На выходные отправимся в прошлое! В музейном комплексе старинных народных ремёсел «Дудутки» побываем в кузне, столярной и гончарной мастерских, продегустируем самогон, выпьем чашечку чая с местным мёдом и узнаем секреты соломоплетения, ткачества и хлебопечения. А ещё побываем в одном из старейших городов Беларуси, Витебске, прогуляемся по улочкам Полоцка и увидим главные достопримечательности Минска.

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Описание

Организационные детали

Детям до 7 лет необходимо иметь с собой детские удерживающие устройства в автобусах (детское кресло, бустер).

Руководитель группы имеет право менять дни и время проведения экскурсий без нарушения программы тура.

Свободное время действительно при отсутствии непредвиденных ситуаций, заторов на дороге и других отклонений от графика.