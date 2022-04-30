Экскурсии в городах Республики Дагестан
Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Республике Дагестан или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Индивидуальные экскурсии
23000
₽
за всё
Познакомиться с Дербентом, насладиться Самурским лесом и посетить второе по высоте село на Кавказе
13000
₽
за всё
Большое путешествие к крупнейшему озеру Северного Кавказа с посещением мастерской бурок в Рахате
18500
₽
за всё
Посетить малоизвестные уголки Дагестана и пройти мастер-класс по унцукульской орнаментальной насечке
14500
₽
за всё
Посетить столицу древнего Кайтагского княжества и поразиться его истории, героической и загадочной
15500
₽
за всё
Ощутить дух древних высокогорных селений, узнать о жизни горцев и отыскать кусочек Норвегии
от
20000
₽
за всё
Посетить единственную фабрику в мире, где шьют настоящие бурки, и открыть красоту Ботлихского района
15600
₽
за всё
Открыть природные сокровища Горного Дагестана в дружеском путешествии по старинным аварским землям
5
5 отзывов
10400
₽
за всё
Отправиться навстречу пустыне, головокружительным видам и истинному гостеприимству
Групповые экскурсии
3500
₽
за чел.
Побывать в самобытном мире кубачинских мастеров и прикоснуться к загадкам дагестанской Атлантиды
3500
₽
за чел.
Открыть дагестанский Мачу-Пикчу, ощутить дух горных селений и увидеть подземный водопад
5600
₽
за чел.
Побывать в Стане башен, увидеть дагестанский Язык Тролля и узнать об обычаях горцев
5000
₽
за чел.
Посетить самый зеленый уголок региона, увидеть Хучнинский водопад и оценить национальную кухню
3300
₽
за чел.
Открыть дикую природу Южного Дагестана на групповой автобусной экскурсии
2500
₽
за чел.
Посетить Ханагские каскады, пляжи Авадана и древнюю крепость на групповой автобусной экскурсии
Обзорные по городам
5
1 отзыв
1500
₽
за чел.
Познакомиться с основными достопримечательностями древнего города на групповой автобусной экскурсии
4.5
4 отзыва
3000
₽
за чел.
Увидеть главные достопримечательности самого древнего и южного города страны
5
1 отзыв
17000
₽
за всё
Открыть историю Дербента и познакомиться с главными визитными карточками региона
39900
₽
за чел.
Жить в лучшем отеле Дагестана и путешествовать по горным аулам
29900
₽
за чел.
Познакомиться с главными достопримечательностями Дагестана и пожить на берегу моря
5
1 отзыв
17000
₽
за всё
Приглашаем Вас посетить прекрасную Чечню
5
2 отзыва
1500
₽
за чел.
На берегу Каспийского моря находится самый старый город - Дербент
Водные прогулки
26500
₽
за чел.
Покататься на катере по Сулакскому каньону и увидеть дагестанский Мачу-Пикчу
3500
₽
за чел.
Знаковые места, незабываемые виды и ремесла Центрального Дагестана на групповой автобусной экскурсии
3500
₽
за чел.
Посетить один из самых глубоких каньонов мира и крупнейший бархан Европы на автобусной экскурсии
5
12 отзывов
3500
₽
за чел.
Рассмотреть ущелье с лучших ракурсов, покататься на катере и перенестись в мир азиатских пустынь
5
1 отзыв
3500
₽
за чел.
За пределами городов в Дагестане есть множество интересных мест
4.7
92 отзыва
3500
₽
за чел.
Приглашаю вас в однодневный тур по самым красивым местам Дагестана
4.4
8 отзывов
7000
₽
за всё
Давайте отправимся к самому глубокому каньону в Европе! По его бирюзовым водам вы сможете прокатиться на катере, а со
4.9
103 отзыва
7500
₽
за всё
Впечатлиться ландшафтами Дагестана - от песчаных дюн до ущелья с бирюзовой рекой
5900
₽
за чел.
