Еще несколько необычных экскурсий в Севастополе

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Адмиральские истории Севастополя

Погулять по историческому центру и узнать о связанных с городом людях

Диана
Диана – Гид из Севастополя
Севастополю всего двести с лишним лет, но он уже вписал в свою богатую историю 📖 множество судеб.

Гуляя по знаковым местам города-героя, вы услышите, кто его строил, развивал и защищал, кто писал о нем и кто заботился о его окрестностях.
Задать вопросОбычно отвечает за 12 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🗽Самое популярное
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • От 1 200 ₽ за экскурсию

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Адмиральские истории Севастополя
Адмиральские истории Севастополя

Что вас ожидает

Севастополь сквозь века
На легендарной площади Нахимова вы увидите белоснежную Графскую пристань и раскроете символические совпадения в биографии знаменитого полководца. А также погуляете по Нахимовскому проспекту и узнаете, что говорил о Севастопольском рейде адмирал-писатель Сенявин. Далее перенесетесь, словно на машине времени, в конец 18 — начало 19 веков и раскроете, что происходило в городе в это время.

Городские истории 📖 и легенды
Вы узнаете, почему основатель Севастополя был на его земле всего пять дней, действительно ли первые здания закладывал шотландец, кто встречал здесь Екатерину II и какой ялтинский владелец больших земель помогал поддерживать окрестности города. Кроме того, я расскажу о современном Севастополе и поделюсь советами местного жителя: что посетить, где вкусно поесть и какой пляж 🏖️ выбрать.

Организационные детали

  • Экскурсия ⛳ не предполагает дополнительных расходов
  • Дети до 7 лет участвуют бесплатно
Начало и место завершения
🚩 на Графской пристани
Адмиральские истории Севастополя
Адмиральские истории Севастополя
Адмиральские истории Севастополя
Адмиральские истории Севастополя
Адмиральские истории Севастополя
Адмиральские истории Севастополя
Адмиральские истории Севастополя

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Диана
Диана
Здравствуйте! Меня зовут Диана, мне 43 года. Я профессиональный гид и краевед, родилась и живу в Севастополе. Экскурсии строю на фактах, которые заставляют задуматься и удивиться. Надеюсь на скорую встречу!
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