонов мира и крупнейший бархан Европы на автобусной экскурсии
Махачкала
Сулакский каньон - все включено
Сулакский каньон - все включено
5
12 отзывов
3500
за чел.
Рассмотреть ущелье с лучших ракурсов, покататься на катере и перенестись в мир азиатских пустынь
Махачкала
Сулакский каньон с прогулкой на катере и бархан Сарыкум
Сулакский каньон с прогулкой на катере и бархан Сарыкум
5
1 отзыв
3500
за чел.
За пределами городов в Дагестане есть множество интересных мест
Махачкала
Бархан Сарыкум и Сулакский каньон с прогулкой на катере
Бархан Сарыкум и Сулакский каньон с прогулкой на катере
4.7
92 отзыва
3500
за чел.
Приглашаю вас в однодневный тур по самым красивым местам Дагестана
Махачкала
Незабываемые места Дагестана: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Незабываемые места Дагестана: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
4.4
8 отзывов
7000
за всё
Давайте отправимся к самому глубокому каньону в Европе! По его бирюзовым водам вы сможете прокатиться на катере, а со
Махачкала
Дружеский тур к Сулакскому каньону
Дружеский тур к Сулакскому каньону
4.9
103 отзыва
7500
за всё
Впечатлиться ландшафтами Дагестана - от песчаных дюн до ущелья с бирюзовой рекой
Махачкала
Из Махачкалы - в самые живописные места Дагестана
Из Махачкалы - в самые живописные места Дагестана
5900
за чел.
Сулакский каньон, бархан Сарыкум, Чиркейское водохранилище и прогулка на катере за 1 день
Махачкала

Туры на автомобиле

Известный и нетуристический Южный Дагестан - с ночевкой в сельском доме
Известный и нетуристический Южный Дагестан - с ночевкой в сельском доме
23000
за всё
Познакомиться с Дербентом, насладиться Самурским лесом и посетить второе по высоте село на Кавказе
Махачкала
Озеро Кезеной-Ам и горы Дагестана
Озеро Кезеной-Ам и горы Дагестана
13000
за всё
Большое путешествие к крупнейшему озеру Северного Кавказа с посещением мастерской бурок в Рахате
Махачкала
Унцукуль - восхитительные виды и старинное ремесло
Унцукуль - восхитительные виды и старинное ремесло
18500
за всё
Посетить малоизвестные уголки Дагестана и пройти мастер-класс по унцукульской орнаментальной насечке
Махачкала
Кала-Корейш - затерянный мир Средневекового Дагестана
Кала-Корейш - затерянный мир Средневекового Дагестана
14500
за всё
Посетить столицу древнего Кайтагского княжества и поразиться его истории, героической и загадочной
Махачкала
Гоор и Кахиб: аулы-призраки Дагестана
Гоор и Кахиб: аулы-призраки Дагестана
15500
за всё
Ощутить дух древних высокогорных селений, узнать о жизни горцев и отыскать кусочек Норвегии
Махачкала
В Рахату - за пейзажами, урбечем и легендарными бурками
В Рахату - за пейзажами, урбечем и легендарными бурками
от
20000
за всё
Посетить единственную фабрику в мире, где шьют настоящие бурки, и открыть красоту Ботлихского района
Махачкала
Кубачи и Кала-Корейш: поездка в мини-группе
Кубачи и Кала-Корейш: поездка в мини-группе
3500
за чел.
Побывать в самобытном мире кубачинских мастеров и прикоснуться к загадкам дагестанской Атлантиды
Махачкала
Из Махачкалы в аул-призрак Гамсутль: поездка в мини-группе
Из Махачкалы в аул-призрак Гамсутль: поездка в мини-группе
3500
за чел.
Открыть дагестанский Мачу-Пикчу, ощутить дух горных селений и увидеть подземный водопад
Махачкала
Самые знаковые места Дагестана за 3 дня: каньон, пустыня, водопады и горные аулы
Самые знаковые места Дагестана за 3 дня: каньон, пустыня, водопады и горные аулы
26500
за чел.
Покататься на катере по Сулакскому каньону и увидеть дагестанский Мачу-Пикчу
Махачкала

