Елена проводит ещё 3 экскурсии

Неизведанный Севастополь Вы увидите город 🏙️ с новой стороны. В программе экскурсии:
Артиллерийская слободка — вы погуляете по аутентичному одноэтажному району, раскроете секрет его названия и узнаете, кто жил в нем в разные эпохи и где находился самый большой базар города.
Соборная мечеть — старейшая мечеть Севастополя. Я расскажу, что в ней было в советские годы, и поделюсь историей 📖 удивительного человека — муллы Юсуфа Рахимова.
Площадь Восставших — та самая площадь, где в 1905 году развернулись кровавые события. Вы узнаете, что к ним подтолкнуло и как все случилось. А также увидите бывшее здание городской тюрьмы, где сидел Александр Грин.
Кладбище Коммунаров — здесь вас ждут истории 📖 о лейтенанте Шмидте, гибели линкора «Новороссийск», Первой обороне Севастополя и Пятом бастионе.
Организационные детали
Экскурсия ⛳ пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Начало и место завершения
🚩 в районе Артиллерийской бухты
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Всем привет! Меня зовут Елена, и я влюблена в Севастополь уже много лет. Очень хочу, чтобы вы полюбили этот прекрасный город так же сильно, как и я. Мне нравится гулять по Севастополю, подмечать детали и вести непринужденный разговор. Поэтому мои экскурсии — это, прежде всего, прогулки, во время которых город откроется вам с душевной стороны.