Рыбинск — город 🏙️ с почти тысячелетней историей 📖, который пять раз менял своё название! Усть-Шексна, Рыбная слобода, Андропов, Щербаков — это всё о Рыбинске...

«Петербург в миниатюре» стоит того, чтобы посвятить ему целый день:

Увидеть величественный Спасо-Преображенский собор;

Сфотографироваться с Лениным в зимнем пальто;

Проехать по шлюзам;

Погулять на Волжской набережной;

Познакомиться с памятником бурлаку и поэту Льву Ошанину;

И, конечно, заглянуть в католический костёл!

Важная информация

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.