Познакомиться с древними ремёслами, прокатиться в конной повозке и побывать на родине Шагала
А ещё побываем в одном из старейших городов Беларуси, Витебске, прогуляемся по улочкам Полоцка и увидим главные достопримечательности Минска.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|16 690 ₽
Описание
Организационные детали
Детям до 7 лет необходимо иметь с собой детские удерживающие устройства в автобусах (детское кресло, бустер).
Руководитель группы имеет право менять дни и время проведения экскурсий без нарушения программы тура.
Свободное время действительно при отсутствии непредвиденных ситуаций, заторов на дороге и других отклонений от графика.
Проживание. Будем жить в отеле 3* в Витебске и в отеле 4* в Минске, 2-местное размещение. За доплату возможно 1-местное размещение.
Питание. В стоимость включены завтраки в отелях.
Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.
Программа тура по дням
Экскурсия по Витебску
Отправимся в путешествие из Санкт-Петербурга в 07:00 и поедем в Витебск. По прибытии начнём обзорную экскурсию по городу, основанному в 974 году. Второй по старшинству в Беларуси!
Увидим Успенский собор, возведённый на месте святыни 15 века, а рядом — городскую ратушу, в которой находится краеведческий музей. Пройдём по улице Суворова, где сохранились здания 19 века. Побываем на площади Победы, крупнейшей в стране. Рассмотрим возвышающиеся здесь каменные штыки — символы мужества солдат ВОВ. Прогуляемся по набережной Западной Двины, узнаем про известного уроженца Витебска — авангардистского художника Марка Шагала.
Заселимся в отель, после чего у вас будет свободное время.
Музейный комплекс старинных народных ремёсел и переезд в Минск
Позавтракаем, выселимся и поедем дальше. Приготовьтесь к путешествию в прошлое — мы отправляемся в музейный комплекс старинных народных ремёсел «Дудутки». Увидим настоящую ветряную мельницу! А ещё вы познакомитесь со старинным бытом и древними технологиями, попробуете традиционные блюда, погуляете в зоосаду и покатаетесь на лошадях.
В музее центральной усадьбы рассмотрим самогонный аппарат и попробуем крепкий напиток с мёдом, хлебом и огурцом. Пройдёмся по мастерским: побываем в столярной и гончарной мастерских, в кузне и павильоне, где узнаем секреты соломоплетения, ткачества и хлебопечения. Не останемся и без угощения! Перекусим хлебом с сыром и маслом, выпьем чашку чая.
Переедем в Минск. После обеда прогуляемся по вечерней столице и посмотрим главные достопримечательности города: посетим музей истории Великой Отечественной войны, увидим городскую ратушу и побываем в квартале минчан с атмосферой 19 века.
После заселения в отель свободное время.
Экскурсия по Полоцку и возвращение в Санкт-Петербург
После завтрака выселимся и поедем в Полоцк. Прогуляемся по одному из центров христианства, родине просветительнице Евфросинии Полоцкой. Насладимся атмосферой маленького уютного городка, пообедаем и поедем в Санкт-Петербург. Прибудем назад поздно вечером.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле 3* в Витебске и в отеле 4* в Минске
- Завтраки в отелях
- Место в туристическом автобусе
- Экскурсионная программа в сопровождении русскоязычного гида - входит в стоимость, но оплачивается наличными (2200 руб.): ежедневные экскурсии, трансфер из/в аэропорт
Что не входит в цену
- Доплата за 1-местное размещение с завтраком - 2500 руб
- Выбор фиксированного места в автобусе - 300 руб
- Посещение аквазоны в отеле «SPA Viktoria» (по желанию) - 16 бел. руб
- Доплата за шведский стол на завтраке - 6 евро