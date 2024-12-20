Классика Санкт-Петербурга: дворцы, соборы и Эрмитаж

Увидеть Янтарную комнату, посетить Петропавловскую крепость и рассмотреть архитектуру
Идеальное путешествие для первой встречи с Санкт-Петербургом: за 3 дня вы познакомитесь с культурным наследием города и посетите музей-заповедник «Царское Село». Рассмотрите интерьеры Екатерининского дворца и фасады Исаакиевского и Казанского соборов. Побываете на главной площади, в Зимнем дворце и в Петропавловской крепости. Вместе с гидом пройдётесь по залам музея «Эрмитаж», где хранится более миллиона экспонатов.
Классика Санкт-Петербурга: дворцы, соборы и Эрмитаж
Классика Санкт-Петербурга: дворцы, соборы и Эрмитаж
Классика Санкт-Петербурга: дворцы, соборы и Эрмитаж
Ближайшие даты:
20
дек10
янв17
янв24
янв31
янв7
фев14
фев
Время начала: 12:00

Описание тура

Организационные детали

Помимо внесённой предоплаты на сайте (15%) необходимо перевести напрямую организатору ещё 20% в течение 7 дней. Окончательную оплату необходимо произвести не позднее чем за 14 дней до начала вашего путешествия.

Проживание. В гостинице «Россия» 3* в респектабельном Московском районе в стандартных 1-, 2-местных номерах (стоимость зависит от выбранного варианта). Также возможно размещение третьего человека на дополнительном месте, повышение категории номера или выбор другого отеля. Например: «Москва» 4*, «Октябрьская» 4*.

*Фото гостиницы взято с сайта rossiya-hotel.ru

Питание. Включены завтраки в отеле по системе «шведский стол». Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Туристический автобус с кондиционером.

Дети. Рекомендуем брать детей со школьного возраста. Есть скидки.

Программа тура по дням

1 день

Идеальный город Петра I - обзорная экскурсия и посещение Петропавловской крепости

Встреча с гидом:

  • 12:00 в гостинице «Россия»;
  • 12:40 в гостинице «Москва»;
  • 13:00 Московский вокзал (по предварительной заявке);
  • 13:15 в гостинице «Октябрьская».

Сегодня на автобусной экскурсии перед вами откроется один из красивейших городов мира. Вы увидите его главные достопримечательности, рассмотрите детали в архитектуре, полюбуетесь Невой, её каналами и изящными мостами, без которых Санкт-Петербург не был бы собой.

Затем посетим Петропавловскую крепость. Зайдём в собор Святых Павла и Петра. Вы узнаете о сохранившихся и прочно вошедших в нашу жизнь петровских традициях, как отразилось стремление царя создать идеальный город.

Трансфер по гостиницам.

Идеальный город Петра I - обзорная экскурсия и посещение Петропавловской крепостиИдеальный город Петра I - обзорная экскурсия и посещение Петропавловской крепостиИдеальный город Петра I - обзорная экскурсия и посещение Петропавловской крепостиИдеальный город Петра I - обзорная экскурсия и посещение Петропавловской крепостиИдеальный город Петра I - обзорная экскурсия и посещение Петропавловской крепостиИдеальный город Петра I - обзорная экскурсия и посещение Петропавловской крепостиИдеальный город Петра I - обзорная экскурсия и посещение Петропавловской крепости
2 день

Дворец и парк «Царского Села»

Встреча с гидом:

  • 10:00 в гостинице «Москва»;
  • 10:15 в гостинице «Октябрьская»;
  • 10:45 в гостинице «Россия».

Сегодня вы отправитесь в любимую летнюю резиденцию Екатерины II. Музей-заповедник «Царское Село» находится в пригороде Санкт-Петербурга — в Пушкине. Это то место, где можно почувствовать себя знатной особой, вальяжно прогуливаясь по дорожкам Екатерининского парка и любуясь фасадом роскошного дворца. Вы пройдётесь по его залам с высокими потолками и богатым декором и заглянете в Янтарную комнату.

После экскурсии у вас будет 2,5 часа свободного времени. За доплату вы сможете посетить соседний Павловск, где находится дворцово-парковый ансамбль 18-19 вв. Он же — резиденция Павла I.

Трансфер по гостиницам.

Дворец и парк «Царского Села»Дворец и парк «Царского Села»Дворец и парк «Царского Села»Дворец и парк «Царского Села»Дворец и парк «Царского Села»Дворец и парк «Царского Села»Дворец и парк «Царского Села»
3 день

Дворцы, соборы, театры и величайший музей Санкт-Петербурга

После завтрака необходимо освободить номера. Встреча с гидом:

  • 10:00 в гостинице «Россия»;
  • 10:30 в гостинице «Москва»;
  • 10:45 в гостинице «Октябрьская».

Далее вы отправитесь на автобусную экскурсию по роскошным дворцам и величественным соборам Санкт-Петербурга. Узнаете о театрах, где выступали знаменитые артисты, прогуляетесь по Дворцовой площади. Посетите Эрмитаж, расположенный в Зимнем дворце.

В 16:00 экскурсионная программа завершится. Трансфер до Московского вокзала.

Дворцы, соборы, театры и величайший музей Санкт-ПетербургаДворцы, соборы, театры и величайший музей Санкт-ПетербургаДворцы, соборы, театры и величайший музей Санкт-ПетербургаДворцы, соборы, театры и величайший музей Санкт-ПетербургаДворцы, соборы, театры и величайший музей Санкт-ПетербургаДворцы, соборы, театры и величайший музей Санкт-ПетербургаДворцы, соборы, театры и величайший музей Санкт-Петербурга

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местный номер стандарт (за одного)10 000 ₽
1-местный номер стандарт12 400 ₽
2-местный номер комфорт (за одного)10 900 ₽
1-местный номер комфорт14 300 ₽
2-местный номер бизнес (за одного)10 500 ₽
1-местный номер бизнес12 800 ₽
Третье место в 2-местном номере9800 ₽
Без проживания и завтраков (только экскурсии и трансфер)7500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице «Россия» 3
  • Завтраки
  • Все переезды по программе на автобусе
  • Сопровождение аккредитованным экскурсоводом
  • Радиооборудование (наушники)
  • Входные билеты во все музеи по программе
Что не входит в цену
  • Билеты до Санкт-Петербурга и обратно в ваш город
  • Остальное питание
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Повышение категории номера (бизнес/комфорт) или отеля - цены по запросу
  • Размещение третьего человека в 2-местном номере на дополнительном месте - 9800 ₽ за тур
  • Дополнительные экскурсии
  • Стоимость зависит от выбранного номера и дат:
  • За 1-местный номер варьируется от 12 400 ₽ до 14 500 ₽
  • За 2-местный номер (за одного человека) - от 10 000 ₽ до 11 000 ₽
  • Без проживания и завтраков (только экскурсии и трансфер) - 7500 ₽
  • Точную стоимость на конкретные даты уточняйте у организатора
  • Помимо внесённой предоплаты на сайте (15%) необходимо перевести напрямую организатору ещё 20% в течение 7 дней. Окончательную оплату необходимо произвести не позднее чем за 14 дней до начала вашего путешествия
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Санкт-Петербург, гостиница "Россия", 12:00 / гостиница "Москва" 4*, 12:40 / гостиница "Октябрьская" 4*, 13:15
Завершение: Г. Санкт-Петербург, Московский вокзал, 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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