Что вас ожидает

Сапсерфинг вдоль севастопольских берегов

Вам нужно будет самостоятельно прибыть в оговоренное место старта. Перед выходом вы заполните договор проката, техники безопасности и инструктажа, проводимого по международным стандартам. А дальше — отправитесь в незабываемое морское путешествие.

🏄 Возможно, вы даже почувствуете себя немного первооткрывателями, ведь вам предстоит обнаружить непривычные городские и природные панорамы. В красивых локациях будем делать остановки, чтобы вы могли полюбоваться видами и немного отдохнуть. В нашей программе — сказочные мысы, бухты и ландшафты южнобережья.

Прогулки рассчитаны как на новичков, так и на тех, кто уже умеет управлять доской для гребли стоя.

Организационные детали