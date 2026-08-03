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Экскурсии по Дагестану и городам

Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Дагестане или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
НАЙТИ
Махачкала
Дербент
Каспийск
Избербаш

Индивидуальные экскурсии

Древний Дербент и цитадель Нарын-Кала
Древний Дербент и цитадель Нарын-Кала
4.9
66 отзывов
5700
за всё
Проникнуться историей и восточным колоритом одного из древнейших городов мира на обзорной прогулке
Дербент
Этнопутешествие в древний аул Чирката и к водопаду Инккуб
Этнопутешествие в древний аул Чирката и к водопаду Инккуб
18000
за всё
Увидеть аул горцев и чудеса природы, сохранившиеся в первозданном виде
Махачкала
Салтинский водопад + Карадахская теснина
Салтинский водопад + Карадахская теснина
4.7
3 отзыва
15000
за всё
Посетить главные достопримечательности Дагестана и покататься на сапе за 1 день
Махачкала
Прогулка на багги по горным тропам Дербента
Прогулка на багги по горным тропам Дербента
5
5 отзывов
5000
за всё
Прокатиться по живописному бездорожью с видами на горы, море и древнюю крепость
Дербент
Рыбалка в Сулакском каньоне (из Махачкалы)
Рыбалка в Сулакском каньоне (из Махачкалы)
20000
за всё
Пройти на катере по бирюзовому Чиркейскому водохранилищу и труднодоступным бухтам Сулакского каньона
Махачкала
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и пещеры Нохъо
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и пещеры Нохъо
20000
за всё
Посетить самые красивые достопримечательности Дагестана на групповой экскурсии
Дербент
Частичка Бали в Дагестане: «рисовые террасы», долины, горы
Частичка Бали в Дагестане: «рисовые террасы», долины, горы
15000
за всё
Полюбоваться рукотворными Каратинскими террасами и узнать историю их появления в Дагестане
Махачкала
Махачкала: старинная и современная
Махачкала: старинная и современная
4.7
6 отзывов
1999
за чел.
Увидеть главное и узнать самое важное о столице Дагестана в автопешеходном формате
Махачкала
К могучим горам Дагестана из Каспийска
К могучим горам Дагестана из Каспийска
5
1 отзыв
20000
за всё
Путешествие на джипе к перевалу Хунзах-Заиб и парящему над пропастью аулу Гоор
Каспийск

Групповые экскурсии

Фотопутешествие + треккинг на Гунибское плато и гору Маяк в группе
Фотопутешествие + треккинг на Гунибское плато и гору Маяк в группе
4999
за чел.
Активно провести время в красивейшем природном месте и получить эффектные снимки на память
Махачкала
Фотопутешествие к водопаду Чирхалю из Махачкалы + аутентичное село-призрак
Фотопутешествие к водопаду Чирхалю из Махачкалы + аутентичное село-призрак
6799
за чел.
Услышать грохот «пульсара» и рассмотреть радугу в его брызгах
Махачкала
Дагестан: где небо встречается со скалами
Дагестан: где небо встречается со скалами
4000
за чел.
Прокатиться на катере по Чиркейскому водохранилищу и увидеть великолепный Сулакский каньон
Махачкала
Из Махачкалы - в Гоор и Карадахскую теснину
Из Махачкалы - в Гоор и Карадахскую теснину
5
1 отзыв
4000
за чел.
Насладиться захватывающими дух видами и погулять по древнему селу-призраку
Махачкала
Аул Гуниб и Салтинский водопад + прогулка на сапах
Аул Гуниб и Салтинский водопад + прогулка на сапах
3950
за чел.
Подняться в старинное село среди гор, спуститься в уникальную пещеру, проплыть по водохранилищу
Махачкала
Сулакский каньон + бархан Сарыкум (в мини-группе)
Сулакский каньон + бархан Сарыкум (в мини-группе)
4.6
20 отзывов
3400
за чел.
Увидеть визитную карточку Дагестана и крупнейший песчаный бархан в Европе
Махачкала
Из Каспийска - к Сулакскому каньону
Из Каспийска - к Сулакскому каньону
5
1 отзыв
4950
за чел.
Оценить красоту самого глубокого каньона Европы, прокатиться на катере и погулять по пещерам
Каспийск
Неприступный Гоор, Язык Тролля и храм Датуна
Неприступный Гоор, Язык Тролля и храм Датуна
5
4 отзыва
4500
за чел.
Побывать в ярких локациях горного Дагестана и ощутить его самобытную атмосферу
Махачкала
Сапы и водопад в горах - из Махачкалы
Сапы и водопад в горах - из Махачкалы
5
4 отзыва
5950
за чел.
Плывём по Ирганайскому водохранилищу и идём к водопаду Кинжал
Махачкала

