Василий проводит ещё 4 экскурсии

Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Василий. Однажды приехав в Крым, я понял, что это лучшее место на Земле. Экскурсии для меня — это образ жизни и возможность увидеть, казалось бы, знакомые места по-новому. Я не буду загружать вас лишней информацией и сухими историческими фактами, но сделаю все возможное, чтобы вы прочувствовали душевность и красоту наших мест!