А Архипова 5 Отзыв на: Сулакский каньон - все включено Хотим поблагодарить водителя БУБА и гида АБДУЛ за прекрасную экскурсию на Сулакский каньон. На всем пути нам рассказывали про традиции и обычаи. Для начала нас привезли на Чиркейское водохранилище где нас покатали на катерах, это было потрясающе особенно рады были дети. Следующей остановка был Сулакский каньон где пофотографировались и полюбовались красотой каньона, затем нас отвезли на обед где было предоставлен обед (овощи, форель или аварские хинкал и чуду (национальное блюдо), морс и травяной чай). После обеда прогулялись по территории форелевого хозяйства и отправились на бархан Сарыкум где снимался фильм "Белое солнце пустыни". Поднялись на самый вверх, побродили босиком по песку, посмотрели на зоопарк где держат сов, орлов, соколов (которые пострадали от чудо техники квадрокоптеров), хорошо что их запретили. Есть один минус который никому не понравился из туристов это то, что на отвороте к форелевому хозяйству нас остановили сотрудники ГИБДД и держали нас 30 минут не понятно по какой причине. Еще раз спасибо ребята Вам за прекрасный день, отличное настроение, а главное с погодой повезло.

И Ирина 5 Отзыв на: Из Махачкалы в аул-призрак Гамсутль Я такой красоты никогда в жизни не видела!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Еще пару дней отходила от эмоционального потрясения. Это правда реально? Это существует и я там была? На эту экскурсию мы ездили с Хасбулатом на Киа Спортедж. Хасбулат, молодец - подстроил маршрут под прогноз погоды, чтобы успели все посмотреть и не промокнуть под дождем. Аккуратный водитель, позитивный человек, с чувством юмора. Рассказал нам и исторические факты и местные традиции и про свою жизнь, и попели и посмеялись. На протяжении всей экскурсии нас сопровождал, оказывается есть такие гиды, которые привозят туристов к аулу и бросают их, с ними на гору не поднимаются. Хасбулат был всегда с нами, даже предложил носить мой рюкзак, чтобы он не мешал во время фото. Что качается фото, Хасбулат видит кадр. Советовал куда лучше встать и от куда фотографировать - это просто супер. Когда поднимались по серпантину, меня немного укачало, мы остановились и Хасбулат сварил в турке кофе и угостил вкусняшками. Это так трогательно, это так душевно. Потом и коньячком угостил:) Очень рада, что именно с Хасбулатом поехали. Очень рада, что такая экскурсия была в моей жизни.

Г Галина 5 Отзыв на: Ваш идеальный день в Дагестане: экскурсия-конструктор Спасибо организатору Яне за очень профессионально организованные экскурсии, подобрали маршруты на два дня с учетом наших пожеланий. Гиды все опытные и очень классные. Отдельное спасибо гиду Уллубию и Вартану, которые сделали наши поездки крутыми и незабываемыми. Они отличные собеседники и опытные водители, как будто мы знаем их всю свою жизнь. Показали нам самые красивые локации и места. Все было на высоте, все прошло как на одном дыхании. Они очень позитивные и очень любят свою работу, которые старались донести нам все свои красоты страны. Мы тоже влюбились в Дагестан, в эту природу, горы. Хочется вернуться снова и снова. И если на предстоит еще возможность посетить эту чудесную страну, мы поедем путешествовать только с Яной и её командой.

Г Галина 5 Отзыв на: Головокружительный Дагестан 24 апреля побывали на экскурсии Сулакский каньон с гидом Гаджи. Замечательный гид, интересный собеседник и аккуратный водитель. Гаджи старался нам показать каньон с разных смотровых площадок и локаций. Обязательно стоит прокатиться на катере по нему. Эмоции зашкаливали от природных красот. Все прошло очень интересно и комфортно. Спасибо за эту незабываемую экскурсию и рекомендую эту поездку с Гаджи.

П Петр 4 Отзыв на: Гуниб и Карадахская теснина за один день Красивые виды горного Дагестана, долины, ущелья, горные речки, плотины и водохранилище, вкусный обед. Мы ездили с Хасбулатом, но он скорее водитель, нежели гид. Рассказ, конечно, был, но для улучшения впечатления стоит поработать над материалом (больше, четче и структурированнее) и дикцией (сидящим на заднем сидении часто приходилось переспрашивать, чтобы понять, что он говорил).

