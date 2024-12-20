Описание тура
Организационные детали
Помимо внесённой предоплаты на сайте (15%) необходимо перевести напрямую организатору ещё 20% в течение 7 дней. Окончательную оплату необходимо произвести не позднее чем за 14 дней до начала вашего путешествия.
Проживание. В гостинице «Россия» 3* в респектабельном Московском районе в стандартных 1-, 2-местных номерах (стоимость зависит от выбранного варианта). Также возможно размещение третьего человека на дополнительном месте, повышение категории номера или выбор другого отеля. Например: «Москва» 4*, «Октябрьская» 4*.
*Фото гостиницы взято с сайта rossiya-hotel.ru
Питание. Включены завтраки в отеле по системе «шведский стол». Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Туристический автобус с кондиционером.
Дети. Рекомендуем брать детей со школьного возраста. Есть скидки.
Программа тура по дням
Идеальный город Петра I - обзорная экскурсия и посещение Петропавловской крепости
Встреча с гидом:
- 12:00 в гостинице «Россия»;
- 12:40 в гостинице «Москва»;
- 13:00 Московский вокзал (по предварительной заявке);
- 13:15 в гостинице «Октябрьская».
Сегодня на автобусной экскурсии перед вами откроется один из красивейших городов мира. Вы увидите его главные достопримечательности, рассмотрите детали в архитектуре, полюбуетесь Невой, её каналами и изящными мостами, без которых Санкт-Петербург не был бы собой.
Затем посетим Петропавловскую крепость. Зайдём в собор Святых Павла и Петра. Вы узнаете о сохранившихся и прочно вошедших в нашу жизнь петровских традициях, как отразилось стремление царя создать идеальный город.
Трансфер по гостиницам.
Дворец и парк «Царского Села»
Встреча с гидом:
- 10:00 в гостинице «Москва»;
- 10:15 в гостинице «Октябрьская»;
- 10:45 в гостинице «Россия».
Сегодня вы отправитесь в любимую летнюю резиденцию Екатерины II. Музей-заповедник «Царское Село» находится в пригороде Санкт-Петербурга — в Пушкине. Это то место, где можно почувствовать себя знатной особой, вальяжно прогуливаясь по дорожкам Екатерининского парка и любуясь фасадом роскошного дворца. Вы пройдётесь по его залам с высокими потолками и богатым декором и заглянете в Янтарную комнату.
После экскурсии у вас будет 2,5 часа свободного времени. За доплату вы сможете посетить соседний Павловск, где находится дворцово-парковый ансамбль 18-19 вв. Он же — резиденция Павла I.
Трансфер по гостиницам.
Дворцы, соборы, театры и величайший музей Санкт-Петербурга
После завтрака необходимо освободить номера. Встреча с гидом:
- 10:00 в гостинице «Россия»;
- 10:30 в гостинице «Москва»;
- 10:45 в гостинице «Октябрьская».
Далее вы отправитесь на автобусную экскурсию по роскошным дворцам и величественным соборам Санкт-Петербурга. Узнаете о театрах, где выступали знаменитые артисты, прогуляетесь по Дворцовой площади. Посетите Эрмитаж, расположенный в Зимнем дворце.
В 16:00 экскурсионная программа завершится. Трансфер до Московского вокзала.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местный номер стандарт (за одного)
|10 000 ₽
|1-местный номер стандарт
|12 400 ₽
|2-местный номер комфорт (за одного)
|10 900 ₽
|1-местный номер комфорт
|14 300 ₽
|2-местный номер бизнес (за одного)
|10 500 ₽
|1-местный номер бизнес
|12 800 ₽
|Третье место в 2-местном номере
|9800 ₽
|Без проживания и завтраков (только экскурсии и трансфер)
|7500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице «Россия» 3
- Завтраки
- Все переезды по программе на автобусе
- Сопровождение аккредитованным экскурсоводом
- Радиооборудование (наушники)
- Входные билеты во все музеи по программе
Что не входит в цену
- Билеты до Санкт-Петербурга и обратно в ваш город
- Остальное питание
- Трансфер из/в аэропорт
- Повышение категории номера (бизнес/комфорт) или отеля - цены по запросу
- Размещение третьего человека в 2-местном номере на дополнительном месте - 9800 ₽ за тур
- Дополнительные экскурсии
- Стоимость зависит от выбранного номера и дат:
- За 1-местный номер варьируется от 12 400 ₽ до 14 500 ₽
- За 2-местный номер (за одного человека) - от 10 000 ₽ до 11 000 ₽
- Без проживания и завтраков (только экскурсии и трансфер) - 7500 ₽
- Точную стоимость на конкретные даты уточняйте у организатора
- Помимо внесённой предоплаты на сайте (15%) необходимо перевести напрямую организатору ещё 20% в течение 7 дней. Окончательную оплату необходимо произвести не позднее чем за 14 дней до начала вашего путешествия