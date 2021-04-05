Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Севастополя

Из Севастополя — на мыс Фиолент!

Посетить одно из самых живописных мест Крыма на дружеской авто-пешеходной экскурсии

5
1 отзыв
Александр
Александр – Гид из Севастополя
Фиолент запомнится вам сказочными морскими видами, причудливыми скалами, пещерами и гротами.

Я расскажу, как образовался мыс, какие легенды с ним связаны и при каких обстоятельствах возле него построили Свято-Георгиевский монастырь.

Покажу лучшие смотровые площадки, тайные уголки и сделаю все, чтобы путешествие вам понравилось!
Задать вопросОбычно отвечает за 38 мин.
Из Севастополя — на мыс Фиолент!
Из Севастополя — на мыс Фиолент!

Что вас ожидает

Фантастическая природы Крыма
Вы увидите многовековые пещеры и грот Дианы, скалы Орест и Пилад, мыс Лермонтова и Тигровый мыс. Полюбуетесь дивными видами, бирюзовым морем и величественными вулканическими скалами. Если вы любите активные прогулки со спусками и подъемами, мы расширим основную программу: дойдем до Яшмового пляжа и скрытой от посторонних глаз скалы Дракон.

Фиолент: история 📖, приправленная легендами
С Фиолентом связано множество интересных фактов. Вы узнаете, когда последний раз на нем извергался вулкан и почему у берегов Севастополя так часто происходили морские сражения. Кроме того, я покажу живописно расположенный на обрыве Свято-Георгиевский монастырь. Раскрою, сколько на самом деле ступеней ведет от него к морю и как православный храм появился здесь до принятия на Руси христианства.

Организационные детали

Я готов скорректировать маршрут по вашему желанию.

Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Из Севастополя — на мыс Фиолент!
Из Севастополя — на мыс Фиолент!
Из Севастополя — на мыс Фиолент!
Из Севастополя — на мыс Фиолент!
Из Севастополя — на мыс Фиолент!
Из Севастополя — на мыс Фиолент!
Из Севастополя — на мыс Фиолент!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Александр
Александр
Всем привет! Меня зовут Александр, я объездил Крым вдоль и поперек. Сейчас с радостью делюсь самыми живописными местами с путешественниками. Очень люблю общение с хорошими людьми, экскурсии провожу в легкой дружеской атмосфере.
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1 реальный отзыв

5 апр 2021
Грандиозно! Несколько часов дивных, ошеломляющих, невероятно эффектных видов моря, утесов, гротов, скал. Вдохновляющая красота! Гид Александр очень спокойный интеллигентный человек, увлеченный величием природы, историей и умеющий донести удивительное до туристов. Четыре смотровые площадки с посещением монастыря, неограниченность по времени, возможность налюбоваться, надышаться, наудивляться без торопливости и суеты. Спасибо!

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