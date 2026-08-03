читать дальше уменьшить простыми словами. Организация экскурсии на высшем уровне. Спасибо огромное Абдулбасиру, возил нас по местам, которых даже и не было в перечне экскурсии, столько красивых локаций, столько внимания было к нам. Обязательно еще поедем по другим достопримечательным местам города

Спасибо огромное за незабываемые впечатления, это была не просто суперская экскурсия, это была бомба. Осталось столько впечатлений, что не описать