Василий проводит ещё 4 экскурсии

Большое путешествие по Крымской Швейцарии

Байдарская долина, Форосская церковь, перевал Чертова лестница и фантастические виды за 1 день

Василий
Василий – Гид из Севастополя
Мы проедем по горной дороге, построенной в начале 19 века, и сделаем множество остановок в самых живописных местах.

Вы увидите загадочные скельские менгиры, вдохнете аромат можжевельника и насладитесь бескрайними морскими просторами.

А я расскажу историю 📖 этих мест, покажу лучшие панорамные площадки и сделаю все, чтобы путешествие запомнилось вам на всю жизнь.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 10 400 ₽ за экскурсию

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Большое путешествие по Крымской Швейцарии
Большое путешествие по Крымской Швейцарии

Что вас ожидает

Идиллический Крым
Вас ждут невероятные виды горного Крыма. В программе экскурсии:

  • Скельские менгиры — вы услышите историю 📖 таинственных древних памятников, напоминающих британский Стоунхендж.
  • Байдарские ворота — возведенные в 1894 году, они ознаменовали окончание строительства шоссе Ялта-Севастополь.
  • Смотровая площадка на горе Челеби — вас ждет потрясающий вид на Южный берег Крыма, море 🌊 и величественные горы ⛰️.
  • Форосская церковь ⛪ — построенная в честь чудесного спасения Александра III и его семьи при крушении поезда, сегодня она стала одной из «визитных карточек» Крыма. Я расскажу, какие функции храм выполнял после революции и при каких обстоятельствах его посещал Хрущев.
  • Перевал Чертова лестница — вы узнаете, как он связан с Пушкиным и как называли это место римские легионеры.
  • Поселок Оползневое — я раскрою, какую роль он играл в старину и почему именно здесь стоит купить знаменитый ялтинский лук.

Организационные детали

Чай, вода, натуральный кофе и легкий перекус включены в стоимость.

Большое путешествие по Крымской Швейцарии
Большое путешествие по Крымской Швейцарии
Большое путешествие по Крымской Швейцарии
Большое путешествие по Крымской Швейцарии
Большое путешествие по Крымской Швейцарии
Большое путешествие по Крымской Швейцарии
Большое путешествие по Крымской Швейцарии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Василий
Василий
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Василий. Однажды приехав в Крым, я понял, что это лучшее место на Земле. Экскурсии для меня — это образ жизни и возможность увидеть, казалось бы, знакомые места по-новому. Я не буду загружать вас лишней информацией и сухими историческими фактами, но сделаю все возможное, чтобы вы прочувствовали душевность и красоту наших мест!
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Василий проводит ещё 4 экскурсии

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