Сап-прогулка по бухтам Севастополя

По-новому взглянуть на пейзажи и знаковые места Южного берега и попробовать себя в модном спорте

На морской прогулке вы с необычного ракурса оцените красоту Балаклавской бухты, мыса Фиолент, пляжа «Баунти», мыса Херсонес и его маяка.

Увидите места, куда невозможно добраться пешком или на машине.

Высадитесь на диких пляжах, насладитесь крымским солнцем и морским воздухом.

И все это — в сопровождении грамотного гида-инструктора.
Сап-прогулка по бухтам Севастополя
Сап-прогулка по бухтам Севастополя
Сап-прогулка по бухтам Севастополя
Сап-прогулка по бухтам Севастополя
Сап-прогулка по бухтам Севастополя
Сап-прогулка по бухтам Севастополя
Сап-прогулка по бухтам Севастополя
Сап-прогулка по бухтам Севастополя
Сап-прогулка по бухтам Севастополя
Сап-прогулка по бухтам Севастополя
Сап-прогулка по бухтам Севастополя
Сап-прогулка по бухтам Севастополя
Сап-прогулка по бухтам Севастополя
Сап-прогулка по бухтам Севастополя
Сап-прогулка по бухтам Севастополя
Сап-прогулка по бухтам Севастополя
Сап-прогулка по бухтам Севастополя

Что вас ожидает

Сапсерфинг вдоль севастопольских берегов

Вам нужно будет самостоятельно прибыть в оговоренное место старта. Перед выходом вы заполните договор проката, техники безопасности и инструктажа, проводимого по международным стандартам. А дальше — отправитесь в незабываемое морское путешествие.

🏄 Возможно, вы даже почувствуете себя немного первооткрывателями, ведь вам предстоит обнаружить непривычные городские и природные панорамы. В красивых локациях будем делать остановки, чтобы вы могли полюбоваться видами и немного отдохнуть. В нашей программе — сказочные мысы, бухты и ландшафты южнобережья.

Прогулки рассчитаны как на новичков, так и на тех, кто уже умеет управлять доской для гребли стоя.

Организационные детали

  • Участник должен уметь плавать и не иметь особых ограничений по здоровью, либо необходимо предупредить меня заранее
  • Возможность выхода на воду зависит от погодных условий, прогулка может быть отменена заранее, перенесена на другую дату или заменена по согласованию с вами другим маршрутом. Я стараюсь заблаговременно проверять прогнозы погоды, чтобы таких ситуаций не происходило.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Юрий
Юрий
Меня зовут Юрий, я сертифицированный инструктор по сапсерфингу и ваш гид по лучшему отдыху в Крыму. Родился и живу в Севастополе. Мое увлечение и основной вид деятельности — дарить людям эмоции с помощью воды и сап-досок. Профессионально занимаюсь серфингом, сап-спортом, яхтингом и всеми активностями, связанными с водой. Не могу жить без воды и буду рад «заразить» вас своим примером. На экскурсиях я профессионально научу вас ходить на сап-досках и покажу много нетуристических мест. Обучение и прогулки провожу по международным стандартам, с соблюдением мер безопасности. Найду подход к каждому человеку!
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