Обзорные по городам

Махачкала: старинная и современная
Махачкала: старинная и современная
4.7
6 отзывов
1999
за чел.
Увидеть главное и узнать самое важное о столице Дагестана в автопешеходном формате
Махачкала
Вечерний Грозный - из Махачкалы
Вечерний Грозный - из Махачкалы
3700
за чел.
Отправиться в Шали и увидеть столицу Чечни в огнях
Махачкала
Из Избербаша - в древний Дербент
Из Избербаша - в древний Дербент
2700
за чел.
Увидеть главное в городе у Каспия
Избербаш
Из Махачкалы - к крупнейшей мечети Европы, небоскрёбам Грозный-Сити и вечернему Аргуну
Из Махачкалы - к крупнейшей мечети Европы, небоскрёбам Грозный-Сити и вечернему Аргуну
5
2 отзыва
3500
за чел.
Увидеть современную Чечню, которая поражает масштабом и архитектурой (билеты включены)
Махачкала
По Дербенту - с местным жителем
По Дербенту - с местным жителем
5
2 отзыва
1500
за чел.
Обзорная экскурсия по магалам и крепости Нарын-Кала с погружением в историю
Дербент
«Посвящение в юные махачкалинцы». Автопешеходная экскурсия для детей от 8 лет
«Посвящение в юные махачкалинцы». Автопешеходная экскурсия для детей от 8 лет
5
1 отзыв
от
8000
за всё
Проехать по славным местам Махачкалы, увидеть известные локации и глубже понять историю региона
Махачкала
Групповое путешествие из Избербаша в Чеченскую республику
Групповое путешествие из Избербаша в Чеченскую республику
5
1 отзыв
3500
за чел.
Побывать в Грозном, Аргуне, Шали и увидеть их главные достопримечательности
Избербаш
Групповое путешествие из Махачкалы в Чеченскую республику
Групповое путешествие из Махачкалы в Чеченскую республику
3500
за чел.
Побывать в Грозном, Аргуне, Шали и увидеть их главные достопримечательности
Махачкала
Главные достопримечательности гостеприимного Грозного
Главные достопримечательности гостеприимного Грозного
5
1 отзыв
2900
за чел.
Познакомиться с городом, его историей и чеченскими традициями (из Избербаша)
Избербаш

Водные прогулки

Дагестан: где небо встречается со скалами
Дагестан: где небо встречается со скалами
4000
за чел.
Прокатиться на катере по Чиркейскому водохранилищу и увидеть великолепный Сулакский каньон
Махачкала
Салтинский водопад + Карадахская теснина
Салтинский водопад + Карадахская теснина
4.7
3 отзыва
15000
за всё
Посетить главные достопримечательности Дагестана и покататься на сапе за 1 день
Махачкала
Рыбалка в Сулакском каньоне (из Махачкалы)
Рыбалка в Сулакском каньоне (из Махачкалы)
20000
за всё
Пройти на катере по бирюзовому Чиркейскому водохранилищу и труднодоступным бухтам Сулакского каньона
Махачкала
Аул Гуниб и Салтинский водопад + прогулка на сапах
Аул Гуниб и Салтинский водопад + прогулка на сапах
3950
за чел.
Подняться в старинное село среди гор, спуститься в уникальную пещеру, проплыть по водохранилищу
Махачкала
Из Каспийска - к Сулакскому каньону
Из Каспийска - к Сулакскому каньону
5
1 отзыв
4950
за чел.
Оценить красоту самого глубокого каньона Европы, прокатиться на катере и погулять по пещерам
Каспийск
Сулакский каньон и бархан Сарыкум - из Избербаша
Сулакский каньон и бархан Сарыкум - из Избербаша
5
2 отзыва
3700
за чел.
Главные природные места Дагестана (обед включён, прогулка на катере и посещение пещеры по желанию)
Избербаш
Бархан Сарыкум и Сулакский каньон с прогулкой на катере из Каспийска (всё включено)
Бархан Сарыкум и Сулакский каньон с прогулкой на катере из Каспийска (всё включено)
5
2 отзыва
5500
за чел.
Самые необычные пейзажи Кавказа - в одном маршруте
Каспийск
По Дербенту - с местным жителем
По Дербенту - с местным жителем
5
2 отзыва
1500
за чел.
Обзорная экскурсия по магалам и крепости Нарын-Кала с погружением в историю
Дербент
Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище, пещера Нохъо - из Дербента
Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище, пещера Нохъо - из Дербента
4.9
9 отзывов
2900
за чел.
Полюбоваться лазурью в пропасти и горными панорамами, прокатиться на катере и пообедать форелью
Дербент

