Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Севастополя

Что вас ожидает

Фантастическая природы Крыма

Вы увидите многовековые пещеры и грот Дианы, скалы Орест и Пилад, мыс Лермонтова и Тигровый мыс. Полюбуетесь дивными видами, бирюзовым морем и величественными вулканическими скалами. Если вы любите активные прогулки со спусками и подъемами, мы расширим основную программу: дойдем до Яшмового пляжа и скрытой от посторонних глаз скалы Дракон.

Фиолент: история 📖, приправленная легендами

С Фиолентом связано множество интересных фактов. Вы узнаете, когда последний раз на нем извергался вулкан и почему у берегов Севастополя так часто происходили морские сражения. Кроме того, я покажу живописно расположенный на обрыве Свято-Георгиевский монастырь. Раскрою, сколько на самом деле ступеней ведет от него к морю и как православный храм появился здесь до принятия на Руси христианства.

Организационные детали

Я готов скорректировать маршрут по вашему желанию.