Сулакский каньон, бархан Сарыкум, Чиркейское водохранилище и прогулка на катере за 1 день
Туры на автомобиле
23000
₽
за всё
Познакомиться с Дербентом, насладиться Самурским лесом и посетить второе по высоте село на Кавказе
13000
₽
за всё
Большое путешествие к крупнейшему озеру Северного Кавказа с посещением мастерской бурок в Рахате
18500
₽
за всё
Посетить малоизвестные уголки Дагестана и пройти мастер-класс по унцукульской орнаментальной насечке
14500
₽
за всё
Посетить столицу древнего Кайтагского княжества и поразиться его истории, героической и загадочной
15500
₽
за всё
Ощутить дух древних высокогорных селений, узнать о жизни горцев и отыскать кусочек Норвегии
от
20000
₽
за всё
Посетить единственную фабрику в мире, где шьют настоящие бурки, и открыть красоту Ботлихского района
3500
₽
за чел.
Побывать в самобытном мире кубачинских мастеров и прикоснуться к загадкам дагестанской Атлантиды
3500
₽
за чел.
Открыть дагестанский Мачу-Пикчу, ощутить дух горных селений и увидеть подземный водопад
26500
₽
за чел.
Покататься на катере по Сулакскому каньону и увидеть дагестанский Мачу-Пикчу
Гастрономические туры
5000
₽
за чел.
Посетить самый зеленый уголок региона, увидеть Хучнинский водопад и оценить национальную кухню
15300
₽
за всё
Насладиться природой края, испечь чуду, попробовать себя в ковроткачестве и отведать домашнюю кухню
23500
₽
за чел.
Побывать в нетуристических местах и насладиться пикниками в горах
7999
₽
за всё
Впечатлиться панорамами каньона, исследовать каменный лабиринт и попробовать национальную кухню
3500
₽
за чел.
В этом путешествии вас ждут секреты изготовления известного дагестанского лакомства, историческая местность Ансалтинское
5
1 отзыв
4000
₽
за чел.
Эта экскурсия влюбит вас в Махачкалу! Вас ждут приятные знакомства, местная кухня и нетривиальная городская архитектура
4.8
23 отзыва
6000
₽
за всё
Разобраться в мире многообразия вкусов и ароматов на дагестанских рынках, в магазинах и ресторанах
Экскурсионные туры на несколько дней
26500
₽
за чел.
Покататься на катере по Сулакскому каньону и увидеть дагестанский Мачу-Пикчу
79000
₽
за чел.
Насытиться красотой пейзажей, исследовать две столицы и сравнить кухню республик
26450
₽
за чел.
Пожить в спокойном месте среди гор и фруктового сада и наслаждаться природой без спешки
54000
₽
за чел.
Отведать национальные угощения на дагестанском застолье и рассекать Сулак наперегонки с ветром
15000
₽
за чел.
Погулять по многовековому Дербенту и потрогать тёплый песок бархана
23000
₽
за чел.
Побывать в самобытных аулах, пройтись по ущелью и полюбоваться водопадами
20000
₽
за чел.
Увидеть знаменитые места республики и влюбиться в горы
Последние отзывы об экскурсиях по Республике Дагестан
- ААрхипова30 апреля 2022Отзыв на: Сулакский каньон - все включеноХотим поблагодарить водителя БУБА и гида АБДУЛ за прекрасную экскурсию на Сулакский каньон. На всем пути нам рассказывали про традиции и обычаи. Для начала нас привезли на Чиркейское водохранилище где нас покатали на катерах, это было потрясающе особенно рады были дети. Следующей остановка был Сулакский каньон где пофотографировались и полюбовались красотой каньона, затем нас отвезли на обед где было предоставлен обед (овощи, форель или аварские хинкал и чуду (национальное блюдо), морс и травяной чай). После обеда прогулялись по территории форелевого хозяйства и отправились на бархан Сарыкум где снимался фильм "Белое солнце пустыни". Поднялись на самый вверх, побродили босиком по песку, посмотрели на зоопарк где держат сов, орлов, соколов (которые пострадали от чудо техники квадрокоптеров), хорошо что их запретили. Есть один минус который никому не понравился из туристов это то, что на отвороте к форелевому хозяйству нас остановили сотрудники ГИБДД и держали нас 30 минут не понятно по какой причине. Еще раз спасибо ребята Вам за прекрасный день, отличное настроение, а главное с погодой повезло.