Туры на автомобиле

Фотопутешествие к водопаду Чирхалю из Махачкалы + аутентичное село-призрак
Фотопутешествие к водопаду Чирхалю из Махачкалы + аутентичное село-призрак
6799
за чел.
Услышать грохот «пульсара» и рассмотреть радугу в его брызгах
Махачкала
Дагестан: где небо встречается со скалами
Дагестан: где небо встречается со скалами
4000
за чел.
Прокатиться на катере по Чиркейскому водохранилищу и увидеть великолепный Сулакский каньон
Махачкала
Этнопутешествие в древний аул Чирката и к водопаду Инккуб
Этнопутешествие в древний аул Чирката и к водопаду Инккуб
18000
за всё
Увидеть аул горцев и чудеса природы, сохранившиеся в первозданном виде
Махачкала
Из Махачкалы - в Гоор и Карадахскую теснину
Из Махачкалы - в Гоор и Карадахскую теснину
5
1 отзыв
4000
за чел.
Насладиться захватывающими дух видами и погулять по древнему селу-призраку
Махачкала
Салтинский водопад + Карадахская теснина
Салтинский водопад + Карадахская теснина
4.7
3 отзыва
15000
за всё
Посетить главные достопримечательности Дагестана и покататься на сапе за 1 день
Махачкала
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и пещеры Нохъо
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и пещеры Нохъо
20000
за всё
Посетить самые красивые достопримечательности Дагестана на групповой экскурсии
Дербент
Аул Гуниб и Салтинский водопад + прогулка на сапах
Аул Гуниб и Салтинский водопад + прогулка на сапах
3950
за чел.
Подняться в старинное село среди гор, спуститься в уникальную пещеру, проплыть по водохранилищу
Махачкала
Сулакский каньон + бархан Сарыкум (в мини-группе)
Сулакский каньон + бархан Сарыкум (в мини-группе)
4.6
20 отзывов
3400
за чел.
Увидеть визитную карточку Дагестана и крупнейший песчаный бархан в Европе
Махачкала
Из Каспийска - к Сулакскому каньону
Из Каспийска - к Сулакскому каньону
5
1 отзыв
4950
за чел.
Оценить красоту самого глубокого каньона Европы, прокатиться на катере и погулять по пещерам
Каспийск

Гастрономические туры

Сулакский каньон, бархан Сарыкум и пещеры Нохъо
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и пещеры Нохъо
20000
за всё
Посетить самые красивые достопримечательности Дагестана на групповой экскурсии
Дербент
Сулакский каньон + бархан Сарыкум (в мини-группе)
Сулакский каньон + бархан Сарыкум (в мини-группе)
4.6
20 отзывов
3400
за чел.
Увидеть визитную карточку Дагестана и крупнейший песчаный бархан в Европе
Махачкала
Хунзах, водопад Тобот и Каменная чаша - из Избербаша
Хунзах, водопад Тобот и Каменная чаша - из Избербаша
3500
за чел.
Горные плато и природные каскады и теснины с обедом по-аварски по желанию
Избербаш
Хунзах и Матлас с обедом по-аварски и дегустацией урбеча - из Дербента
Хунзах и Матлас с обедом по-аварски и дегустацией урбеча - из Дербента
5
1 отзыв
3900
за чел.
Каменная чаша, плато, водопады Горного Дагестана в формате «всё включено»
Дербент
Из Махачкалы в горы - к древним аулам Кахиб, Гоор и Языку тролля
Из Махачкалы в горы - к древним аулам Кахиб, Гоор и Языку тролля
4500
за чел.
Познакомиться с природой, историей и гастрономией горного Дагестана за 1 день
Каспийск
Сулакский каньон и бархан Сарыкум - природные чудеса Дагестана
Сулакский каньон и бархан Сарыкум - природные чудеса Дагестана
4.6
22 отзыва
3850
за чел.
Прокатиться на катере вдоль водопадов, заглянуть в ущелье и услышать легенды дюн - из Махачкалы
Махачкала
Неизведанный Дагестан: путешествие по Хунзаху - из Избербаша
Неизведанный Дагестан: путешествие по Хунзаху - из Избербаша
5
1 отзыв
4200
за чел.
Водопады, Каменная чаша, урбеч на фабрике и вкусный национальный обед
Избербаш
Неизведанный Дагестан: путешествие по Хунзаху - из Махачкалы
Неизведанный Дагестан: путешествие по Хунзаху - из Махачкалы
4200
за чел.
Водопады, Каменная чаша, урбеч на фабрике и вкусный национальный обед
Махачкала
Из Избербаша - в Гамсутль и Салту
Из Избербаша - в Гамсутль и Салту
4200
за чел.
К призрачному аулу, фантастическим видам и дагестанской кухне (всё включено)
Избербаш

