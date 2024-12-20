Встреча с гидом:

12:00 в гостинице «Россия»;

12:40 в гостинице «Москва»;

13:00 Московский вокзал (по предварительной заявке);

13:15 в гостинице «Октябрьская».

Сегодня на автобусной экскурсии перед вами откроется один из красивейших городов мира. Вы увидите его главные достопримечательности, рассмотрите детали в архитектуре, полюбуетесь Невой, её каналами и изящными мостами, без которых Санкт-Петербург не был бы собой.

Затем посетим Петропавловскую крепость. Зайдём в собор Святых Павла и Петра. Вы узнаете о сохранившихся и прочно вошедших в нашу жизнь петровских традициях, как отразилось стремление царя создать идеальный город.

Трансфер по гостиницам.