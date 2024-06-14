Путешествие на машине времени из Санкт-Петербурга: Витебск, Минск, Полоцк и «Дудутки»
Авторский тур в Санкт-Петербурге

Познакомиться с древними ремёслами, прокатиться в конной повозке и побывать на родине Шагала

На выходные отправимся в прошлое! В музейном комплексе старинных народных ремёсел «Дудутки» побываем в кузне, столярной и гончарной мастерских, продегустируем самогон, выпьем чашечку чая с местным мёдом и узнаем секреты соломоплетения, ткачества и хлебопечения.

А ещё побываем в одном из старейших городов Беларуси, Витебске, прогуляемся по улочкам Полоцка и увидим главные достопримечательности Минска.
Путешествие на машине времени из Санкт-Петербурга: Витебск, Минск, Полоцк и «Дудутки»
Путешествие на машине времени из Санкт-Петербурга: Витебск, Минск, Полоцк и «Дудутки»
Путешествие на машине времени из Санкт-Петербурга: Витебск, Минск, Полоцк и «Дудутки»
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет16 690 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Детям до 7 лет необходимо иметь с собой детские удерживающие устройства в автобусах (детское кресло, бустер).

Руководитель группы имеет право менять дни и время проведения экскурсий без нарушения программы тура.

Свободное время действительно при отсутствии непредвиденных ситуаций, заторов на дороге и других отклонений от графика.

Проживание. Будем жить в отеле 3* в Витебске и в отеле 4* в Минске, 2-местное размещение. За доплату возможно 1-местное размещение.

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Витебску

Отправимся в путешествие из Санкт-Петербурга в 07:00 и поедем в Витебск. По прибытии начнём обзорную экскурсию по городу, основанному в 974 году. Второй по старшинству в Беларуси!

Увидим Успенский собор, возведённый на месте святыни 15 века, а рядом — городскую ратушу, в которой находится краеведческий музей. Пройдём по улице Суворова, где сохранились здания 19 века. Побываем на площади Победы, крупнейшей в стране. Рассмотрим возвышающиеся здесь каменные штыки — символы мужества солдат ВОВ. Прогуляемся по набережной Западной Двины, узнаем про известного уроженца Витебска — авангардистского художника Марка Шагала.

Заселимся в отель, после чего у вас будет свободное время.

Экскурсия по ВитебскуЭкскурсия по ВитебскуЭкскурсия по ВитебскуЭкскурсия по Витебску
2 день

Музейный комплекс старинных народных ремёсел и переезд в Минск

Позавтракаем, выселимся и поедем дальше. Приготовьтесь к путешествию в прошлое — мы отправляемся в музейный комплекс старинных народных ремёсел «Дудутки». Увидим настоящую ветряную мельницу! А ещё вы познакомитесь со старинным бытом и древними технологиями, попробуете традиционные блюда, погуляете в зоосаду и покатаетесь на лошадях.

В музее центральной усадьбы рассмотрим самогонный аппарат и попробуем крепкий напиток с мёдом, хлебом и огурцом. Пройдёмся по мастерским: побываем в столярной и гончарной мастерских, в кузне и павильоне, где узнаем секреты соломоплетения, ткачества и хлебопечения. Не останемся и без угощения! Перекусим хлебом с сыром и маслом, выпьем чашку чая.

Переедем в Минск. После обеда прогуляемся по вечерней столице и посмотрим главные достопримечательности города: посетим музей истории Великой Отечественной войны, увидим городскую ратушу и побываем в квартале минчан с атмосферой 19 века.

После заселения в отель свободное время.

Музейный комплекс старинных народных ремёсел и переезд в МинскМузейный комплекс старинных народных ремёсел и переезд в МинскМузейный комплекс старинных народных ремёсел и переезд в МинскМузейный комплекс старинных народных ремёсел и переезд в МинскМузейный комплекс старинных народных ремёсел и переезд в МинскМузейный комплекс старинных народных ремёсел и переезд в Минск
3 день

Экскурсия по Полоцку и возвращение в Санкт-Петербург

После завтрака выселимся и поедем в Полоцк. Прогуляемся по одному из центров христианства, родине просветительнице Евфросинии Полоцкой. Насладимся атмосферой маленького уютного городка, пообедаем и поедем в Санкт-Петербург. Прибудем назад поздно вечером.

Экскурсия по Полоцку и возвращение в Санкт-ПетербургЭкскурсия по Полоцку и возвращение в Санкт-ПетербургЭкскурсия по Полоцку и возвращение в Санкт-ПетербургЭкскурсия по Полоцку и возвращение в Санкт-Петербург

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле 3* в Витебске и в отеле 4* в Минске
  • Завтраки в отелях
  • Место в туристическом автобусе
  • Экскурсионная программа в сопровождении русскоязычного гида - входит в стоимость, но оплачивается наличными (2200 руб.): ежедневные экскурсии, трансфер из/в аэропорт
Что не входит в цену
  • Доплата за 1-местное размещение с завтраком - 2500 руб
  • Выбор фиксированного места в автобусе - 300 руб
  • Посещение аквазоны в отеле «SPA Viktoria» (по желанию) - 16 бел. руб
  • Доплата за шведский стол на завтраке - 6 евро
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 30 (ТРЦ "Галерея"), станция метро "Площадь Восстания", 07:00
Завершение: Санкт-Петербург, вернёмся поздно вечером
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе туры3-дневные турыПерезагрузкаНа машинеКонные прогулкиЖивотные

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