- ИИрина30 апреля 2022Отзыв на: Из Махачкалы в аул-призрак ГамсутльЯ такой красоты никогда в жизни не видела!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Еще пару дней отходила от эмоционального потрясения. Это правда реально? Это существует и я там была? На эту экскурсию мы ездили с Хасбулатом на Киа Спортедж. Хасбулат, молодец - подстроил маршрут под прогноз погоды, чтобы успели все посмотреть и не промокнуть под дождем. Аккуратный водитель, позитивный человек, с чувством юмора. Рассказал нам и исторические факты и местные традиции и про свою жизнь, и попели и посмеялись. На протяжении всей экскурсии нас сопровождал, оказывается есть такие гиды, которые привозят туристов к аулу и бросают их, с ними на гору не поднимаются. Хасбулат был всегда с нами, даже предложил носить мой рюкзак, чтобы он не мешал во время фото. Что качается фото, Хасбулат видит кадр. Советовал куда лучше встать и от куда фотографировать - это просто супер. Когда поднимались по серпантину, меня немного укачало, мы остановились и Хасбулат сварил в турке кофе и угостил вкусняшками. Это так трогательно, это так душевно. Потом и коньячком угостил:) Очень рада, что именно с Хасбулатом поехали. Очень рада, что такая экскурсия была в моей жизни.
- ГГалина30 апреля 2022Спасибо организатору Яне за очень профессионально организованные экскурсии, подобрали маршруты на два дня с учетом наших пожеланий. Гиды все опытные и очень классные. Отдельное спасибо гиду Уллубию и Вартану, которые сделали наши поездки крутыми и незабываемыми. Они отличные собеседники и опытные водители, как будто мы знаем их всю свою жизнь. Показали нам самые красивые локации и места. Все было на высоте, все прошло как на одном дыхании. Они очень позитивные и очень любят свою работу, которые старались донести нам все свои красоты страны. Мы тоже влюбились в Дагестан, в эту природу, горы. Хочется вернуться снова и снова. И если на предстоит еще возможность посетить эту чудесную страну, мы поедем путешествовать только с Яной и её командой.
- ГГалина30 апреля 2022Отзыв на: Головокружительный Дагестан24 апреля побывали на экскурсии Сулакский каньон с гидом Гаджи. Замечательный гид, интересный собеседник и аккуратный водитель. Гаджи старался нам показать каньон с разных смотровых площадок и локаций. Обязательно стоит прокатиться на катере по нему. Эмоции зашкаливали от природных красот. Все прошло очень интересно и комфортно. Спасибо за эту незабываемую экскурсию и рекомендую эту поездку с Гаджи.
- ППетр30 апреля 2022Отзыв на: Гуниб и Карадахская теснина за один деньКрасивые виды горного Дагестана, долины, ущелья, горные речки, плотины и водохранилище, вкусный обед. Мы ездили с Хасбулатом, но он скорее водитель, нежели гид. Рассказ, конечно, был, но для улучшения впечатления стоит поработать над материалом (больше, четче и структурированнее) и дикцией (сидящим на заднем сидении часто приходилось переспрашивать, чтобы понять, что он говорил).
- ААнна30 апреля 2022Добрый день! Экскурсия была 24 апреля. Нам очень понравилась работа гида Руслана. Хотели бы его поблагодарить за интересный рассказ в течение всей поездки, за внимательность к каждому члену нашей группы, за спокойное управление автомобилем, за вовлечённость и неравнодушие, узнали много интересного и нового, а также полюбовались красотами Дагестана.
- ААнна30 апреля 2022Добрый день! Поездка была 26 апреля. Хотели бы от лица нашей группы выразить огромную благодарность гиду Магомеду: за прекрасный рассказ, за интересную беседу, за спокойное уверенное управление автомобилем, за уважение и внимание к каждому члену группы, за отзывчивость и доброту.
