Елена проводит ещё 3 экскурсии

Всем привет! Меня зовут Елена, и я влюблена в Севастополь уже много лет. Очень хочу, чтобы вы полюбили этот прекрасный город так же сильно, как и я. Мне нравится гулять по Севастополю, подмечать детали и вести непринужденный разговор. Поэтому мои экскурсии — это, прежде всего, прогулки, во время которых город откроется вам с душевной стороны.