Гастрономические туры

Путешествие по Южному Дагестану: крепость, водопад и экраноплан Лунь
Путешествие по Южному Дагестану: крепость, водопад и экраноплан Лунь
5000
за чел.
Посетить самый зеленый уголок региона, увидеть Хучнинский водопад и оценить национальную кухню
Дербент
Душевный день в Табасаране: Хучнинский водопад и обед в селе
Душевный день в Табасаране: Хучнинский водопад и обед в селе
15300
за всё
Насладиться природой края, испечь чуду, попробовать себя в ковроткачестве и отведать домашнюю кухню
Дербент
Дагестан с необычного ракурса
Дагестан с необычного ракурса
23500
за чел.
Побывать в нетуристических местах и насладиться пикниками в горах
Махачкала
Водопад Тобот: исландские пейзажи Дагестана
Водопад Тобот: исландские пейзажи Дагестана
7999
за всё
Впечатлиться панорамами каньона, исследовать каменный лабиринт и попробовать национальную кухню
Дербент
Путешествие в Ботлихский район
Путешествие в Ботлихский район
3500
за чел.
В этом путешествии вас ждут секреты изготовления известного дагестанского лакомства, историческая местность Ансалтинское
Махачкала
Неформальная Нахачкала
Неформальная Нахачкала
5
1 отзыв
4000
за чел.
Эта экскурсия влюбит вас в Махачкалу! Вас ждут приятные знакомства, местная кухня и нетривиальная городская архитектура
Махачкала
Гастрономическая экскурсия по Махачкале
Гастрономическая экскурсия по Махачкале
4.8
23 отзыва
6000
за всё
Разобраться в мире многообразия вкусов и ароматов на дагестанских рынках, в магазинах и ресторанах
Махачкала

Экскурсионные туры на несколько дней

Самые знаковые места Дагестана за 3 дня: каньон, пустыня, водопады и горные аулы
Самые знаковые места Дагестана за 3 дня: каньон, пустыня, водопады и горные аулы
26500
за чел.
Покататься на катере по Сулакскому каньону и увидеть дагестанский Мачу-Пикчу
Махачкала
За раз весь Северный Кавказ
За раз весь Северный Кавказ
79000
за чел.
Насытиться красотой пейзажей, исследовать две столицы и сравнить кухню республик
Махачкала
Путешествие-перезагрузка в горном ауле Дагестана
Путешествие-перезагрузка в горном ауле Дагестана
26450
за чел.
Пожить в спокойном месте среди гор и фруктового сада и наслаждаться природой без спешки
Махачкала
Почувствуй Дагестан: природа, древности, квесты-загадки и много местных блюд
Почувствуй Дагестан: природа, древности, квесты-загадки и много местных блюд
54000
за чел.
Отведать национальные угощения на дагестанском застолье и рассекать Сулак наперегонки с ветром
Махачкала
Чудеса Дагестана на выходных
Чудеса Дагестана на выходных
15000
за чел.
Погулять по многовековому Дербенту и потрогать тёплый песок бархана
Махачкала
По горам Дагестана
По горам Дагестана
23000
за чел.
Побывать в самобытных аулах, пройтись по ущелью и полюбоваться водопадами
Махачкала
Старинные аулы и природа Дагестана
Старинные аулы и природа Дагестана
20000
за чел.
Увидеть знаменитые места республики и влюбиться в горы
Махачкала
Этнотур «Пожить В Горах»
Этнотур «Пожить В Горах»
40500
за чел.
Махачкала
Пожить В Горах
Пожить В Горах
29000
за чел.
Махачкала