- ВВиталий29 апреля 2022Отзыв на: Из Махачкалы - в древний ДербентЗамечательный профессионал, доброжелательный и эрудированный
- ААнатолий29 апреля 2022Отзыв на: Знакомьтесь, МахачкалаЭкскурсия с Марианной по Махачкале - тот случай, когда ставишь во всех графах "отлично", не испытывая никаких сомнений. Марианна - прекрасный рассказчик, которого (что важно) хочется слушать еще и еще. Отвечает на самые разные вопросы в процессе экскурсии. Вся экскурсия проходит в прекрасном динамичном темпе. Махачкала после экскурсии Марианны кажется очень даже интересным городом в Дагестане (а представить такой город и увлечь им - это тоже достаточно не просто). Остаётся лишь пожелать Марианне благодарных и адекватных туристов!
- ННаталья29 апреля 2022Ибрагим - топовый гид 👌🏼
- ААнна29 апреля 2022Одна из самых красивых экскурсии по Дагестану. Великолепные пейзажи, интересные места, вкусный обед. Гиды "Этномир Кавказа", как всегда, прекрасно организовывали наш отдых, интересно рассказывали, развлекали и веселили.
- ооксана29 апреля 2022Отзыв на: Махачкала известная и неизведаннаяВам отлично!!! Ксения, спасибо!)))
- ВВиктория28 апреля 2022Невероятнейшее путешествие! Отличнейший гид! Действительно, настоящий горец! Настоящий джигит! Добрый Душевный Заботливый Гостеприимный Профессионал со стажем Структурированная и последовательная подача Много интересных историй о традициях и укладе Комфортный автомобиль Сплошное удовольствие Восторг! Мурад отличный организатор Горячо любит свой край Свой Дагестан! К окончанию путешествия мы уже стали друзьями)) Рекомендуем! 🤍
- ААлексей28 апреля 2022Всё супер, гид сделал всё на отлично. 😃👍🏅
- ИИнна28 апреля 2022Отзыв на: Из Махачкалы - в Чеченскую республикуПосетили Чеченскую республику с "Этномиром Кавказа". Залимхан прекрасный гид, с отличным чувством юмора, очень интересно рассказывал о Дагестане. Обедали в уютном кафе на проспекте Путина. Экскурсия понравилась. Получилось много красивых фото. Спасибо вам.
- ААнастасия28 апреля 2022Отзыв на: Сулакский каньон - все включеноРекомендую…. очень весело и непринуждённо…..
- ААнастасия28 апреля 2022Отзыв на: Дружеский тур к Сулакскому каньонуСпасибо большое Ахмеду за прекрасную и душевную экскурсию, мы пили кофе, сваренный с видом на Сулакский каньон и наслаждались видами)
- ККристина28 апреля 2022Отзыв на: Головокружительный ДагестанЧудесное путешествие! Классная программа с большим количеством интересных площадок) У нас также была поездка на катере по Сулаку Я ещё вкусный обед
- ВВалерия28 апреля 2022Вчера ездили на экскурсию с гидом Мурадом. Мурад хороший гид, приятный собеседник и аккуратный водитель. Мы нигде не торопились, наслаждались красотой природы, вкусно пообедали национальной кухней. Все прошло очень интересно, мы остались в восторге. Однозначно рекомендуем экскурсию с гидом Мурадом!
- ВВиктория28 апреля 2022Отзыв на: Из Махачкалы в аул-призрак ГамсутльЭто одна из самых ожидаемых мною экскурсий! Невероятнейшее впечатление! Один из самых лучших гидов! Много заботы и внимания Интересные рассказы от человека, что родился в этом красивейшем крае Ответы на любые вопросы о традициях и истории Легкое и расслабленное общение Угощение сладостями свеже сваренным кофе на горе Поддерживал при подъёме, лично помогал Повёл нас при спуске обратно другой дорогой, что позволило нам насладиться уединением и красотой и посидеть под цветущим деревом Мы очень довольны Вернёмся ещё 🕊🤍