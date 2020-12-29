12 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Живописным маршрутом по местам с греческой историей 📖

За 4 часа мы объедем с десяток достопримечательностей 🏛️ полуострова, отмеченных греческой культурой. В пути вы не заскучаете: завораживающая природа Крыма, истории 📖 и мифы о жизни греков в Крыму — всё это скрасит наши переезды. Что же вы увидите?

Сохранившиеся развалины греческих усадеб. Я расскажу о каждой из них, а так же о быте, языке, отношениях колонистов с местными племенами аборигенов.

Фрагменты Кеми-Обинского захоронения, датированное третьим тысячелетием (!) до нашей эры.

Самые красивые 🤩 места в окрестностях Севастополя: уютные бухты с чистой голубой водой, где можно сделать душевные кадры.

Мыс Фиолент — один из двух потухших крымских вулканов. Вы услышите правдивую историю 📖 возникновения Свято-Георгиевского монастыря, узнаете о событиях в нём в разные эпохи, а также поймёте, что на самом деле кроется за мифом о скале Святого Явления.

Место, с которого началась колонизация греками современного Севастополя ещё до возникновения города Херсонес — так называемый Страбонов Херсонес.

Остатки склепов, аналогов которым нет в Европе, а также фрагменты храма Богородицы Влахернской, где в VII веке был похоронен Папа Римский Святой Мартин I Исповедник.

И ещё много интересных объектов, связанных с историей 📖 Крыма и Севастополя.

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