Последние отзывы об экскурсиях по Республике Дагестан

  • А
    Архипова
    30 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Сулакский каньон - все включено
    Хотим поблагодарить водителя БУБА и гида АБДУЛ за прекрасную экскурсию на Сулакский каньон. На всем пути нам рассказывали про традиции и обычаи. Для начала нас привезли на Чиркейское водохранилище где нас покатали на катерах, это было потрясающе особенно рады были дети. Следующей остановка был Сулакский каньон где пофотографировались и полюбовались красотой каньона, затем нас отвезли на обед где было предоставлен обед (овощи, форель или аварские хинкал и чуду (национальное блюдо), морс и травяной чай). После обеда прогулялись по территории форелевого хозяйства и отправились на бархан Сарыкум где снимался фильм "Белое солнце пустыни". Поднялись на самый вверх, побродили босиком по песку, посмотрели на зоопарк где держат сов, орлов, соколов (которые пострадали от чудо техники квадрокоптеров), хорошо что их запретили. Есть один минус который никому не понравился из туристов это то, что на отвороте к форелевому хозяйству нас остановили сотрудники ГИБДД и держали нас 30 минут не понятно по какой причине. Еще раз спасибо ребята Вам за прекрасный день, отличное настроение, а главное с погодой повезло.
  • И
    Ирина
    30 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Из Махачкалы в аул-призрак Гамсутль
    Я такой красоты никогда в жизни не видела!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Еще пару дней отходила от эмоционального потрясения. Это правда реально? Это существует и я там была? На эту экскурсию мы ездили с Хасбулатом на Киа Спортедж. Хасбулат, молодец - подстроил маршрут под прогноз погоды, чтобы успели все посмотреть и не промокнуть под дождем. Аккуратный водитель, позитивный человек, с чувством юмора. Рассказал нам и исторические факты и местные традиции и про свою жизнь, и попели и посмеялись. На протяжении всей экскурсии нас сопровождал, оказывается есть такие гиды, которые привозят туристов к аулу и бросают их, с ними на гору не поднимаются. Хасбулат был всегда с нами, даже предложил носить мой рюкзак, чтобы он не мешал во время фото. Что качается фото, Хасбулат видит кадр. Советовал куда лучше встать и от куда фотографировать - это просто супер. Когда поднимались по серпантину, меня немного укачало, мы остановились и Хасбулат сварил в турке кофе и угостил вкусняшками. Это так трогательно, это так душевно. Потом и коньячком угостил:) Очень рада, что именно с Хасбулатом поехали. Очень рада, что такая экскурсия была в моей жизни.
  • Г
    Галина
    30 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Ваш идеальный день в Дагестане: экскурсия-конструктор
    Спасибо организатору Яне за очень профессионально организованные экскурсии, подобрали маршруты на два дня с учетом наших пожеланий. Гиды все опытные и очень классные. Отдельное спасибо гиду Уллубию и Вартану, которые сделали наши поездки крутыми и незабываемыми. Они отличные собеседники и опытные водители, как будто мы знаем их всю свою жизнь. Показали нам самые красивые локации и места. Все было на высоте, все прошло как на одном дыхании. Они очень позитивные и очень любят свою работу, которые старались донести нам все свои красоты страны. Мы тоже влюбились в Дагестан, в эту природу, горы. Хочется вернуться снова и снова. И если на предстоит еще возможность посетить эту чудесную страну, мы поедем путешествовать только с Яной и её командой.
  • Г
    Галина
    30 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Головокружительный Дагестан
    24 апреля побывали на экскурсии Сулакский каньон с гидом Гаджи. Замечательный гид, интересный собеседник и аккуратный водитель. Гаджи старался нам показать каньон с разных смотровых площадок и локаций. Обязательно стоит прокатиться на катере по нему. Эмоции зашкаливали от природных красот. Все прошло очень интересно и комфортно. Спасибо за эту незабываемую экскурсию и рекомендую эту поездку с Гаджи.
  • П
    Петр
    30 апреля 2022
    4
    Отзыв на: Гуниб и Карадахская теснина за один день
    Красивые виды горного Дагестана, долины, ущелья, горные речки, плотины и водохранилище, вкусный обед. Мы ездили с Хасбулатом, но он скорее водитель, нежели гид. Рассказ, конечно, был, но для улучшения впечатления стоит поработать над материалом (больше, четче и структурированнее) и дикцией (сидящим на заднем сидении часто приходилось переспрашивать, чтобы понять, что он говорил).
  • А
    Анна
    30 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Сулакский каньон и бархан Сарыкум: путешествие из Махачкалы
    Добрый день! Экскурсия была 24 апреля. Нам очень понравилась работа гида Руслана. Хотели бы его поблагодарить за интересный рассказ в течение всей поездки, за внимательность к каждому члену нашей группы, за спокойное управление автомобилем, за вовлечённость и неравнодушие, узнали много интересного и нового, а также полюбовались красотами Дагестана.
