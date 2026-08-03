Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Дагестане или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
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Индивидуальные экскурсии
4.9
66 отзывов
5700
₽
за всё
Проникнуться историей и восточным колоритом одного из древнейших городов мира на обзорной прогулке
18000
₽
за всё
Увидеть аул горцев и чудеса природы, сохранившиеся в первозданном виде
4.7
3 отзыва
15000
₽
за всё
Посетить главные достопримечательности Дагестана и покататься на сапе за 1 день
5
5 отзывов
5000
₽
за всё
Прокатиться по живописному бездорожью с видами на горы, море и древнюю крепость
20000
₽
за всё
Пройти на катере по бирюзовому Чиркейскому водохранилищу и труднодоступным бухтам Сулакского каньона
20000
₽
за всё
Посетить самые красивые достопримечательности Дагестана на групповой экскурсии
15000
₽
за всё
Полюбоваться рукотворными Каратинскими террасами и узнать историю их появления в Дагестане
4.7
6 отзывов
1999
₽
за чел.
Увидеть главное и узнать самое важное о столице Дагестана в автопешеходном формате
5
1 отзыв
20000
₽
за всё
Путешествие на джипе к перевалу Хунзах-Заиб и парящему над пропастью аулу Гоор
Групповые экскурсии
4999
₽
за чел.
Активно провести время в красивейшем природном месте и получить эффектные снимки на память
6799
₽
за чел.
Услышать грохот «пульсара» и рассмотреть радугу в его брызгах
4000
₽
за чел.
Прокатиться на катере по Чиркейскому водохранилищу и увидеть великолепный Сулакский каньон
5
1 отзыв
4000
₽
за чел.
Насладиться захватывающими дух видами и погулять по древнему селу-призраку
3950
₽
за чел.
Подняться в старинное село среди гор, спуститься в уникальную пещеру, проплыть по водохранилищу
4.6
20 отзывов
3400
₽
за чел.
Увидеть визитную карточку Дагестана и крупнейший песчаный бархан в Европе
5
1 отзыв
4950
₽
за чел.
Оценить красоту самого глубокого каньона Европы, прокатиться на катере и погулять по пещерам
5
4 отзыва
4500
₽
за чел.
Побывать в ярких локациях горного Дагестана и ощутить его самобытную атмосферу
5
4 отзыва
5950
₽
за чел.
Плывём по Ирганайскому водохранилищу и идём к водопаду Кинжал
Обзорные по городам
4.7
6 отзывов
1999
₽
за чел.
Увидеть главное и узнать самое важное о столице Дагестана в автопешеходном формате
3700
₽
за чел.
Отправиться в Шали и увидеть столицу Чечни в огнях
5
2 отзыва
3500
₽
за чел.
Увидеть современную Чечню, которая поражает масштабом и архитектурой (билеты включены)
5
2 отзыва
1500
₽
за чел.
Обзорная экскурсия по магалам и крепости Нарын-Кала с погружением в историю
5
1 отзыв
от
8000
₽
за всё
Проехать по славным местам Махачкалы, увидеть известные локации и глубже понять историю региона
5
1 отзыв
3500
₽
за чел.
Побывать в Грозном, Аргуне, Шали и увидеть их главные достопримечательности
3500
₽
за чел.
Побывать в Грозном, Аргуне, Шали и увидеть их главные достопримечательности
5
1 отзыв
2900
₽
за чел.
Познакомиться с городом, его историей и чеченскими традициями (из Избербаша)
Водные прогулки
4000
₽
за чел.
Прокатиться на катере по Чиркейскому водохранилищу и увидеть великолепный Сулакский каньон
4.7
3 отзыва
15000
₽
за всё
Посетить главные достопримечательности Дагестана и покататься на сапе за 1 день
20000
₽
за всё
Пройти на катере по бирюзовому Чиркейскому водохранилищу и труднодоступным бухтам Сулакского каньона
3950
₽
за чел.
Подняться в старинное село среди гор, спуститься в уникальную пещеру, проплыть по водохранилищу
5
1 отзыв
4950
₽
за чел.
Оценить красоту самого глубокого каньона Европы, прокатиться на катере и погулять по пещерам
5
2 отзыва
3700
₽
за чел.
Главные природные места Дагестана (обед включён, прогулка на катере и посещение пещеры по желанию)
5
2 отзыва
5500
₽
за чел.
Самые необычные пейзажи Кавказа - в одном маршруте
5
2 отзыва
1500
₽
за чел.
Обзорная экскурсия по магалам и крепости Нарын-Кала с погружением в историю
4.9
9 отзывов
2900
₽
за чел.