А Анна 5 Отзыв на: Сулакский каньон и бархан Сарыкум: путешествие из Махачкалы Добрый день! Экскурсия была 24 апреля. Нам очень понравилась работа гида Руслана. Хотели бы его поблагодарить за интересный рассказ в течение всей поездки, за внимательность к каждому члену нашей группы, за спокойное управление автомобилем, за вовлечённость и неравнодушие, узнали много интересного и нового, а также полюбовались красотами Дагестана.

А Анна 5 Отзыв на: Призрачный аул Гамсутль и Чохские террасы Добрый день! Поездка была 26 апреля. Хотели бы от лица нашей группы выразить огромную благодарность гиду Магомеду: за прекрасный рассказ, за интересную беседу, за спокойное уверенное управление автомобилем, за уважение и внимание к каждому члену группы, за отзывчивость и доброту.

В Виталий 5 Отзыв на: Из Махачкалы - в древний Дербент Замечательный профессионал, доброжелательный и эрудированный

А Анатолий 5 Отзыв на: Знакомьтесь, Махачкала Экскурсия с Марианной по Махачкале - тот случай, когда ставишь во всех графах "отлично", не испытывая никаких сомнений. Марианна - прекрасный рассказчик, которого (что важно) хочется слушать еще и еще. Отвечает на самые разные вопросы в процессе экскурсии. Вся экскурсия проходит в прекрасном динамичном темпе. Махачкала после экскурсии Марианны кажется очень даже интересным городом в Дагестане (а представить такой город и увлечь им - это тоже достаточно не просто). Остаётся лишь пожелать Марианне благодарных и адекватных туристов!

Н Наталья 5 Отзыв на: Сулакский каньон и бархан Сарыкум - сокровища Дагестана Ибрагим - топовый гид 👌🏼

А Анна 5 Отзыв на: Хунзахское плато: групповая поездка в край ущелий, гор и водопадов Одна из самых красивых экскурсии по Дагестану. Великолепные пейзажи, интересные места, вкусный обед. Гиды "Этномир Кавказа", как всегда, прекрасно организовывали наш отдых, интересно рассказывали, развлекали и веселили.

о оксана 5 Отзыв на: Махачкала известная и неизведанная Вам отлично!!! Ксения, спасибо!)))

В Виктория 5 Отзыв на: Сулакский каньон, бархан Сарыкум и не только - глазами гида-горца Невероятнейшее путешествие! Отличнейший гид! Действительно, настоящий горец! Настоящий джигит! Добрый Душевный Заботливый Гостеприимный Профессионал со стажем Структурированная и последовательная подача Много интересных историй о традициях и укладе Комфортный автомобиль Сплошное удовольствие Восторг! Мурад отличный организатор Горячо любит свой край Свой Дагестан! К окончанию путешествия мы уже стали друзьями)) Рекомендуем! 🤍

А Алексей 5 Отзыв на: Хунзахское плато: групповая поездка в край ущелий, гор и водопадов Всё супер, гид сделал всё на отлично. 😃👍🏅

И Инна 5 Отзыв на: Из Махачкалы - в Чеченскую республику Посетили Чеченскую республику с "Этномиром Кавказа". Залимхан прекрасный гид, с отличным чувством юмора, очень интересно рассказывал о Дагестане. Обедали в уютном кафе на проспекте Путина. Экскурсия понравилась. Получилось много красивых фото. Спасибо вам.

А Анастасия 5 Отзыв на: Сулакский каньон - все включено Рекомендую…. очень весело и непринуждённо…..

А Анастасия 5 Отзыв на: Дружеский тур к Сулакскому каньону Спасибо большое Ахмеду за прекрасную и душевную экскурсию, мы пили кофе, сваренный с видом на Сулакский каньон и наслаждались видами)

К Кристина 5 Отзыв на: Головокружительный Дагестан Чудесное путешествие! Классная программа с большим количеством интересных площадок) У нас также была поездка на катере по Сулаку Я ещё вкусный обед

В Валерия 5 Отзыв на: Сулакский каньон и бархан Сарыкум - сокровища Дагестана Вчера ездили на экскурсию с гидом Мурадом. Мурад хороший гид, приятный собеседник и аккуратный водитель. Мы нигде не торопились, наслаждались красотой природы, вкусно пообедали национальной кухней. Все прошло очень интересно, мы остались в восторге. Однозначно рекомендуем экскурсию с гидом Мурадом!