Василий проводит ещё 4 экскурсии

Идиллический Крым Вас ждут невероятные виды горного Крыма. В программе экскурсии:
Скельские менгиры — вы услышите историю 📖 таинственных древних памятников, напоминающих британский Стоунхендж.
Байдарские ворота — возведенные в 1894 году, они ознаменовали окончание строительства шоссе Ялта-Севастополь.
Смотровая площадка на горе Челеби — вас ждет потрясающий вид на Южный берег Крыма, море 🌊 и величественные горы ⛰️.
Форосская церковь ⛪ — построенная в честь чудесного спасения Александра III и его семьи при крушении поезда, сегодня она стала одной из «визитных карточек» Крыма. Я расскажу, какие функции храм выполнял после революции и при каких обстоятельствах его посещал Хрущев.
Перевал Чертова лестница — вы узнаете, как он связан с Пушкиным и как называли это место римские легионеры.
Поселок Оползневое — я раскрою, какую роль он играл в старину и почему именно здесь стоит купить знаменитый ялтинский лук.
Организационные детали
Чай, вода, натуральный кофе и легкий перекус включены в стоимость.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Василий. Однажды приехав в Крым, я понял, что это лучшее место на Земле. Экскурсии для меня — это образ жизни и возможность увидеть, казалось бы, знакомые места по-новому. Я не буду загружать вас лишней информацией и сухими историческими фактами, но сделаю все возможное, чтобы вы прочувствовали душевность и красоту наших мест!