Полюбоваться лазурью в пропасти и горными панорамами, прокатиться на катере и пообедать форелью
Туры на автомобиле
6799
₽
за чел.
Услышать грохот «пульсара» и рассмотреть радугу в его брызгах
4000
₽
за чел.
Прокатиться на катере по Чиркейскому водохранилищу и увидеть великолепный Сулакский каньон
18000
₽
за всё
Увидеть аул горцев и чудеса природы, сохранившиеся в первозданном виде
5
1 отзыв
4000
₽
за чел.
Насладиться захватывающими дух видами и погулять по древнему селу-призраку
4.7
3 отзыва
15000
₽
за всё
Посетить главные достопримечательности Дагестана и покататься на сапе за 1 день
20000
₽
за всё
Посетить самые красивые достопримечательности Дагестана на групповой экскурсии
3950
₽
за чел.
Подняться в старинное село среди гор, спуститься в уникальную пещеру, проплыть по водохранилищу
4.6
20 отзывов
3400
₽
за чел.
Увидеть визитную карточку Дагестана и крупнейший песчаный бархан в Европе
5
1 отзыв
4950
₽
за чел.
Оценить красоту самого глубокого каньона Европы, прокатиться на катере и погулять по пещерам
Гастрономические туры
20000
₽
за всё
Посетить самые красивые достопримечательности Дагестана на групповой экскурсии
4.6
20 отзывов
3400
₽
за чел.
Увидеть визитную карточку Дагестана и крупнейший песчаный бархан в Европе
3500
₽
за чел.
Горные плато и природные каскады и теснины с обедом по-аварски по желанию
5
1 отзыв
3900
₽
за чел.
Каменная чаша, плато, водопады Горного Дагестана в формате «всё включено»
4500
₽
за чел.
Познакомиться с природой, историей и гастрономией горного Дагестана за 1 день
4.6
22 отзыва
3850
₽
за чел.
Прокатиться на катере вдоль водопадов, заглянуть в ущелье и услышать легенды дюн - из Махачкалы
5
1 отзыв
4200
₽
за чел.
Водопады, Каменная чаша, урбеч на фабрике и вкусный национальный обед
4200
₽
за чел.
Водопады, Каменная чаша, урбеч на фабрике и вкусный национальный обед
4200
₽
за чел.
К призрачному аулу, фантастическим видам и дагестанской кухне (всё включено)
Последние отзывы об экскурсиях по Дагестану
С
Дата посещения: 3 авг 2026
Ездили на экскурсию 3 августа 2026 года в Чечню.
Поездкой осталась очень довольна.
Спасибо организаторам за прекрасную экскурсию!
С нами был гид Шамиль.
Поездкой осталась очень довольна.
Спасибо организаторам за прекрасную экскурсию!
С нами был гид Шамиль.
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А
Дата посещения: 4 авг 2026
Взяли тур на один день у Абдулбасира. Гид с большой буквой 👍👍👍человек , который кайфует от своего дела !! Это
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Б
Дата посещения: 3 авг 2026
Все очень понравилось, очень интересная экскурсия, прекрасный гид
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С
Дата посещения: 2 авг 2026
Большое спасибо организаторам за прекрасную поездку!
Отдельное спасибо нашему гиду Татьяне за хорошую организацию экскурсии, за вкусный обед и интересные рассказы.
Так же благодарю водителя нашего автобуса. Аккуратный, вежливый. Быстро доставил куда нужно, очень удачно парковался.
Это был очень удачный выбор. Спасибо!
Отдельное спасибо нашему гиду Татьяне за хорошую организацию экскурсии, за вкусный обед и интересные рассказы.
Так же благодарю водителя нашего автобуса. Аккуратный, вежливый. Быстро доставил куда нужно, очень удачно парковался.
Это был очень удачный выбор. Спасибо!
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М
Дата посещения: 2 авг 2026
Юсиф - большой профессионал в своей области. Любит историю родного края и в целом эрудированный человек. Речь внятная, понятная, рассказывает
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С
Дата посещения: 28 июл 2026
Отлично!!!
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А
Дата посещения: 28 июл 2026
Спасибо огромное за незабываемые впечатления, это была не просто суперская экскурсия, это была бомба. Осталось столько впечатлений, что не описать
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Ж
Дата посещения: 26 июл 2026
Все прошло просто замечательно, понравились подход и профессионализм организаторов. Отдельное спасибо хочется сказать Саиду за его вклад и отдачу Всем рекомендую
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М
Дата посещения: 13 июл 2026
Все прошло хорошо.
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В
Дата посещения: 5 июл 2026
05.07.2026 Отличная экскурсия. Юсиф - прекрасный гид, уровень владения информацией и подачей впечатляет.
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