  • А
    Анна
    30 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Призрачный аул Гамсутль и Чохские террасы
    Добрый день! Поездка была 26 апреля. Хотели бы от лица нашей группы выразить огромную благодарность гиду Магомеду: за прекрасный рассказ, за интересную беседу, за спокойное уверенное управление автомобилем, за уважение и внимание к каждому члену группы, за отзывчивость и доброту.
  • В
    Виталий
    29 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Из Махачкалы - в древний Дербент
    Замечательный профессионал, доброжелательный и эрудированный
  • А
    Анатолий
    29 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Знакомьтесь, Махачкала
    Экскурсия с Марианной по Махачкале - тот случай, когда ставишь во всех графах "отлично", не испытывая никаких сомнений. Марианна - прекрасный рассказчик, которого (что важно) хочется слушать еще и еще. Отвечает на самые разные вопросы в процессе экскурсии. Вся экскурсия проходит в прекрасном динамичном темпе. Махачкала после экскурсии Марианны кажется очень даже интересным городом в Дагестане (а представить такой город и увлечь им - это тоже достаточно не просто). Остаётся лишь пожелать Марианне благодарных и адекватных туристов!
  • Н
    Наталья
    29 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Сулакский каньон и бархан Сарыкум - сокровища Дагестана
    Ибрагим - топовый гид 👌🏼
  • А
    Анна
    29 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Хунзахское плато: групповая поездка в край ущелий, гор и водопадов
    Одна из самых красивых экскурсии по Дагестану. Великолепные пейзажи, интересные места, вкусный обед. Гиды "Этномир Кавказа", как всегда, прекрасно организовывали наш отдых, интересно рассказывали, развлекали и веселили.
  • о
    оксана
    29 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Махачкала известная и неизведанная
    Вам отлично!!! Ксения, спасибо!)))
  • В
    Виктория
    28 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Сулакский каньон, бархан Сарыкум и не только - глазами гида-горца
    Невероятнейшее путешествие! Отличнейший гид! Действительно, настоящий горец! Настоящий джигит! Добрый Душевный Заботливый Гостеприимный Профессионал со стажем Структурированная и последовательная подача Много интересных историй о традициях и укладе Комфортный автомобиль Сплошное удовольствие Восторг! Мурад отличный организатор Горячо любит свой край Свой Дагестан! К окончанию путешествия мы уже стали друзьями)) Рекомендуем! 🤍
  • А
    Алексей
    28 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Хунзахское плато: групповая поездка в край ущелий, гор и водопадов
    Всё супер, гид сделал всё на отлично. 😃👍🏅
  • И
    Инна
    28 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Из Махачкалы - в Чеченскую республику
    Посетили Чеченскую республику с "Этномиром Кавказа". Залимхан прекрасный гид, с отличным чувством юмора, очень интересно рассказывал о Дагестане. Обедали в уютном кафе на проспекте Путина. Экскурсия понравилась. Получилось много красивых фото. Спасибо вам.
  • А
    Анастасия
    28 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Сулакский каньон - все включено
    Рекомендую…. очень весело и непринуждённо…..
  • А
    Анастасия
    28 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Дружеский тур к Сулакскому каньону
    Спасибо большое Ахмеду за прекрасную и душевную экскурсию, мы пили кофе, сваренный с видом на Сулакский каньон и наслаждались видами)
  • К
    Кристина
    28 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Головокружительный Дагестан
    Чудесное путешествие! Классная программа с большим количеством интересных площадок) У нас также была поездка на катере по Сулаку Я ещё вкусный обед
  • В
    Валерия
    28 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Сулакский каньон и бархан Сарыкум - сокровища Дагестана
    Вчера ездили на экскурсию с гидом Мурадом. Мурад хороший гид, приятный собеседник и аккуратный водитель. Мы нигде не торопились, наслаждались красотой природы, вкусно пообедали национальной кухней. Все прошло очень интересно, мы остались в восторге. Однозначно рекомендуем экскурсию с гидом Мурадом!
  • В
    Виктория
    28 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Из Махачкалы в аул-призрак Гамсутль
    Это одна из самых ожидаемых мною экскурсий! Невероятнейшее впечатление! Один из самых лучших гидов! Много заботы и внимания Интересные рассказы от человека, что родился в этом красивейшем крае Ответы на любые вопросы о традициях и истории Легкое и расслабленное общение Угощение сладостями свеже сваренным кофе на горе Поддерживал при подъёме, лично помогал Повёл нас при спуске обратно другой дорогой, что позволило нам насладиться уединением и красотой и посидеть под цветущим деревом Мы очень довольны Вернёмся ещё 🕊🤍
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