Последние отзывы об экскурсиях по Дагестану

С
1 день - 3 города: Грозный, Шали и Аргун из Каспийска
Дата посещения: 3 авг 2026
Ездили на экскурсию 3 августа 2026 года в Чечню.
Поездкой осталась очень довольна.
Спасибо организаторам за прекрасную экскурсию!
С нами был гид Шамиль.
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Очень веселый, общительный. Спасибо Вам, Шамиль, за прекрасный день, за интересные истории.
Отдельное спасибо нашему водителю. За прекрасную поездку. Аккуратный водитель, вежливый. Прекрасный собеседник.
Еще раз всем огромное спасибо! ♥️

Ездили на экскурсию 3 августа 2026 года в Чечню.
Ездили на экскурсию 3 августа 2026 года в Чечню.
Ездили на экскурсию 3 августа 2026 года в Чечню.
Ездили на экскурсию 3 августа 2026 года в Чечню.
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А
Из Каспийска в Сулакский каньон - с местным жителем
Дата посещения: 4 авг 2026
Взяли тур на один день у Абдулбасира. Гид с большой буквой 👍👍👍человек , который кайфует от своего дела !! Это
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было очень-очень мощно, остались только суперские, неописуемые эмоции 💯💯💯столько всего увидели благодаря ему, показал самые лучшие виды очень быстро пролетел день, что даже не хотелось расставаться.

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Б
Из Избербаша - к природным чудесам Сулакского каньона
Дата посещения: 3 авг 2026
Все очень понравилось, очень интересная экскурсия, прекрасный гид
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С
Из Каспийска - в удивительный Дербент
Дата посещения: 2 авг 2026
Большое спасибо организаторам за прекрасную поездку!
Отдельное спасибо нашему гиду Татьяне за хорошую организацию экскурсии, за вкусный обед и интересные рассказы.
Так же благодарю водителя нашего автобуса. Аккуратный, вежливый. Быстро доставил куда нужно, очень удачно парковался.
Это был очень удачный выбор. Спасибо!
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М
Краски древнего Дербента
Дата посещения: 2 авг 2026
Юсиф - большой профессионал в своей области. Любит историю родного края и в целом эрудированный человек. Речь внятная, понятная, рассказывает
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с душой, прекрасно ладит с детьми. Дербент не оставит равнодушным никого, особенно, если ваш гид - Юсиф. (Василий, Марина, Виктория, Марфа Васильевна из г. Санкт-Петербург)

Юсиф - большой профессионал в своей области. Любит историю родного края и в целом эрудированный человек.
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С
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и пещера Нохъо (из Избербаша)
Дата посещения: 28 июл 2026
Отлично!!!
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А
Сулакский каньон, Бархан и пещера Нохъо - на джипе за один день
Дата посещения: 28 июл 2026
Спасибо огромное за незабываемые впечатления, это была не просто суперская экскурсия, это была бомба. Осталось столько впечатлений, что не описать
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простыми словами. Организация экскурсии на высшем уровне. Спасибо огромное Абдулбасиру, возил нас по местам, которых даже и не было в перечне экскурсии, столько красивых локаций, столько внимания было к нам. Обязательно еще поедем по другим достопримечательным местам города

Спасибо огромное за незабываемые впечатления, это была не просто суперская экскурсия, это была бомба. Осталось столько
Спасибо огромное за незабываемые впечатления, это была не просто суперская экскурсия, это была бомба. Осталось столько
Спасибо огромное за незабываемые впечатления, это была не просто суперская экскурсия, это была бомба. Осталось столько
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Ж
Сулакский каньон для любителей драйва и скорости
Дата посещения: 26 июл 2026
Все прошло просто замечательно, понравились подход и профессионализм организаторов. Отдельное спасибо хочется сказать Саиду за его вклад и отдачу Всем рекомендую
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М
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска
Дата посещения: 13 июл 2026
Все прошло хорошо.
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В
Краски древнего Дербента
Дата посещения: 5 июл 2026
05.07.2026 Отличная экскурсия. Юсиф - прекрасный гид, уровень владения информацией и подачей впечатляет.
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