Елена проводит ещё 3 экскурсии

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Одноэтажный Севастополь

Погулять по одному из старейших районов города и рассмотреть колоритные домики с черепичными крышами

Елена
Елена – Гид из Севастополя
Вы исследуете Артиллерийскую слободку — часть Севастополя на левом берегу бухты.

Отыщете городскую мечеть, дом с пушечными ядрами и советские мозаики.

Посетите место, где в Великую Отечественную войну погибли первые севастопольцы, и заглянете на могилу лейтенанта Шмидта.
Задать вопросОбычно отвечает за 28 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Одноэтажный Севастополь
Одноэтажный Севастополь

Что вас ожидает

Неизведанный Севастополь
Вы увидите город 🏙️ с новой стороны. В программе экскурсии:

  • Артиллерийская слободка — вы погуляете по аутентичному одноэтажному району, раскроете секрет его названия и узнаете, кто жил в нем в разные эпохи и где находился самый большой базар города.
  • Соборная мечеть — старейшая мечеть Севастополя. Я расскажу, что в ней было в советские годы, и поделюсь историей 📖 удивительного человека — муллы Юсуфа Рахимова.
  • Площадь Восставших — та самая площадь, где в 1905 году развернулись кровавые события. Вы узнаете, что к ним подтолкнуло и как все случилось. А также увидите бывшее здание городской тюрьмы, где сидел Александр Грин.
  • Кладбище Коммунаров — здесь вас ждут истории 📖 о лейтенанте Шмидте, гибели линкора «Новороссийск», Первой обороне Севастополя и Пятом бастионе.

Организационные детали

Экскурсия ⛳ пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Начало и место завершения
🚩 в районе Артиллерийской бухты
Одноэтажный Севастополь
Одноэтажный Севастополь
Одноэтажный Севастополь
Одноэтажный Севастополь
Одноэтажный Севастополь
Одноэтажный Севастополь

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Всем привет! Меня зовут Елена, и я влюблена в Севастополь уже много лет. Очень хочу, чтобы вы полюбили этот прекрасный город так же сильно, как и я. Мне нравится гулять по Севастополю, подмечать детали и вести непринужденный разговор. Поэтому мои экскурсии — это, прежде всего, прогулки, во время которых город откроется вам с душевной стороны.
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Елена проводит ещё 3 экскурсии

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